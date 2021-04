Versie 9.2 van de Vision Platform-software van Enablon helpt wereldwijde bedrijven risico's te beheren en aan de voorschriften te blijven voldoen

French Dutch

CHICAGO, April 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grote internationale bedrijven beschikken nu over een nieuw hulpmiddel om te zorgen dat ze voldoen aan voorschriften, risico beheren en richtlijnen voor milieu, gezondheid en veiligheid (EHS) naleven. Enablon, een onderneming van Wolters Kluwer en een wereldleider op het gebied van softwareoplossingen voor Integrated Risk, EHS en Operational Risk Management (ORM), introduceert vandaag versie 9.2 van de Vision Platform-software, die helpt bij het beheren van risico's op de werkplek door gebeurtenissen te voorspellen en te voorkomen.



"Onze V9.2 heeft nieuwe functies die onze klanten helpen een veilige, productieve en verantwoordelijke wereld te creëren", aldus Laurent Dechaux, Managing Director van Wolters Kluwer Enablon. "V9.2 biedt organisaties de mogelijkheid om nieuwe wegen in te slaan op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en productiviteit, waardoor bedrijven aan de voorschriften kunnen blijven voldoen en richtlijnen voor milieu, gezondheid en veiligheid kunnen blijven naleven. Door V9.2 te gebruiken, zullen ondernemingen een verbeterd risicobeheer en operationele efficiëntie zien."

V9.2 is een vervolg op versie 9 (2020), de eerste versie van het Vision Platform van Enablon, software van de volgende generatie die Risico-, EHS-, ORM- en ESG-functies (Environmental, Social and Governance) verenigt. De cloudgebaseerde software biedt volledige flexibiliteit buiten het bedrijf en wereldwijde dekking, met verbeterde functies op toepassingsniveau.

Belangrijke nieuwe verbeteringen zijn het gevolg van de integratie tussen Risico, EHS en ORM en een enkelvoudige gebruikersinterface (UI) en gebruikerservaring (UX), waardoor consistentie wordt gegarandeerd op het volledige platform om silo's tussen meerdere belangrijke afdelingen te doorbreken. Enablon drijft deskundige verbinding tussen processen in deze domeinen aan en biedt gebruikers daarmee nieuwe mogelijkheden om incidenten te verminderen, kennis te delen en controles in de gaten te houden.

"Onze zakelijke klanten hebben behoefte aan een unieke configuratie die zich aanpast aan hun complexe bedrijfsprocessen", aldus Rob Davis, Vice President of Product Management, Wolters Kluwer Enablon. "Het Enablon Vision Platform is de enige software in de branche die belangrijke domeinen samenbrengt in één flexibele, configureerbare oplossing. In V9.2 kunnen ORM-klanten Risico-, EHS- en ESG-toepassingen toevoegen aan hun systeem, terwijl Risico-, EHS- en ESG-klanten ORM-modules kunnen toevoegen. Met elke release blijven we ons inzetten voor aanpassing aan de complexe bedrijfsprocessen van onze klanten op basis van hun zakelijke en operationele doelstellingen."

De belangrijkste voordelen van V9.2 zijn:

Verenigde gebruikerservaring en één platform: Biedt één consistente verificatie en navigatie voor het gehele platform met modernisering van de gebruikersinterface. Mobiele configuratie: Stelt klanten, met name in asset-intensieve sectoren zoals olie en gas, metalen en mijnbouw en hightech productie, in staat meer gegevens te verzamelen en papieren of online processen om te zetten in mobiele processen. Productiviteit: Processen kunnen de productiviteit verhogen; zo kan betere controle over mobiele functionaliteit voor EHS en ORM werknemers beter verbonden maken in het veld. Verbeteringen in domeinmogelijkheden: Barrièrebeheer: Risico's kunnen vanaf meerdere externe en niet-verbonden locaties worden samengevoegd tot één primaire instance om de barrièreanalyse en risicobeperking te stimuleren.

Risico's kunnen vanaf meerdere externe en niet-verbonden locaties worden samengevoegd tot één primaire instance om de barrièreanalyse en risicobeperking te stimuleren. Gezamenlijke BowTie-gebruiksscenario's: V9.2 ondersteunt Layers of Protection Analysis (LoPA) in de BowTie-weergave, waardoor risicomanagers beter onderbouwde beslissingen kunnen nemen.



V9.2 ondersteunt Layers of Protection Analysis (LoPA) in de BowTie-weergave, waardoor risicomanagers beter onderbouwde beslissingen kunnen nemen. GIS voor werkbeheer: De geolocatiefunctie kan nu worden gebruikt om conflicterende activiteiten te identificeren binnen de vergunningsomvang die door een gebruiker is gedefinieerd bij het opstellen van een vergunning.

De geolocatiefunctie kan nu worden gebruikt om conflicterende activiteiten te identificeren binnen de vergunningsomvang die door een gebruiker is gedefinieerd bij het opstellen van een vergunning. Meerdere verbeteringen in Incident Management, Chemical Management, Field Operations en Industrial Hygiene.

Versie 9.2 is nu beschikbaar als upgrade voor bestaande klanten van Enablon en als standalone oplossing voor nieuwe klanten. Ga voor meer informatie over de producten en oplossingen van Enablon naar www.enablon.com.

Over Enablon, een bedrijf van Wolters Kluwer

Enablon, een bedrijf van Wolters Kluwer, is 's werelds toonaangevende leverancier van geïntegreerde softwareoplossingen voor risico en naleving, engineering en bedrijfsvoering, milieu, gezondheid, veiligheid en kwaliteit (EHSQ) en duurzaamheid. Wij helpen een betere wereld te creëren door organisaties verantwoordelijk, productief en veilig te maken door middel van innovatieve technologie. Honderden toonaangevende bedrijven en miljoenen gebruikers wereldwijd vertrouwen op onze oplossingen om risico's te beperken, de veiligheid van medewerkers te verhogen, incidenten te voorkomen, naleving van regelgeving te realiseren en de invloed op het milieu te verminderen. Ga voor meer informatie naar www.enablon.com en volg ons op LinkedIn en Twitter.

Wolters Kluwer (WKL) is een wereldleider op het gebied van professionele informatie, softwareoplossingen en diensten voor de gezondheidszorg, belastingen en boekhouding, governance, risk and compliance en juridische en regelgevende sectoren. Wij helpen onze klanten elke dag belangrijke beslissingen te nemen door deskundige oplossingen te bieden die diepgaande domeinkennis combineren met technologie en services. Wolters Kluwer meldde een jaaromzet van 4,6 miljard euro voor 2020. De groep bedient klanten in meer dan 180 landen, onderhoudt activiteiten in meer dan 40 landen en heeft wereldwijd ongeveer 19.200 mensen in dienst. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Alphen aan den Rijn, Nederland. Ga voor meer informatie over onze oplossingen en organisatie naar www.wolterskluwer.com, volg ons op Twitter, Facebook, LinkedIn en YouTube.

