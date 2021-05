BANDroyalty.com, 5월 5일 전 세계 음악계 혁신 불러올 BAND NFT 출시 (OpenSea.io)

Japanese Korean

싱가포르, May 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire – 싱가포르에 기반을 둔 LIBERTY IS PTE LTD가 운영하는 BAND Royalty 는 첫 번째 음악/예술 콜렉터블인 BAND NFTs Series 1을 2021년 5월 5일 론칭한다고 밝혔다. 이 NFT들은 전 세계의 놀라운 다양성, 포용성, 다양한 음악을 기념하기 위해 훌륭한 아티스트들이 의뢰한 것들이다. 그렇다 하더라도 BAND NFT 콜렉터블에는 또 다른 반전이 기다리고 있다. NBA Topshot이나 CryptoKitties와는 달리 BAND NFT 한정판은 3,000개 중 하나만 보유하고 있어도 BAND Music NFT 생태계에 액세스할 수 있으며 BAND의 공연 로열티 음악 카탈로그를 공유할 기회를 얻게 된다. 이 NFT들은 비욘세, 제이-Z, 저스틴 팀버레이크, 셰어, 윌아이엠, 미시엘리엇, 리아나 등 50명이 넘는 정상급 아티스트들을 대리한다. BAND Royalty는 처음으로 NFT를 전 세계 음악 애호가들이 소중하게 여길 만한 독창적인 음악/예술 콜렉터블로 구현했다.



NFT, 혹은 대체불가토큰은 블록체인에 저장된 음악, 예술품, 비디오, 기타 디지털 파일을 독창적으로 암호화한 것이다.

BAND NFT Series 1은 5월 5일 론칭되며 수량은 3,000개로 한정된다. 아름답게 설계된 이들 NFT는 파격적인 아트워크로 단연 눈에 띄며 소유자가 BAND NFT를 다양한 노래와 아티스트로 구성된 BAND 로열티 풀에 스테이킹할 수 있다.

BAND Royalty 창립자이자 블록체인 및 음악 로열티 투자 분야 전문가로 CryptoTenX Podcast 공동 사회자인 Barnaby Andersun과 Noble Drakoln은 2021년 BAND Royalty 출시와 관련된 강력하고 야심찬 로드맵을 제시했다. BAND Royalty는 NFT Series 1을 시작으로 Band TOKENS를 공개하는 한편 음악인과 팬들이 NFT를 통해 인터랙션할 수 있는 새로운 플랫폼을 론칭할 것이다.

Band Royalty는 2021년 중으로 4종의 NFT 시리즈에 걸쳐 1만 2,000개의 독창적인 NFT 토큰을 통해 유명 아티스트들로 구성된 수입 주도형 카탈로그를 확장할 계획이다. 이는 Crypto Punks와 Hashmasks의 한정판 콜렉터블 특성과 유사하다. 이를 통해 유치한 자금은 BAND Royalty의 음악 로열티 라이브러리 확장에 재투자될 것이다.

디지털 아트로부터 영감을 얻었으며 3,000개로 한정된 Series 1 콜렉터블 BAND NFT 3D 애니메이티드 음악을 확보하는 방법은 간단하다. 이 한정판은 론칭 당일 OpenSea.io 에서 선착순 방식으로 판매된다.

성공 확률을 높이기 위해 소유자는 세계 최대 이더리움 NFT 마켓플레이스인 OpenSea.io 에 접속하기 전 ETH 지갑에 최소 1이더리움을 보유하고 있어야 한다. 접속한 뒤에는 아름다운 BAND NFT 아트를 검토한 뒤 선택하면 된다. BAND NFT 수가 적을수록 희소성이 더 높으며 BAND NFT를 보유하게 되면 BAND 음악 생태계 전반에 걸쳐 획득성과 기능성을 높일 수 있다.

자세한 정보는 BAND 커뮤니티( https://t.me/bandroyalty )를 통해 확인할 수 있다.

BAND Royalty 개요

BAND Royalty는 블록체인으로 보안이 확보되어 있으며 소유자가 세계적으로 유명한 노래를 통해 암호화폐를 획득할 수 있는 BAND NFT를 제공함으로써 음악 애호가와 팬들이 음악에 대한 사랑을 한 차원 높일 수 있도록 한다. 이처럼 독창적인 기회를 통해 각 개인은 BAND 음악 카탈로그에 속해 있는 노래가 연주될 때마다 수익 창출 흐름을 공유할 수 있다. BAND라는 명칭은 공동 창립자이자 블록체인 전문가인 Barnaby Andersun (BA)와 Noble Drakoln (ND) 이름에서 유래했다. BAND Royalty와 NFT 콜렉션 등록은 www.bandroyalty.com에서 확인하면 된다.

Contact: info@bandroyalty.com