English Finnish Swedish

Aktia Pankki Oyj

Pörssitiedote

3.5.2021 klo 8.00

Muutos Aktian johtoryhmässä: Perttu Purhonen nimitetty Aktian varainhoidosta vastaavaksi johtajaksi

Kauppatieteiden maisteri Perttu Purhonen (synt. 1969) on nimitetty Aktian Varainhoito-liiketoiminta-alueen johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 3.5.2021 alkaen. Samassa yhteydessä myös Aktian Private Banking -liiketoiminta siirtyy osaksi Varainhoito-liiketoiminta-aluetta.

Purhonen siirtyy tehtävään Taaleri Varainhoito Oy:stä, jossa hän on työskennellyt toimitusjohtajana vuodesta 2019. Aktia ilmoitti ostavansa Taalerin varainhoitoliiketoiminnan 10.3.2021 ja kauppa saatettiin päätökseen 30.4.2021. Ennen Taaleria Purhonen on toiminut varainhoidon ja henkivakuutustoiminnan johtotehtävissä Nordeassa ja Nordea Henkivakuutuksessa, ja hänellä on monipuolista kokemusta ja osaamista niin erilaisista sijoitustuotteista kuin varainhoidon sekä henkivakuutustoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä.

”Aktian kunnianhimoinen tavoite on olla Suomen paras varainhoitaja. Aktian ja Taalerin varainhoitoliiketoiminnan yhdistymisen myötä Aktialle syntyy aiempaa selvästi laajempi varainhoidon tuote- ja palvelutarjooma. Pertun kattava kokemus sijoituspalveluliiketoiminnan johtamisesta ja näytöt Taalerin varainhoidon menestyksekkäästä luotsaamisesta tekevät hänestä erinomaisen henkilön viemään Aktian varainhoitoa kohti kasvustrategiamme tavoitteita”, sanoo Aktian toimitusjohtaja Mikko Ayub.

”Olen iloinen, että saan Aktian varainhoidon johtajana jatkaa sekä ennestään tuttujen että uusien sijoituspalveluiden kehittämistä osana Suomen parhaiden varainhoitajien tiimiä. Aktian varainhoito on mielenkiintoisessa kasvuvaiheessa ja olen varma, että pystymme edelleen palvelemaan nykyisiä asiakkaita erinomaisesti samalla kun olemme myös uusille asiakkaille hyvin mielenkiintoinen vaihtoehto”, toteaa Perttu Purhonen.

Perttu Purhosen edeltäjä Niina Bergring jättää paikkansa Aktian johtoryhmässä, mutta jatkaa aiemmin kerrotun mukaisesti Aktian palveluksessa kesäkuuhun 2021 varmistaakseen tehtävien sujuvan siirron.

Lisätietoja:

Mikko Ayub, toimitusjohtaja

Puh. 010 247 5121

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.aktia.com

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2020 olivat 10,4 miljardia euroa ja taseen arvo 10,6 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.