BANDroyalty.com Dijangka akan Merevolusikan Muzik Di Seluruh Dunia pada 5 Mei dengan Pelancaran NFT BAND (OpenSea.io)

SINGAPURA, May 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui InvestorWire – BAND Royalty (“BAND” atau “Syarikat”), dikendalikan oleh LIBERTY IS PTE LTD yang berpangkalan di Singapura, melancarkan koleksi muzik/seni pertamanya, NFT Siri 1 BAND, pada 5 Mei 2021. NFT ini telah dihasilkan oleh artis yang unggul untuk meraikan diversiti, keterangkuman dan kepelbagaian muzik dunia yang hebat. Malah, koleksi NFT BAND ini ada kejutannya. Tidak seperti NBA Topshots atau CryptoKitties, memiliki hanya satu daripada 3000 NFT BAND edisi terhad ini memberikan akses kepada ekosistem NFT BAND Music dan peluang untuk berkongsi dalam katalog muzik royalti persembahan BAND. Lebih daripada 50 artis popular diwakili, termasuklah Beyonce, Jay-Z, Justin Timberlake, Cher, will.i.am, Timbaland, Missy Elliot dan Rihanna yang berbakat. BAND Royalty menjadikan set ini pertama dalam NFT, menghasilkan Koleksi NFT muzik/seni unik yang penggemar muzik di seluruh dunia pasti akan hargai.



NFT atau token yang tidak boleh ditukar ganti, mewakili hasil kerja yang dilindungi secara kriptografi yang unik seperti muzik, kerja seni, video dan fail digital lain yang disimpan pada rantaian blok.

NFT Siri 1 BAND akan dilancarkan pada hari Rabu, 5 Mei, dan dihadkan kepada 3,000 sahaja. NFT yang direka bentuk dengan cantik ini menonjol melalui karya seni yang menakjubkan dan akhirnya akan membolehkan pemegang meletakkan kepentingan NFT BAND mereka ke dalam pelbagai himpunan royalti lagu dan artis BAND.

Pengasas BAND Royalty Barnaby Andersun dan Noble Drakoln merupakan pakar dalam bidang rantaian blok dan pelaburan royalti muzik serta mengehoskan bersama Audio Siar CryptoTenX, telah menggariskan peta jalan yang kukuh dan bercita-cita tinggi bagi pelancaran untuk BAND Royalty pada tahun 2021. Bermula dengan NFT Siri 1 ini, lambat-laun BAND Royalty akan memperkenalkan Band TOKENS dan melancarkan platform baharu untuk para pemuzik dan para peminat untuk berinteraksi melalui NFT.

Band Royalty merancang untuk mengembangkan katalog hak royalti yang terkenal dan didorong pendapatan melalui pelancaran sejumlah 12,000 token NFT unik merentasi empat siri NFT yang berbeza pada tahun 2021, serupa dengan sifat koleksi terhad Crypto Punks dan Hashmasks. Dana yang dijana akan dilaburkan semula untuk mengembangkan pustaka royalti BAND Royalty.

Mendapatkan salah satu daripada 3,000 koleksi Siri 1 NFT BAND seni digital yang diinspirasikan muzik beranimasi 3D yang ditukarkan dan nadir adalah mudah. Pada hari pelancaran, edisi terhad ini akan tersedia secara siapa cepat dia dapat melalui penawaran pada OpenSea.io .

Untuk memastikan pembelian yang berjaya, pemegang memerlukan sekurang-kurangnya 1 Ethereum tersedia dalam dompet ETH sebelum melayari OpenSea.io - pasaran NFT Ethereum terbesar di dunia. Selepas itu, lihat pilihan NFT BAND cantik yang tersedia dan buat pilihan. Lebih rendah bilangan NFT BAND, lebih nadir NFT tersebut; membawa bersamanya keupayaan menjadi koleksi dan akses kefungsian yang ditingkatkan merentasi ekosistem muzik BAND.

Untuk mengetahui lebih lanjut, anda dijemput ke komuniti BAND: https://t.me/bandroyalty

Perihal BAND Royalty

BAND Royalty membolehkan penggemar dan peminat muzik membawa kenikmatan mereka terhadap muzik ke tahap seterusnya dengan menawarkan NFT BAND yang membolehkan pemiliknya mendapatkan kripto daripada sesetengah lagu yang paling popular di dunia. Peluang unik ini membolehkan individu berkongsi pendapatan penstriman setiap kali lagu dalam katalog muzik BAND dimainkan. Nama BAND diterbitkan daripada parap pengasas bersamanya, pakar rantaian blok Barnaby Andersun (BA) + Noble Drakoln (ND). Untuk mengetahui lebih lanjut tentang BAND Royalty untuk mendaftar untuk pemberitahuan pelancaran koleksi NFT, lawati www.bandroyalty.com .

