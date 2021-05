Mohawk Industries reporta resultados del primer trimestre

CALHOUN, Georgia, April 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) anunció hoy utilidades netas del primer trimestre de 2021 de $237 millones y utilidades diluidas por acción (EPS) de $3.36. Las utilidades netas ajustadas fueron de $246 millones, y la EPS fue $3.49, excluyendo gastos de reestructuración, adquisición y otros cargos. Las ventas netas para el primer trimestre de 2021 fueron de $2.7 mil millones, un aumento del 16.8%, tal como se informa y 9,1% sobre una base constante de tipo de cambio y días. En el primer trimestre de 2020, las ventas netas fueron $2.3 mil millones, las utilidades netas fueron de $111 millones y la EPS fue $1.54, las utilidades netas ajustadas fueron $119 millones, y la EPS fue de $1.66, excluyendo gastos de reestructuración, adquisición y otros cargos.



En un comentario sobre el rendimiento de Mohawk Industries en el primer trimestre, Jeffrey S. Lorberbaum, presidente y director ejecutivo, afirmó, “Nuestro excepcional rendimiento en el período incluyó ventas récord insuperable y nuestra EPS del primer trimestre más alta hasta ahora. Nuestro negocio continuó fortaleciéndose en el período y no reflejó la estacionalidad normal de nuestra industria. En todo el mundo, los consumidores continúan invirtiendo en sus hogares, y los pisos nuevos tienen un papel importante en la mayoría de los proyectos de remodelación. También empezamos a observar una mejora moderada en la demanda comercial mientras la economía global se expande y los negocios comienzan a invertir en anticipación a un retorno a la normalidad.

“La demanda del mercado se fortalece mientras el período avanza, y nuestra cartera de pedidos continúa sólida entrando al segundo trimestre. La mayoría de nuestros negocios operan con altos niveles de producción, aunque nuestros inventarios se mantienen más bajos de lo que nos gustaría. Nuestros costos de producción y operativos fueron afectados en el período por las limitaciones de oferta en la mayoría de nuestros mercados, así como ausentismo, capacitación de nuevos empleados y clima severo en los Estados Unidos. Nuestros márgenes se beneficiaron de una mayor demanda del consumidor, nuestras acciones de reestructuración y productividad y apalancamiento sobre los costos de SG&A. Aumentamos precios en la mayoría de las categorías de productos y sectores geográficos, lo que refleja la inflación en materias primas, mano de obra, energía y transporte. La capacidad de transporte global ha sido limitada, lo que incrementa nuestro costo y retrasa la recepción de nuestros productos importados. Observamos limitaciones similares en envíos locales y en respuesta aumentamos nuestras tarifas de flete”.

“Continuamos la implementación de nuestros planes de reestructuración y logramos aproximadamente $ 75 millones de nuestros $ 100 a $ 110 millones anticipados en ahorros. En el primer trimestre, compramos $ 123 millones de nuestras acciones a un precio promedio de aproximadamente $ 179 por un total de $ 686 millones desde que iniciamos nuestro programa de compras. Nuestra balance financiero continua sólido, con una deuda neta menos inversiones a corto plazo de $ 1.3 mil millones, lo que refleja un apalancamiento a nivel históricamente bajo para la Empresa.

“Para el trimestre, las ventas de nuestro segmento de Flooring Rest of the World, aumentaron un 30.7%, según lo informado, y un 14.6% sobre una base constante de tipo de cambio y días. Los márgenes operativos del segmento aumentaron 780 puntos base a 20.7%, según lo informado. El aumento se debe al mayor volumen, precio favorable y mezcla de productos, aumento de productividad y tipos de cambio favorables, compensado de forma parcial por la inflación. El primer trimestre se benefició de gastos de marketing más bajos, combinación de productos y aumento de días, lo que resultó en un mayor margen en el período. Durante el período, la mayoría de nuestras instalaciones operarán a niveles altos, aunque algunas restricciones de suministro limitaron nuestra utilización. Anticipamos escasez de algunos materiales que continuarán por lo menos en el segundo trimestre. Nuestra línea de laminado, la categoría de productos más grande del segmento, continúa registrando un crecimiento significativo a medida que los consumidores adoptan nuestros elementos visuales más realistas y rendimiento superior. En el segundo trimestre, instalamos activos de fabricación de laminados adicionales para apoyar un mayor crecimiento. Nuestras ventas de LVT aumentaron sustancialmente, y nuestros márgenes se expandieron debido a formulaciones mejoradas y crecientes velocidades de producción. Nuestras ventas de vinilo laminado se vieron limitadas por el confinamiento por Covid de nuestros minoristas en Europa. Nuestro negocio de vinilo laminado ruso continúa su rápida expansión mientras ampliamos nuestra clientela y oferta de productos. Nuestra línea de aislamiento continúa su crecimiento, aunque el suministro de materiales y aumento de costos presionaron nuestro margen. Nuestra línea de paneles de madera tuvo un rendimiento mejorado e instalamos una nueva prensa de melamina para aumentar ventas de mayor valor y eficacia. Nuestras ventas y márgenes en Australia y Nueva Zelanda tuvieron una expansión significativa con el uso de nuestras colecciones completas de superficies suaves y duras, organización de ventas sólida y servicio líder en la industria.

“Durante el trimestre, las ventas de nuestro segmento de Flooring Norteamérica aumentaron un 14.3%, según lo informado y aproximadamente un 9% sobre una base constante de días y el margen operativo fue de 8.4%, según lo informado, con un aumento de 410 puntos base. La ganancia operativa del segmento aumentó principalmente debido a un mayor volumen y productividad, compensado de forma parcial por inflación. Nuestras tasas de pedidos continúan fuertes y el retraso es más alto de lo normal. Todas nuestras operaciones maximizan su producción, ya que controlamos la interferencia de la escasez de mano de obra y limitaciones de suministro. Nuestras ventas de alfombras residenciales tuvieron una mejora gracias a la remodelación minorista que mejoró las ventas de nuestros productos premium. Nuestro negocio comercial continuó su mejora de manera secuencial desde su caída con crecientes inversiones en nuevos proyectos. Nuestras ventas de laminados marcan récords mientras el atractivo de nuestros elementos visuales realistas y rendimiento a prueba de agua se expande a través de todos los canales. Aumentamos de forma significativa nuestra producción nacional de laminados y complementamos con importaciones de nuestras operaciones globales. Estamos instalando producción de laminados adicionales para expandir aún más nuestras ventas para finales de este año. Nuestras ventas de LVT continúan en aumento a medida que ampliamos nuestra oferta y nuestra fabricación local continua su mejora mientras implementamos procesos similares a nuestras operaciones europeas. Aumentamos la producción de nuestro Ultrawood premium, el primer piso de madera natural impermeable que también presenta resistencia líder en la industria a los arañazos, hendiduras y decoloración.

“Para el trimestre, las ventas de nuestro segmento de Cerámica global aumentaron un 9.6%, tal como se informa, y un 5.4% sobre una base constante de tipo de cambio y días. El margen operativo del segmento aumentó 370 puntos base a 9.4% según lo informado, principalmente debido al precio y mezcla favorables, mayores volúmenes y aumento de productividad, parcialmente compensado por inflación. Nuestras plantas en Estados Unidos operan a niveles más altos, y aumentamos nuestra productividad con medidas de reestructuración. Nuestra planta de cuarzo mejora su productividad y presentamos colecciones veteadas más sofisticadas que aumentan nuestra mezcla y deben mejorar nuestros márgenes. En el período, la tormenta de hielo que azotó el suroeste detuvo temporalmente la producción en la mayoría de nuestras instalaciones de fabricación por la interrupción del suministro de electricidad y gas natural. Todas las instalaciones se recuperaron y operan como lo esperado, mejorando nuestro servicio. Nuestra línea de cerámica europea alcanzó un rendimiento fuerte, impulsado por la productividad, mejora de la mezcla y mayor demanda del consumidor. Nuestras líneas de cerámica rusa, brasileña y mexicana obtuvieron resultados sólidos, a pesar de la limitación por sus capacidades. En las tres líneas de negocios, maximizamos los resultados y asignamos la producción según sea necesario. En Brasil y México, aumentamos la capacidad este año para mejorar nuestras ventas y mezcla. En Rusia, optimizamos nuestra producción de baldosas e incrementamos nuestra nueva planta de artículos sanitarios premium para satisfacer la creciente demanda.

“A medida que avanzamos a lo largo del año, anticipamos que las tasas de interés históricamente bajas, acciones gubernamentales y menos restricciones pandémicas deberían mejorar nuestros mercados en todo el mundo. Los programas de vacunación deben mantener a las personas más seguras y reducir el riesgo de interrupciones adicionales relacionadas con el Covid. Prevemos que las robustas tendencias residenciales actuales continuarán con las ventas comerciales mejorando lentamente en el segundo período. En toda la empresa, aumentaremos los lanzamientos de productos que ofrecen características y beneficios adicionales para fortalecer nuestra oferta y márgenes. Estamos optimizando nuestras operaciones de fabricación para aumentar nuestro volumen y eficacia, mientras ejecutamos nuestros programas de ahorro de costos en curso. Nuestros proveedores indican que la disponibilidad de materiales debe mejorar desde el primer trimestre, aunque algunas operaciones aún podrían enfrentar limitaciones de suministro en el futuro. Estamos manejando mercados laborales desafiantes en algunas de nuestras comunidades de EE. UU., y los programas federales de desempleo complementarios podrían interferir con la dotación de personal para maximizar esas operaciones. Si los costos de materias primas, energía y transporte continúan en aumento, aumentos de precios adicionales podrían ser necesarios en todo el mundo. Dados estos factores, anticipamos que nuestro EPS ajustado del segundo trimestre sea de $3.57 a $3.67, excluyendo cualesquier cargos de reestructuración.

“En la actualidad, nuestra fuerte cartera de pedidos refleja los crecientes niveles de demanda residencial en todo el mundo. Presentamos nuevas innovaciones de productos para mejorar nuestra oferta y las ventas de nuestros clientes y optimizamos nuestra producción para mejorar nuestro servicio. Nos preparamos para una mejora en proyectos comerciales, anticipando una expansión económica y un retorno a las inversiones comerciales normales. Con una fuerte liquidez y un apalancamiento históricamente bajo, aumentaremos nuestras inversiones de capital y aprovecharemos oportunidades adicionales para expandirnos”.

ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries es el fabricante líder mundial de revestimientos para pisos dedicado a crear productos que mejoran los espacios residenciales y comerciales en todo el mundo. Los procesos integrados de manufactura y distribución de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de alfombras, tapetes, baldosas cerámicas, revestimientos sintéticos para pisos laminados, de madera, piedra y vinílicos. Nuestra innovación líder en la industria ha lanzado productos y tecnologías que diferencian nuestras marcas en los mercados y satisfacen todas las necesidades de remodelación y nueva construcción. Nuestras marcas están entre las más reconocidas en la industria e incluyen, American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step y Unilin. Durante la década pasada, Mohawk ha transformado su negocio de una firma norteamericana de fabricación de alfombras en la empresa de revestimientos para pisos líder mundial con operaciones en Australia, Brasil, Canadá, Europa, India, Malasia, México, Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos

Algunas declaraciones en los párrafos anteriores, en especial los que anticipan rendimiento futuro, perspectivas de negocios, estrategias operativas y de crecimiento y asuntos similares, e incluyen las palabras "podría", "debería", "considera", "anticipa", "espera" y "estima" o expresiones similares constituyen "declaraciones prospectivas". Para esas declaraciones, Mohawk se acoge a la protección de las disposiciones Safe Harbor (salvaguarda) para las declaraciones prospectivas contenidas bajo la Ley de Litigio de Valores Privados de 1995. No puede haber garantía de que las declaraciones prospectivas sean exactas debido a que están basadas en varias suposiciones, que implican riesgos e incertidumbres. Los siguientes factores importantes pueden determinar que los resultados futuros difirieran: cambios en las condiciones económicas o del sector; la competencia; inflación y deflación en los precios de las materia prima y los costos de otros insumos; inflación y deflación en mercados de consumo; costo y suministro de energía, tiempo y nivel de gastos de capital; tiempo e implementación de aumentos de los precios de los productos de la Compañía; cargos por desvalorizaciones; integración de adquisiciones; operaciones internacionales; introducción de nuevos productos; racionalización de operaciones; impuestos y reformas tributarias, reclamos por productos y otros; litigios y otros riesgos identificados en los informes de Mohawk ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y en anuncios públicos.

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc.

(Amounts in thousands, except per share data)

Three Months Ended

April 3, 2021 March 28, 2020

Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 236,807 110,514

Adjusting items:

Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 11,877 11,930

Income taxes (2,735 ) (3,080 )

Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 245,949 119,364

Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.49 1.66

Weighted-average common shares outstanding - diluted 70,474 71,777

Reconciliation of Total Debt to Net Debt Less Short-Term Investments

(Amounts in thousands)

April 3, 2021

Short-term debt and current portion of long-term debt $ 953,913

Long-term debt, less current portion 1,719,115

Total debt 2,673,028

Less: Cash and cash equivalents 557,262

Net Debt 2115,766

Less: Short-term investments 782,267