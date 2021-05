Trifork erwirbt Schweizer IT-Firma Vilea zum Ausbau der Marktposition in der Schweiz

Press Release

Schindellegi, Schweiz – 3. Mai 2021





Die Trifork Holding AG (Trifork), ein Next-Generation-IT- und Business-Services-Anbieter, der bestrebt ist, an der Spitze der digitalen Innovation zu stehen, gibt heute den Abschluss der Akquisition von Vilea bekannt, um damit die Position von Trifork in der Schweiz und in Zentraleuropa auszubauen. Vilea ist ein Schweizer IT-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung massgeschneiderter mobiler Softwarelösungen für Unternehmen spezialisiert hat. Vilea hat 11 Mitarbeiter in Büros in Zürich und Wien.



Durch die Kombination der technologischen Kompetenzen von Trifork mit dem talentierten Team von Vilea und der soliden Erfahrung in der Konzeption und Entwicklung von benutzerzentrierten Unternehmensanwendungen ist die Partnerschaft ein guter Ausgangspunkt für die weitere Stärkung der gemeinsamen Position auf dem Schweizer Markt.

"Die Schweiz ist eines der Kernländer unserer Wachstumsstrategie, und durch den Zusammenschluss mit dem talentierten Team von Vilea können wir unsere Position im Land deutlich verbessern und ein starkes Standbein in unserem Geschäftsfeld Smart Enterprise gewinnen. Bei Trifork können wir auf eine lange Erfolgsbilanz bei wertschaffenden Akquisitionen zurückblicken, und dies ist unsere erste Akquisition in der Schweiz. Unsere beiden Unternehmen passen hervorragend zusammen, und ich freue mich sehr darauf, unsere neuen Kollegen in der Trifork-Familie willkommen zu heißen", so Trifork-CEO Jørn Larsen.

Vilea hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2009 auf dem Schweizer Markt bewährt und verfügt über eine solide Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von geschäftskritischen Lösungen für Unternehmen.

"Durch die Zugehörigkeit zur Trifork-Gruppe haben wir Zugang zu einer internationalen Organisation und einer Vielfalt an Kompetenzen und Ressourcen, die uns helfen, unsere Dienstleistungen und Angebote zu optimieren. Wir werden das Beste aus dieser neuen Partnerschaft machen, um unsere Kunden bei ihren zunehmend geschäftskritischen digitalen Transformationsprojekten erfolgreich zu unterstützen. Gemeinsam sind wir auf dem Schweizer und österreichischen Markt stärker und freuen uns darauf, bestehenden und neuen Kunden ein noch stärkeres Angebot zu präsentieren", sagt Vilea CEO Fabio Vena.

Mit der Übernahme von Vilea und dessen hervorragendem technischen Verständnis von Unternehmenslösungen in Kombination mit dem Fokus auf unsere Enterprise App-Entwicklung, erweitert Trifork sein Angebot für große Blue-Chip-Kunden in der Schweiz.

"Unsere Kunden erwarten von uns, dass wir ihnen helfen, transformative App-Lösungen zu entwickeln, die ihr Geschäft verbessern und ihre Mitarbeiter zu Höchstleistungen befähigen. Die Sicherstellung einer leistungsstarken User-Experience in Echtzeit erfordert ein hochkompetentes Team, das technologieübergreifend arbeiten und alle komplexen Backend-Systeme in einfache, benutzerfreundliche Apps einbinden kann - wir glauben, dass wir dieses Versprechen in der Schweiz und Österreich mit Vilea ausbauen können. Wir freuen uns auf das hervorragende Team", sagt Kristian Dollerup, CCO, Trifork Smart Enterprise.





Für weitere Informationen:

Medien

Peter Rørsgaard, Trifork CMO, pro@trifork.com, +45 2042 2494

Fabio Vena, CEO Vilea, fabio.vena@vilea.ch, + 41 78 696 9796

Investoren

Dan Dysli, Trifork Head IR, ddy@trifork.com, +41 79 421 6299





Über Vilea

Vilea liefert Wert durch einen benutzerzentrierten Ansatz und entwickelt leistungsstarke mobile und Web-Lösungen, die für Unternehmenskunden massgeschneidert sind. Vilea unterstützt Kunden bei der Optimierung oder Neudefinition von Geschäftsprozessen und entwickelt Lösungen für die Integration mit verschiedenen Backend-Systemen vor Ort und in der Cloud. Vilea hat eine solide Erfolgsbilanz in der Entwicklung von langjährigen Partnerschaften mit renommierten internationalen Schweizer Organisationen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf den gesamten Prozess von Design, Entwicklung bis hin zu Service und Wartung - immer mit einem besonderen Fokus auf den End-User. Erfahren Sie mehr auf www.vilea.ch

Über Trifork

Die Trifork Gruppe mit Hauptsitz in Schindellegi, Schweiz, und Niederlassungen in mehr als 11 Ländern in Europa und Nordamerika ist eine internationale IT-Gruppe, die sich auf die Entwicklung innovativer Softwarelösungen konzentriert. Die Gruppe wurde 1996 in Dänemark gegründet und beschäftigt heute mehr als 800 Mitarbeiter in 48 Business Units, die sich auf drei vertikale Geschäftsbereiche konzentrieren: Digital Health, FinTech und Smart Buildings und drei horizontale: Cloud Operations, Cyber Protection und Smart Enterprise. Trifork optimiert das Geschäft seiner Kunden durch die Bereitstellung von effektiven und benutzerfreundlichen digitalen Lösungen. Im Rahmen seines Innovationsprogramms produziert Trifork technische Inhalte in Zusammenarbeit mit Hunderten von Tech-Experten aus den führenden Universitäten und Startups. Mit der GOTO Marke und ihrem eigenen YouTube-Tech-Channel bedient Trifork eine weltweite Tech-Community von mehr als 215.000 Leuten und mit mehr als 20 Millionen Views seit der Gründung. Die Forschung und Entwicklung von Trifork ist in den Trifork Labs verankert, wo Trifork kontinuierlich IT-Startups mitbegründet und entwickelt. Die Startups liefern Technologien, die Trifork nutzt, um innovative Lösungen für Kunden zu entwickeln. Lesen Sie mehr auf www.trifork.com.

