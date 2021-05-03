BANDroyalty.com将于5月5日发行BAND NFT代币来变革全球音乐 (OpenSea.io)

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新加坡, May 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 转载InvestorWire - 由总部位于新加坡的LIBERTY IS PTE LTD运营的 BAND Royalty （下称“BAND”或“公司”）将于2021年5月5日发行其首款音乐/艺术BAND NFT（乐队非同质代币）第1轮收藏代币。这些NFT由著名艺术家受托创作，以颂扬全球令人难以置信的音乐多元化、包容性和门类。尽管如此，这些BAND NFT收藏币仍有些不同。与NBA Topshots或CryptoKitties不同，拥有3000枚限量版BAND NFT中的一枚即可访问BAND Music NFT生态系统，并有机会分享BAND演出专营音乐目录。这里有来自50多位顶级艺人的代表作，其中包括令人惊叹的碧昂丝、杰斯、贾斯汀·汀布莱克、Cher、will.i.am、Timbaland、Missy Elliot和Rihanna。BAND Royalty正在使这种收藏币成为NFT中的创举，创造出一种独一无二的音乐/艺术NFT收藏币，让世界各地的音乐爱好者可以收藏这些珍品。



NFT也称为非同质代币，代表着具有唯一加密安全的作品，如音乐、艺术品、视频和存储在该区块链中的其他数字文件。

BAND NFT第1轮代币将于5月5日星期三推出，限量发行3000枚。这些设计精美的NFT通过令人惊叹的艺术作品脱颖而出，并可最终让持有人将其BAND NFT代币变为歌曲和艺术家的各种BAND专营池。

BAND Royalty创始人Barnaby Andersun和Noble Drakoln、区块链和音乐专营投资领域专家、CryptoTenX Podcast联合主持人已联合制定出BAND Royalty稳健和雄心勃勃的2021年代币发行路线图。从此次NFT第1轮开始，BAND Royalty将最终发行乐队代币并推出一个新的平台，让音乐家和粉丝们通过NFT进行互动。

BAND Royalty计划通过2021年四次不同NFT轮次来发行12000枚总限额的独特NFT代币以扩大其收入驱动型的著名专营权目录，这类似于Punk和Hashmask加密货币限量收藏币的性质。所产生的资金将用于重新投资，以扩展BAND Royalty的音乐专营库。

要获得灵感来自于数字艺术作品的、可转换和罕见的3000枚第1轮BAND NFT 3D动画音乐收藏币中的一枚并非难事。在发行当天，这一限量版代币将通过 OpenSea.io 发行，其购买规则为“先到先得”。

为确保购买成功，用户需在ETH钱包中至少持有1个以太坊币，然后方可访问全球最大的以太坊NFT市场 OpenSea.io 。访问该市场后，您即可查看美妙的BAND NFT艺术精品并做出选择。BAND NFT代币数量越少也就越珍贵，从而可提升整个BAND音乐生态系统的收藏性和功能访问能力。

如需了解更多信息，请访问BAND社区： https://t.me/bandroyalty

关于BAND Royalty

BAND Royalty致力于让音乐爱好者和粉丝们的音乐享受达到一个新的水平，通过提供区块链安全BAND NFT代币来让持有者从全球最流行的歌曲中赚取加密货币。这一独特机会可在每次播放BAND音乐目录中的歌曲时，每个人都可以获得收入流分享。其“BAND”名称源自其联合创始人、区块链专家Barnaby Andersun（BA）和Noble Drakoln（ND）姓名的首字母。如需了解有关BAND Royalty的更多信息以及希望注册NFT收藏币发行新闻，请访问 www.bandroyalty.com 。

联系方式：info@bandroyalty.com