La Version 9.2 du logiciel Vision Platform d'Enablon aide les entreprises mondiales à gérer les risques et à rester en conformité

CHICAGO, 30 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les grandes entreprises internationales disposent désormais d'un nouvel outil pour les aider à rester en conformité, à gérer les risques et à respecter les directives relatives à l'environnement, à la santé et à la sécurité (EHS). Enablon, une entreprise Wolters Kluwer et leader mondial des solutions logicielles intégrées de gestion des risques, de l'EHS et de la gestion des risques opérationnels (ORM), annonce aujourd'hui la Version 9.2 de son logiciel Vision Platform, qui aide à gérer les risques sur le lieu de travail en prédisant et en prévenant les événements.



« Notre Version 9.2 dispose de nouvelles fonctionnalités qui aideront davantage nos clients à créer un monde sûr, productif et responsable », a déclaré Laurent Dechaux, directeur général de Wolters Kluwer Enablon. « La Version 9.2 donne aux entreprises l'opportunité d'innover dans les domaines de la sécurité, de la durabilité et de la productivité, les aidant ainsi à rester en conformité et à respecter les directives en matière d'environnement, de santé et de sécurité. En utilisant la Version 9.2, les entreprises constateront une amélioration de la gestion des risques et de l'efficacité opérationnelle. »

La Version 9.2 est une continuation de la Version 9 (2020), qui a été la première itération de la plateforme Vision d'Enablon, un logiciel de nouvelle génération qui unifie les fonctions Risque, EHS, ORM et Environnement, Social et Gouvernance (ESG). Le logiciel basé sur le Cloud permet une flexibilité hors site complète et une couverture à l'échelle mondiale, avec des fonctionnalités améliorées au niveau des applications.

De nouvelles améliorations significatives proviennent de l'intégration entre le Risque, l'EHS et l'ORM et d'une interface utilisateur (IU) unique et de l'expérience utilisateur (UX), qui garantissent la cohérence sur l'ensemble de la plateforme, rompant ainsi les silos entre plusieurs services clés. Grâce à Enablon qui génère des connexions d'experts entre les processus dans ces domaines, les utilisateurs bénéficient de nouvelles opportunités de réduire les incidents, de partager les enseignements et de surveiller les contrôles.

« Nos clients professionnels ont besoin d'une configurabilité unique pour s'adapter à leurs processus commerciaux complexes », a déclaré Rob Davis, vice-président de la Gestion des produits chez Wolters Kluwer Enablon. « Le logiciel Vision Platform d'Enablon est le seul logiciel du secteur qui réunit des domaines clés au sein d'une solution flexible et configurable. Dans la Version 9.2, les clients ORM peuvent ajouter des applications Risque, EHS et ESG à leur champ d'application, tandis que les clients Risque, EHS et ESG peuvent ajouter des modules ORM. Avec chaque version, nous restons déterminés à nous adapter aux processus commerciaux complexes de nos clients en nous basant sur leurs objectifs d'entreprise et opérationnels. »

Les principaux avantages de la Version 9.2 incluent :

Une expérience utilisateur unifiée et une seule plateforme : cela permet une authentification et une cohérence de navigation uniques sur l'ensemble de la plateforme avec la modernisation de l'IU. Configuration mobile : cela permet aux clients, en particulier ceux des industries à forte intensité d'actifs telles que le pétrole et le gaz, les métaux et l'extraction minière, et la fabrication high-tech, de collecter davantage de données et de transformer les processus papier ou en ligne en processus mobiles. Productivité : les opérations peuvent stimuler la productivité ; par exemple, un nouveau contrôle des fonctionnalités mobiles de travail à travers l'EHS et l'ORM permet aux travailleurs d'être plus connectés sur le terrain. Améliorations des capacités du domaine : Gestion des barrières : les risques peuvent être consolidés à partir de plusieurs sites distants et déconnectés en une seule instance primaire afin d'analyser les barrières et de réduire les risques.

les risques peuvent être consolidés à partir de plusieurs sites distants et déconnectés en une seule instance primaire afin d'analyser les barrières et de réduire les risques. Cas d'utilisation de Joint BowTie : la Version 9.2 prend en charge l'analyse des couches de protection (LOPA) dans la vue BowTie, aidant ainsi les gestionnaires des risques à prendre des décisions plus éclairées.



la Version 9.2 prend en charge l'analyse des couches de protection (LOPA) dans la vue BowTie, aidant ainsi les gestionnaires des risques à prendre des décisions plus éclairées. Contrôle des SIG de travail : la fonction de géolocalisation peut désormais être utilisée pour identifier les activités contradictoires dans le périmètre du permis défini par un utilisateur lors de la rédaction d'un permis.

la fonction de géolocalisation peut désormais être utilisée pour identifier les activités contradictoires dans le périmètre du permis défini par un utilisateur lors de la rédaction d'un permis. Plusieurs améliorations de la gestion des incidents, de la gestion des produits chimiques, des opérations sur le terrain et de l'hygiène industrielle.

La Version 9.2 est désormais disponible en tant que mise à niveau pour les clients existants d'Enablon, et en tant que solution autonome pour les nouveaux clients. Pour tout complément d'information sur les produits et les solutions d'Enablon, veuillez consulter le site www.enablon.com.

À propos d'Enablon, une entreprise Wolters Kluwer

Enablon, une entreprise Wolters Kluwer, est le premier fournisseur mondial de solutions logicielles intégrées pour le risque et la conformité, l'ingénierie et les opérations, l'environnement, la santé, la sécurité et la qualité (EHSQ), ainsi que la durabilité. Nous aidons à créer un monde meilleur en rendant les entreprises responsables, productives et sûres grâce à des technologies innovantes. Des centaines d'entreprises leaders du secteur et des millions d'utilisateurs dans le monde entier font confiance à nos solutions pour minimiser les risques, accroître la sécurité des travailleurs, prévenir les incidents, atteindre la conformité réglementaire et réduire l'impact environnemental. Pour tout complément d'information, consultez www.enablon.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Wolters Kluwer (WKL) est un leader mondial dans les domaines de l'information professionnelle, des solutions logicielles et des services pour les soins de santé ; de la fiscalité et la comptabilité ; de la gouvernance, des risques et de la conformité ; ainsi que des secteurs juridiques et réglementaires. Nous aidons nos clients à prendre des décisions cruciales tous les jours en leur fournissant des solutions d'experts qui combinent une connaissance approfondie du domaine avec la technologie et les services. Wolters Kluwer a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 4,6 milliards d'euros en 2020. Le Groupe sert ses clients dans plus de 180 pays, opère dans plus de 40 pays et emploie environ 19 200 personnes dans le monde entier. La société a son siège social à Alphen aan den Rijn, aux Pays-Bas. Pour tout complément d'information sur nos solutions et notre entreprise, consultez le site www.wolterskluwer.com et suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn et YouTube.

