Pada 5 Mei, BANDroyalty.com Menggebrak Ranah Musik Global dengan Merilis BAND NFT (OpenSea.io)

SINGAPURA, May 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire – BAND Royalty (“BAND” atau “Perusahaan”) yang dioperasikan oleh LIBERTY IS PTE LTD, adalah perusahaan yang berbasis di Singapura, akan meluncurkan BAND NFTs Series 1 untuk koleksi musik/karya seni pertamanya, pada tanggal 5 Mei 2021. NFT ini merupakan komisi dari oleh sejumlah artis terkenal untuk merayakan keragaman dunia yang luar biasa, inklusivitas, dan ragam jenis musik. Selain itu, koleksi NFT BAND ini masih punya keunikan lain. Tidak seperti NBA Topshot atau CryptoKitties, dengan hanya memiliki salah satu dari 3.000 token, BAND NFT edisi terbatas ini akan memberikan akses ke ekosistem BAND Music NFT dan peluang untuk berbagi keuntungan dalam katalog musik royalti pertunjukan dari BAND. NFT ini mewakili lebih dari 50 artis papan atas, termasuk Beyonce, Jay-Z, Justin Timberlake, Cher, will.i.am, Timbaland, Missy Elliot, dan Rihanna. NFT ini adalah rangkaian pertama dari BAND Royalty, menjadikannya NFT Collectible musik/karya seni yang unik yang pasti akan dicintai para penikmatnya.



NFT, atau token yang tidak dapat dipertukarkan, merepresentasikan karya yang dilindungi secara unik dengan kriptografi, seperti musik, karya seni, video, atau file digital lain yang tersimpan di blockchain.

BAND NFT Series 1 diluncurkan hari Rabu, 5 Mei dengan jumlah terbatas: 3.000 token. NFT dengan desain yang cantik ini merupakan karya seni mengagumkan dan tampaknya akan memungkinkan para pemiliknya untuk menginvestasikan BAND NFT mereka ke kumpulan lagu dan artis yang ada di BAND Royalty.

Pendiri BAND Royalty, Barnaby Andersun dan Noble Drakoln, pakar di bidang blockchain dan investasi royalti musik serta co-host Podcast CryptoTenX, telah menyampaikan rencana rilis BAND Royalty yang solid dan ambisius untuk tahun 2021. Dimulai dengan NFT Series 1, BAND Royalty akan memperkenalkan Band TOKEN dan meluncurkan platform baru bagi para musisi dan penggemar untuk berinteraksi melalui NFT.

Band Royalty berencana mengembangkan katalog royaltinya yang terkenal dan berorientasi pendapatan melalui rilis terbatas sebanyak 12.000 token NFT unik dalam empat seri NFT berbeda pada tahun 2021, serupa dengan koleksi terbatas dari Crypto Punts dan Hasmask. Dana yang dihasilkan akan diinvestasikan kembali untuk memperluas koleksi royalti musik di BAND Royalty.

Mendapatkan salah satu dari 3.000 Series 1 animasi musik 3D BAND NFT yang langka dan terinpirasi karya seni digital ini sangat mudah. Pada hari peluncuran, edisi terbatas ini akan diberikan dengan prinsip “siapa cepat dia dapat” melalui penawaran di OpenSea.io .

Agar bisa berhasil, pemegang setidaknya perlu menyediakan 1 Ethereum di dompet ETH sebelum mengunjungi OpenSea.io , pasar Ethereum NFT terbesar di dunia. Setelah masuk, lihatlah dari berbagai pilihan seni BAND NFT yang keren dan pilih yang Anda inginkan. Semakin kecil angka yang tertera pada BAND NFT, maka semakin langka token tersebut; ini akan meningkatkan koleksi dan akses fungsional di seluruh ekosistem musik dari BAND.

Untuk mempelajari selengkapnya, Anda diundang untuk bergabung dalam komunitas BAND: https://t.me/bandroyalty

Tentang BAND Royalty

BAND Royalty membawa para pencinta dan penggemar musik menikmati musik mereka ke tingkat selanjutnya dengan menawarkan BAND NFT dengan teknologi blockchain yang memungkinkan pemiliknya mendapatkan kripto dari beberapa lagu terpopuler di dunia. Peluang unik ini memungkinkan individu untuk berbagi pendapatan setiap kali suatu lagu di dalam katalog musik BAND dimainkan. Nama BAND berasal dari inisial para pendirinya, pakar blockchain Barnaby Andersun (BA) + Noble Drakoln (ND). Untuk mempelajari lebih lanjut tentang BAND Royalty dan untuk mendaftar rilis koleksi NFT, kunjungi www.bandroyalty.com .

