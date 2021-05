バンドロイヤリティ･ドットコム、5月5日にBAND NFTをリリースして世界の音楽を変革 (OpenSea.io)

Japanese Korean

シンガポール発, May 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- シンガポールを拠点とするリバティ・イズ (LIBERTY IS PTE LTD) が運営する バンドロイヤリティ (BAND Royalty) (以下、「BAND」または「同社」) は、2021年5月5日に初の音楽/アートのコレクターズアイテム「BAND NFTシリーズ1」をリリースする。このNFTは、世界の無限の多様性、包括性、音楽の多様性を称える目的で、素晴らしいアーティストたちから委託を受けた。さらに、このBAND NFTコレクターズアイテムには独自の工夫がある。NBA TopshotやCryptoKittiesとは異なり、3,000個限定のBAND NFTを1つ所有するだけでBAND Music NFTエコシステムにアクセスし、BANDのパフォーマンスロイヤリティ音楽カタログ内で共有する機会が得られる。ビヨンセ (Beyonce)、ジェイ・Z (Jay-Z)、ジャスティン・ティンバーレイク (Justin Timberlake)、シェール (Cher)、ウィル・アイ・アム (will.i.am)、ティンバランド (Timbaland)、ミッシー・エリオット (Missy Elliot)、リアーナ (Rihanna) など、50組以上のトップアーティストが参加している。バンドロイヤリティは、NFT初で、世界中の音楽愛好家にとって垂涎の的となるユニークな音楽とアートのNFTコレクションを提供する。



NFT (非代替性トークン) は、ブロックチェーン上に保存されている音楽、アートワーク、ビデオ、その他のデジタルファイルなど、独自の暗号で保護された作品を表す。

BAND NFTシリーズ1は、5月5日 (水) に3,000個限定でリリースされる。このNFTには美しいデザインが採用されており、見事なアートワークで注目を集めている。最終的に所有者は、自身のBAND NFTをさまざまな楽曲やアーティストを集めたBANDロイヤルティプールにステークすることができる。

バンドロイヤリティ創設者のバーナビー・アンデルスン (Barnaby Andersun) とノーブル・ドラコルン (Noble Drakoln) はブロックチェーンと音楽著作権投資の分野の専門家であり、CryptoTenXポッドキャストを共催し、2021年には着実で野心的なバンドロイヤリティのリリースロードマップを打ち出している。バンドロイヤリティでは、今回のNFTシリーズ1を皮切りに、将来的にはBAND TOKENSを導入し、NFTを通じてミュージシャンとファンが交流できる新しいプラットフォームを展開していく。

バンドロイヤリティは、Crypto PunksやHashmasksの限定コレクションと同様に、2021年に4つの異なるNFTシリーズで合計12,000個限定のユニークNFTトークンをリリースして、知名度が高く収入につながるロイヤルティ権のカタログを増強していく計画だ。集まった資金は再投資して、バンドロイヤリティの音楽ロイヤリティライブラリーの拡充に使われる。

希少な3,000個限定のシリーズ1 BAND NFTコレクションの音楽にインスパイアされた3Dアニメーションのデジタルアートを確保する方法は簡単だ。この限定版は、リリース日に OpenSea.io より先着順で入手できる。

確実に入手するには、世界最大のイーサリアムNFT市場のOpenSea.ioにアクセスする前に、ETHウォレットに1イーサリアム以上を利用できるようにしておく必要がある。サイトにアクセスしたら、BAND NFTの美しいアート作品を閲覧し、選択する。BAND NFTは数字が小さいほど希少性が高く、BANDのミュージックエコシステムでの収集可能性と機能へのアクセス性が向上する。

詳細については、BANDコミュニティ (https://t.me/bandroyalty) を閲覧されたい。

バンドロイヤリティについて

バンドロイヤリティ (BAND Royalty) は、ブロックチェーンで保護されたBAND NFTを提供して、音楽愛好家やファンに一歩進んだ音楽の楽しみを提供している。BAND NFTの所有者は、世界で最も人気のある楽曲から暗号通貨を獲得することができる。この独自の仕組みにより、BANDの音楽カタログが演奏されるたびに、個人が収益を共有することができる。BANDという名前は、共同設立者であるブロックチェーンの専門家、バーナビー・アンデルスン (Barnaby Andersun、BA) とノーブル・ドラコルン (Noble Drakoln、ND) のイニシャルに由来する。バンドロイヤリティの詳細およびNFTコレクションのリリースへの登録方法については、 www.bandroyalty.com を閲覧されたい。

