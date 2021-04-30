Analytica 宣佈將增強型輸注系統擴展至中東

- Analytica 與 Marwa 達成協議，在埃及、巴林、伊朗、伊拉克、約旦、科威特、黎巴嫩、沙特阿拉伯和阿聯酋分銷、營銷和銷售增強型輸注系統 (EIS)。
- 獲得專利的靜脈附加輸注系統可減少感染和栓塞風險，並可節省醫療人員時間，以達成比現有設備和實務更低的總成本。
澳洲布里斯本, May 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Analytica Limited (ASX:ALT) 作為增強型輸注系統 (EIS) 及用於治療壓力性尿失禁的 PeriCoach® 骨盆自由操系統的澳洲開發商，剛與 Marwa 的出入口醫療用品辦事處 (Marwa) 達成協議，將 EIS 分銷、營銷和銷售至埃及、巴林、伊朗、伊拉克、約旦、科威特、黎巴嫩、沙特阿拉伯和阿聯酋的醫院體系。
EIS 技術由 Analytica 開發，項目名稱為 AutoStart 和 AutoFlush，已在澳洲以商業名稱 FirstFlow™¹ 按有限許可出售。EIS 將 AutoStart 及 AutoFlush 專利技術整合到一個簡單及售價相宜的解決方案中。
獲得專利的浮動系統會在藥物輸送後自動恢復靜脈注射液體流動，從而節省醫護人員的時間、減低醫院的成本，從而預防與空氣栓塞相關的不良事件，以及外周靜脈輸注導管 (PIVC) 故障。EIS 可帶來即時而安靜的反應，而且無須干預或編程。它可調節附加到任何現有的輸液系統設計，也可與任何輸液泵或袋式灌注系統（不論複雜程度）和諧配合及帶來改善。
EIS 的使用以獨特的方式允許完全閉合的輸注系統，透過減少被認為會導致機械和血管併發症的互動，以及優良的沖洗和／或暢通實務來實現完整性。
EIS 持有澳洲 TGA ARTG 註冊和美國 USFDA 510(k) 許可。系統完全符合 ISO 8536 輸注系統及其他相關標準。
透過解決可影響患者、臨床醫生和醫院的多個因素，EIS 可顯著減低法律風險，包括：
- 空氣栓塞 – EIS 具備一個又大又重的浮動閥門，可確保完整而長期的密封。獨特的浮動機制在極端角度（從水平至 60 度）保持密封，方便裝置用於救護車、提取和軍事情況，並減低與空氣栓塞相關的死亡率和發病率風險。
- 開啟／密閉輸送系統 – 無針接入端口是唯一的進入點，而每個藥物活動只需一個注射器。使用現有的 1 公升輸注袋表示更換頻率比 100 毫升的預裝袋更低，從而節省時間和金錢，並減低污染和感染的風險。
- 注射器沖洗 – 此功能可消除引入額外沖洗注射器和推注器的要求。沖洗可防止不相容的液體／藥物之間產生相互作用，從而減低交叉污染的風險及加強感染控制。
- 導管沖洗 – 此功能可減低在藥物輸送後立即重啟靜脈注射時的 PIVC 故障風險，從而允許持續維護流量處於沖洗線及導管水平。此外，透過預防內腔閉塞，系統也可維持導管暢通。
- 藥物稀釋 – 中斷治療 (Interrupted Therapy) 功能允許透過 EIS 引入藥物來準確測量靜脈注射液體混合物，而不是使用 3 向閥門和多個輸注袋。
- 感染風險 – 觀察性研究顯示，手動清洗和沖洗協定的非遵從性發生率很高。EIS 限制存取及感染機會。
- 沖洗壓力 – 導管的推注器沖洗可能會基於注射器大小和壓力而異。專有浮動設計可確保恆定沖洗壓力，從而減低 PIVC 故障的風險。
基於 EIS 的衛生及法律風險降低功能，可在家居使用的醫院護理市場代表全球增長機會。EIS 的設計小巧堅固，無需使用泵源或能源，使其適用於提取、軍事及第三世界需求，而不會犧牲風險。
如欲查看有關 EIS 的操作和功能的影片，請點按此處。
Marwa 的首席主管在埃及衛生系統方面擁有豐富的經驗，擔任 Egyptian Health Insurance Organization Clinics (HIO) 的顧問暨健康副秘書，以及埃及衛生部的領導職位。
Analytica Ltd 主席 Michael Monsour 博士說：「Marwa 向經驗豐富的專業人士提供了上佳機會，將 Analytica 的增強型輸注系統 (EIS) 引入中東一個龐大而不斷增長的市場。我們期待與 Marwa 合作，以擴大我們獨特 EIS 技術的使用。」
如欲了解更多關於 Analytica 及增強型輸注系統的資訊，請瀏覽 www.AnalyticaMedical.com
如欲了解投資者或業務查詢，請聯絡：investorrelations@analyticamedical.com
如欲了解媒體查詢，請聯絡：Annie Starr，電郵：astarr@6degreespr.com
關於 Analytica Limited
Analytica 是總部位於澳洲布里斯本的產品開發及營利公司，專營第一及第二類醫療器材產品。
增強型灌注系統 (EIS) 由 Analytica 開發，是按 AutoStart 及 AutoFlush 項目名稱開發的專利技術組合。EIS 是一種簡單而價格相宜的靜脈輸注附加技術，可減低護理監察成本、降低栓塞風險、改善感染控制，並可在靜脈注射液體輸注過程用藥後自動重啟輸注流量。
Analytica 也是 PeriCoach® 系統的生產商，這是一種針對患有壓力性尿失禁的女性的電子醫療系統。這影響了全世界三分之一的婦女，主要是由於懷孕、分娩和更年期對盆底肌肉造成的傷害所致。
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¹ ICU Medical Australia 商標。
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