Analytica宣布在中东扩大EIS市场

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

Analytica与Marwa签署协议，在埃及、巴林、伊朗、伊拉克、约旦、科威特、黎巴嫩、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国分销、推广和销售增强型输液系统（EIS）。

获得专利的静脉加入式输液系统可降低感染和栓塞风险，节省医务人员的时间，并且总体成本低于现有设备和做法。

澳大利亚布里斯班, May 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 增强型输液系统（Enhanced Infusion System，EIS）和用于治疗压力性尿失禁的盆底肌训练系统PeriCoach®的澳大利亚开发商Analytica Limited（澳大利亚证券交易所股票代码：ALT）宣布与Marwa公司的进出口医疗用品办公室（Marwa）签订了一项协议，在埃及、巴林、伊朗、伊拉克、约旦、科威特、黎巴嫩、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的医院系统分销、推广和销售EIS。

EIS技术由Analytica在AutoStart和AutoFlush的项目下开发，并以 FirstFlow™¹商标依照有限许可在澳大利亚出售。EIS将AutoStart和AutoFlush项目的专利技术结合到一个简单而又便宜的解决方案中。

这项获得专利的输液系统可在送药后自动恢复静脉输液流通，从而节省医疗人员的时间，降低医院成本，同时可防止空气栓塞和外周静脉导管（PIVC）故障导致的不良事件。EIS可做出即时、静音反应，且无需干预或编程。它可以通过改造来适应任何现有的输液系统设计，可以与任何复杂程度的输液泵或者“袋式”输液系统协调工作并提高输液功能。

使用EIS可实现完全闭合的输液系统，减少被认为会导致机械性和血管性并发症的交互从而实现系统完整性，同时还具有良好的冲洗和/或通畅操作功能。

EIS拥有澳大利亚TGA ARTG注册和UFDA 510(k)认证。它完全符合ISO 8536输液系统和其他相关标准。

EIS可以通过解决可能影响患者、临床医生和医院的多种因素来显著降低法律风险，其中包括：

空气栓塞 —— EIS拥有较大、较重的浮球阀，可确保完全、长期的密封效果。这种独特的浮球阀即使在极端的角度（与水平面最大成60度）也能保持密封效果，使得该装置可用于救护车、救援和军事情况，并降低空气栓塞导致的死亡和致病风险。

—— EIS拥有较大、较重的浮球阀，可确保完全、长期的密封效果。这种独特的浮球阀即使在极端的角度（与水平面最大成60度）也能保持密封效果，使得该装置可用于救护车、救援和军事情况，并降低空气栓塞导致的死亡和致病风险。 开/关式送药系统 ——无针入口是唯一的送药点，每次送药只需要一个注射器。使用现有的1升装药袋，意味着换药次数少于使用100毫升装预混合袋，从而节省时间和成本，并降低污染和感染风险。

——无针入口是唯一的送药点，每次送药只需要一个注射器。使用现有的1升装药袋，意味着换药次数少于使用100毫升装预混合袋，从而节省时间和成本，并降低污染和感染风险。 注射器冲洗 ——此功能无需添加额外的冲洗注射器和剂量。冲洗可防止不兼容的药液/药物之间的相互作用，从而降低交叉污染的风险并加强感染控制。

——此功能无需添加额外的冲洗注射器和剂量。冲洗可防止不兼容的药液/药物之间的相互作用，从而降低交叉污染的风险并加强感染控制。 导管冲洗 ——这一功能可通过在送药后立即自动恢复静脉输液来降低PIVC故障导致的风险，从而实现对冲洗管道和导管的持续维护。这还可以通过防止内腔闭塞来保持导管通畅。

——这一功能可通过在送药后立即自动恢复静脉输液来降低PIVC故障导致的风险，从而实现对冲洗管道和导管的持续维护。这还可以通过防止内腔闭塞来保持导管通畅。 药物稀释 ——介入疗法功能可以通过EIS引入药物，相较于3向阀门或药袋，可以精确测量静脉输液混合物。

——介入疗法功能可以通过EIS引入药物，相较于3向阀门或药袋，可以精确测量静脉输液混合物。 感染风险 ——观察研究表明，不规范的洗手和冲洗流程的发生率很高。EIS限制了接触和感染的机会。

——观察研究表明，不规范的洗手和冲洗流程的发生率很高。EIS限制了接触和感染的机会。 冲洗压力——根据注射器尺寸和压力，导管的团注冲洗效果可能会有所不同。专有的浮动设计可确保恒定的冲洗压力，从而降低PIVC故障导致的风险。



鉴于EIS的健康功能和降低法律风险的特性，居家式医院护理市场是一个全球性的增长机遇。EIS结构紧凑、坚固耐用，无需加泵或能量源，因此适合用于救援、军事和第三世界国家，且不会增加风险。

要观看有关EIS操作和功能的视频，请点击 此处 。

Marwa公司总裁在埃及健康系统拥有丰富的经验，担任埃及健康保险组织诊所（HIO）的顾问和副部长，并在埃及卫生部担任领导职务。

“Marwa与经验丰富的专业人士一起提供了一个令人无法拒绝的机会，将Analytica的增强型输液系统（EIS）带入中东日益增长的巨大市场，”Analytica Ltd.董事长Michael Monsour博士表示。“我们期待与Marwa合作，扩大我们独特的EIS技术的应用。”

有关Analytica和增强型输液系统的更多信息，请访问www.AnalyticaMedical.com

投资者或企业垂询，请联系：investorrelations@analyticamedical.com

媒体垂询，请联系：Annie Starr，astarr@6degreespr.com

关于Analytica Limited

Analytica是一家产品开发和商业化公司，总部位于澳大利亚布里斯班，专注于一级和二级医疗器械产品。

Analytica是增强型输液系统（EIS）的开发者，该系统结合了在AutoStart和AutoFlush项目下开发的专利技术。EIS是一种简单且价格低廉的静脉加入式技术，可降低护理监测成本，降低栓塞风险，增强感染控制，并可在静脉输液期间待药物送达后自动恢复流通。

Analytica还生产PeriCoach® 系统，一种面向患有压力性尿失禁的女性的电子健康治疗系统。全球三分之一的女性受到该疾病影响，主要由怀孕、分娩和更年期导致的盆底肌创伤所引起。

____________________

¹ ICU Medical Australia的商标。

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d7af8a18-4b05-4cae-a8bb-71d578ab84fc