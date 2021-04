Intema annonce un délai dans le dépôt de ses états financiers annuels

English French

MONTRÉAL, 30 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF) annonce que ses états financiers annuels audités consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, y compris le rapport de gestion connexe et les certifications connexes du chef de la direction et du chef de la direction financière (collectivement, les « documents financiers annuels ») ne seront pas déposés avant la date limite de dépôt requise du 30 avril 2021 (la « date limite de dépôt »).



Les documents financiers annuels ne seront pas déposés à la date limite de dépôt ou avant celle-ci en raison du retard dans l'achèvement de l'audit des états financiers de la Société avant la date limite de dépôt. La Société travaille sur les étapes nécessaires pour compléter les documents financiers annuels et prévoit être en mesure de déposer les documents financiers annuels d'ici le 21 mai 2021. La Société fournira des mises à jour au fur et à mesure que d'autres informations relatives aux documents financiers annuels seront disponibles.



La Société a déposé une demande auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières compétentes et s'attend à recevoir une ordonnance d'interdiction des opérations d’initiés imposée au chef de la direction, au chef de la direction financière par intérim et à chaque administrateur de la Société, les empêchant de négocier les titres de la Société. L'interdiction de transiger sera en vigueur jusqu'à ce que les documents financiers annuels soient déposés, et exige que les documents financiers annuels soient déposés au plus tard le 21 mai 2021.



La Société a l'intention, jusqu'à ce que les documents financiers annuels soient déposés, de publier toutes les deux semaines des rapports sur l'état du défaut, conformément à l'Instruction générale 12-203 - Ordonnances d'interdiction des opérations d’initiés. La Société a l'intention de se conformer aux dispositions des lignes directrices sur l'information de remplacement pendant la période où elle ne s'acquitte pas de ses obligations de dépôt. La Société confirme qu'il n'y a pas d'autres informations importantes relatives à ses affaires qui n'ont pas été généralement divulguées.



Dans le cadre de la clôture du placement privé de 5 M$ annoncée le 8 mars 2021, la Société a versé des honoraires d'intermédiation en espèces de 92 000 $, a émis 1 012 120 actions d’intermédiaire à un prix réputé de 0,20 $ par action et a émis 1 397 796 bons de souscription d'intermédiaire. Chaque bon de souscription d’intermédiaire permet à son détenteur d'acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 0,265 $ pendant une période de 18 mois suivant la clôture.



De plus, la Société a attribué une prime ponctuelle au président et chef de la direction relativement aux travaux réalisés en 2020 et au premier trimestre 2021. Sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSX, la prime sera payée par l'émission de 283 018 actions ordinaires à une valeur réputée de 0,53 $ CA par action.



À propos d’Intema

Notre objectif en tant que société émergente du Esport et du iGaming est de transmettre l'excitation des paris Esport dans le monde entier par le biais de plateformes en ligne entièrement sous licence, sûres et sécurisées. Le Esport est un événement de jeux vidéo compétitif organisé qui est suivi comme un événement pour spectateurs. Le Esport est le sous-secteur de l'espace du divertissement numérique qui connaît la croissance la plus rapide, et COVID-19 n'a fait qu'accélérer cette tendance. HypeX.gg est la première « plateforme de jeu social » de son genre. Elle rassemble les nombreuses facettes du monde du Esport sous une seule plateforme centralisée. Nous habilitons les joueurs en leur fournissant des récompenses en espèces, de l'influence, du prestige et une communauté engageante avec laquelle interagir. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web à intema.ca .



