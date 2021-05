BANDroyalty.com 將於 5 月 5 日發佈 BAND 非同質化代幣，徹底改變全球音樂 (OpenSea.io)

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Malay

新加坡, May 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 InvestorWire – 由新加坡 LIBERTY IS PTE LTD 營運的 BAND Royalty (「BAND」或「公司」)於 2021 年 5 月 5 日推出首款音樂/藝術創作藏品 BAND 非同質化代幣系列 1。這些非同質化代幣由傑出的藝術家委託創作,以慶祝世界上精彩多元、共融和百花齊放的音樂。即使如此,這些 BAND 非同質化代幣藏品還是與別不同。與 NBA Topshots 或 CryptoKitties 不同,僅擁有 3,000 個限量版的其中一個 BAND 非同質化代幣,就可以存取 BAND 音樂非同質化代幣生態系統,並有機會分享 BAND 的演出版權音樂目錄。其中包括超過 50 位頂級藝術家,包括令人驚嘆的 Beyonce、Jay-Z、Justin Timberlake、Cher、will.i.am、Timbaland、Missy Elliot 和 Rihanna。BAND Royalty 此舉為非同質化代幣之首創,創造了獨特的音樂/藝術非同質化代幣藏品,全世界的音樂愛好者必定會歡迎。



非同質化代幣代表唯一加密保護的作品,例如儲存在區塊鏈上的音樂、藝術品、影片和其他數碼文件。

BAND 非同質化代幣系列 1 將於 5 月 5 日(星期三)發佈,限量發行 3,000 枚。這些設計精美的非同質化代幣採用令人驚嘆的藝術創作,設計脫穎而出,最終將使持有人可以投放其 BAND 非同質化代幣於各種 BAND 版權歌曲和歌手中。

BAND Royalty 創始人 Barnaby Andersun 和 Noble Drakoln 是區塊鏈和音樂版權投資領域的專家以及 CryptoTenX Podcast 的共同主持人,他們概述了 2021 年 BAND Royalty 發佈的穩健而雄心萬丈的路線圖。從這個非同質化代幣系列 1 開始,BAND Royalty 最終將推出 Band TOKENS,並為音樂家和歌迷推出一個以非同質化代幣互動的新平台。

Band Royalty 計劃在 2021 年在四個不同的非同質化代幣系列中發行總計 12,000 個有上限的獨特非同質化代幣,以擴大其著名、以收入為本的專利權目錄,這與 Crypto Punks 和 Hashmasks 的限量藏品類似。產生的資金將被再投資以擴展 BAND Royalty 的音樂版權庫。

如要獲取已轉換的罕有 3,000 系列 1 可收藏立體動畫音樂數碼藝術的 BAND 非同質化代幣很簡單。在發佈當天,將在 OpenSea.io 以先到先得方式提供此限量版產品。

為確保成功登入,持有人在瀏覽世界上最大的以太坊非同質化代幣市場 OpenSea.io 前,其 ETH 錢包需要至少一個可用的以太坊。登入後,可查看美麗的精選 BAND 非同質化代幣作品和選購。BAND 非同質化代幣的數量越少,它越稀有。從而提高整個 BAND 音樂生態系統的可收藏性和功能存取權限。

如欲了解更多資訊,我們誠邀您加入 Band 社群: https://t.me/bandroyalty

關於 BAND Royalty

BAND Royalty 透過提供受區塊鏈保護的 BAND 非同質化代幣,使音樂愛好者和歌迷將音樂的享受提升至一個全新境界,使持有人能夠從世界上一些最受歡迎的歌曲中獲得加密貨幣。每次執行 BAND 音樂目錄中的歌曲時,這種獨特的機會就可以使個人分享收入流。BAND 的名稱來自其聯合創始人、區塊鏈專家 Barnaby Andersun (BA) + Noble Drakoln (ND) 的縮寫。如欲了解有關 BAND Royalty 的更多資訊並註冊非同質化代幣系列發行版本,請瀏覽 www.bandroyalty.com 。

聯絡人:info@bandroyalty.com

企業傳訊:

InvestorBrandNetwork (IBN)

Los Angeles, California

www.InvestorBrandNetwork.com

310.299.1717 辦公室

Editor@InvestorBrandNetwork.com