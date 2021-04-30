Analytica 宣佈將增強型輸注系統擴展至中東

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

Analytica 與 Marwa 達成協議，在埃及、巴林、伊朗、伊拉克、約旦、科威特、黎巴嫩、沙特阿拉伯和阿聯酋分銷、營銷和銷售增強型輸注系統 (EIS)。

獲得專利的靜脈附加輸注系統可減少感染和栓塞風險，並可節省醫療人員時間，以達成比現有設備和實務更低的總成本。

澳洲布里斯本, May 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Analytica Limited (ASX:ALT) 作為增強型輸注系統 (EIS) 及用於治療壓力性尿失禁的 PeriCoach® 骨盆自由操系統的澳洲開發商，剛與 Marwa 的出入口醫療用品辦事處 (Marwa) 達成協議，將 EIS 分銷、營銷和銷售至埃及、巴林、伊朗、伊拉克、約旦、科威特、黎巴嫩、沙特阿拉伯和阿聯酋的醫院體系。

EIS 技術由 Analytica 開發，項目名稱為 AutoStart 和 AutoFlush，已在澳洲以商業名稱 FirstFlow™¹ 按有限許可出售。EIS 將 AutoStart 及 AutoFlush 專利技術整合到一個簡單及售價相宜的解決方案中。

獲得專利的浮動系統會在藥物輸送後自動恢復靜脈注射液體流動，從而節省醫護人員的時間、減低醫院的成本，從而預防與空氣栓塞相關的不良事件，以及外周靜脈輸注導管 (PIVC) 故障。EIS 可帶來即時而安靜的反應，而且無須干預或編程。它可調節附加到任何現有的輸液系統設計，也可與任何輸液泵或袋式灌注系統（不論複雜程度）和諧配合及帶來改善。

EIS 的使用以獨特的方式允許完全閉合的輸注系統，透過減少被認為會導致機械和血管併發症的互動，以及優良的沖洗和／或暢通實務來實現完整性。

EIS 持有澳洲 TGA ARTG 註冊和美國 USFDA 510(k) 許可。系統完全符合 ISO 8536 輸注系統及其他相關標準。

透過解決可影響患者、臨床醫生和醫院的多個因素，EIS 可顯著減低法律風險，包括：

空氣栓塞 – EIS 具備一個又大又重的浮動閥門，可確保完整而長期的密封。獨特的浮動機制在極端角度（從水平至 60 度）保持密封，方便裝置用於救護車、提取和軍事情況，並減低與空氣栓塞相關的死亡率和發病率風險。

– EIS 具備一個又大又重的浮動閥門，可確保完整而長期的密封。獨特的浮動機制在極端角度（從水平至 60 度）保持密封，方便裝置用於救護車、提取和軍事情況，並減低與空氣栓塞相關的死亡率和發病率風險。 開啟／密閉輸送系統 – 無針接入端口是唯一的進入點，而每個藥物活動只需一個注射器。使用現有的 1 公升輸注袋表示更換頻率比 100 毫升的預裝袋更低，從而節省時間和金錢，並減低污染和感染的風險。

– 無針接入端口是唯一的進入點，而每個藥物活動只需一個注射器。使用現有的 1 公升輸注袋表示更換頻率比 100 毫升的預裝袋更低，從而節省時間和金錢，並減低污染和感染的風險。 注射器沖洗 – 此功能可消除引入額外沖洗注射器和推注器的要求。沖洗可防止不相容的液體／藥物之間產生相互作用，從而減低交叉污染的風險及加強感染控制。

– 此功能可消除引入額外沖洗注射器和推注器的要求。沖洗可防止不相容的液體／藥物之間產生相互作用，從而減低交叉污染的風險及加強感染控制。 導管沖洗 – 此功能可減低在藥物輸送後立即重啟靜脈注射時的 PIVC 故障風險，從而允許持續維護流量處於沖洗線及導管水平。此外，透過預防內腔閉塞，系統也可維持導管暢通。

– 此功能可減低在藥物輸送後立即重啟靜脈注射時的 PIVC 故障風險，從而允許持續維護流量處於沖洗線及導管水平。此外，透過預防內腔閉塞，系統也可維持導管暢通。 藥物稀釋 – 中斷治療 (Interrupted Therapy) 功能允許透過 EIS 引入藥物來準確測量靜脈注射液體混合物，而不是使用 3 向閥門和多個輸注袋。

– 中斷治療 (Interrupted Therapy) 功能允許透過 EIS 引入藥物來準確測量靜脈注射液體混合物，而不是使用 3 向閥門和多個輸注袋。 感染風險 – 觀察性研究顯示，手動清洗和沖洗協定的非遵從性發生率很高。EIS 限制存取及感染機會。

– 觀察性研究顯示，手動清洗和沖洗協定的非遵從性發生率很高。EIS 限制存取及感染機會。 沖洗壓力 – 導管的推注器沖洗可能會基於注射器大小和壓力而異。專有浮動設計可確保恆定沖洗壓力，從而減低 PIVC 故障的風險。



基於 EIS 的衛生及法律風險降低功能，可在家居使用的醫院護理市場代表全球增長機會。EIS 的設計小巧堅固，無需使用泵源或能源，使其適用於提取、軍事及第三世界需求，而不會犧牲風險。

如欲查看有關 EIS 的操作和功能的影片，請點按 此處 。

Marwa 的首席主管在埃及衛生系統方面擁有豐富的經驗，擔任 Egyptian Health Insurance Organization Clinics (HIO) 的顧問暨健康副秘書，以及埃及衛生部的領導職位。

Analytica Ltd 主席 Michael Monsour 博士說：「Marwa 向經驗豐富的專業人士提供了上佳機會，將 Analytica 的增強型輸注系統 (EIS) 引入中東一個龐大而不斷增長的市場。我們期待與 Marwa 合作，以擴大我們獨特 EIS 技術的使用。」

如欲了解更多關於 Analytica 及增強型輸注系統的資訊，請瀏覽 www.AnalyticaMedical.com

如欲了解投資者或業務查詢，請聯絡：investorrelations@analyticamedical.com

如欲了解媒體查詢，請聯絡：Annie Starr，電郵：astarr@6degreespr.com

關於 Analytica Limited

Analytica 是總部位於澳洲布里斯本的產品開發及營利公司，專營第一及第二類醫療器材產品。

增強型灌注系統 (EIS) 由 Analytica 開發，是按 AutoStart 及 AutoFlush 項目名稱開發的專利技術組合。EIS 是一種簡單而價格相宜的靜脈輸注附加技術，可減低護理監察成本、降低栓塞風險、改善感染控制，並可在靜脈注射液體輸注過程用藥後自動重啟輸注流量。

Analytica 也是 PeriCoach® 系統的生產商，這是一種針對患有壓力性尿失禁的女性的電子醫療系統。這影響了全世界三分之一的婦女，主要是由於懷孕、分娩和更年期對盆底肌肉造成的傷害所致。

______________________

¹ ICU Medical Australia 商標。

本公告隨附的照片載於 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d7af8a18-4b05-4cae-a8bb-71d578ab84fc