Rogers Sugar annonce la clôture du placement privé d’un montant de 100 millions de dollars de billets garantis de premier rang réalisé par Lantic

English French

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS‑UNIS NI ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS‑UNIS



MONTRÉAL, 30 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Sugar Inc. (la « Société ») (TSX : RSI) a annoncé aujourd’hui la clôture du placement privé précédemment annoncé d’un montant de 100 millions de dollars canadiens de billets garantis de premier rang à 3,49 % échéant le 30 avril 2031 (les « billets ») de sa filiale en propriété exclusive, Lantic Inc. (« Lantic »). Le produit net tiré de l’émission des billets sera affecté au refinancement de la facilité de crédit existante de Lantic.

Les billets n’ont pas été ni ne seront inscrits aux termes de la Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ni aux termes d’autres lois sur les valeurs mobilières.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente des billets ni une sollicitation d’une offre d’achat des billets aux États‑Unis ou au Canada, ou dans un territoire où une telle offre de vente, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Rogers Sugar Inc.

Rogers Sugar Inc. a été constituée en société sous le régime des lois du Canada. Elle détient la totalité des actions ordinaires de Lantic, et ses bureaux administratifs sont situés à Montréal, au Québec. Lantic exploite des raffineries de sucre de canne à Montréal, au Québec, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi qu’une usine de transformation du sucre de betterave à Taber, en Alberta, seule usine de transformation de la betterave au Canada. En outre, elle exploite une usine de conditionnement et de mélanges sur mesure ainsi qu’un centre de distribution à Toronto, en Ontario. Les produits du sucre de Lantic sont commercialisés sous la marque de commerce « Lantic » dans l’est du Canada et sous la marque de commerce « Rogers » dans l’Ouest canadien. Ils comprennent le sucre cristallisé, le sucre à glacer, les cubes de sucre, la cassonade dorée et la cassonade brune, le sucre liquide ainsi que les sirops de spécialité. Lantic est propriétaire de la totalité des actions ordinaires de The Maple Treat Corporation (« TMTC »), et son siège social est situé à Granby, au Québec. TMTC exploite des usines d’embouteillage à Granby, à Saint‑Honoré‑de‑Shenley et à Dégelis, au Québec, ainsi qu’à Websterville, au Vermont. Les produits de TMTC, qui comprennent le sirop d’érable, le sucre d’érable et les produits dérivés du sirop d’érable, sont vendus sous diverses marques, dont L.B. Maple Treat, Great Northern, Decacer, Sucro-Bec et Highland Sugarworks.

Énoncés prospectifs

Il se peut que le présent document contienne des énoncés prospectifs concernant les activités de la Société ou le milieu dans lequel elle les exerce. Ces énoncés reflètent les activités, les estimations, les prévisions et les projections de la Société. Ils ne garantissent en rien la performance future de la Société et sont assujettis à des risques et à des incertitudes difficiles à prévoir et/ou indépendants de la volonté de la Société. Un certain nombre de facteurs importants pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et le contenu des énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent notamment ceux stipulés dans d’autres documents publics. De plus, les énoncés prospectifs s’appliquent à la date à laquelle ils sont faits. La Société ne s’engage ni ne s’oblige à mettre à jour ou à réviser des énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que la législation applicable ne l’y oblige.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

M. Jean-Sébastien Couillard

Vice-président, Finances, chef de la direction financière et secrétaire

Lantic Inc.

Tél. : 514-940-4350

Site Web : www.lanticrogers.com ou www.rogerssugarinc.com