Sponda Oy Lehdistötiedote 3.5.2021, klo 9:00

Sponda edistää uuden tuulivoimapuiston rakentamista Suomeen

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda on allekirjoittanut Helenin kanssa sopimuksen, joka mahdollistaa uuden tuulivoimapuiston rakentamisen Pohjanmaalle. Sopimuksen myötä 100 % Spondan kiinteistöjen sähkön kulutuksesta tullaan tuottamaan päästöttömällä tuulivoimalla, mikä tukee yhtiön vastuullisuusohjelman mukaista hiilineutraaliustavoitetta.

Vuodesta 2022 lähtien 50 % Spondan sähkönkulutuksesta tuotetaan Helenin uudessa Lakiakankaan tuulipuistossa. Loput 50 % tarvittavasta sähköstä hankitaan muista pohjoismaisista tuulivoimapuistoista. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön alkuperätakuilla varmistetaan, että sähkö on tuulivoimalla tuotettua.

Spondan vastuullisuusohjelman tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius käytönaikaisen energiankulutuksen osalta vuoteen 2030 mennessä. Uusi sopimus tuulisähköstä tukee yhtiön ilmastotiekartan tavoitetta päästöttömästä sähkön hankinnasta. Sponda on kiinteistöalalla ensimmäisten joukossa edistämässä uuden tuulivoimapuiston syntymistä Suomeen.

”Tuulivoima on uusiutuvaa sekä päästötöntä energiaa, ja sillä on tärkeä rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi se edistää kotimaista energiaomavaraisuutta. Meillä on merkittävänä kiinteistöalan toimijana mahdollisuus ja velvollisuus edistää ilmastonmuutoksen hidastamiseksi tehtävää työtä. Tuulivoiman käyttö tukee myös Spondan vastuullisuustavoitteiden toteutumista”, Spondan Sustainability Manager Pirkko Airaksinen toteaa.

”On hienoa, että pääsemme yhdessä Spondan kanssa edistämään hiilineutraalia tulevaisuutta. Haluamme tarjota asiakkaillemme energia-alaa uudistavia palveluita. Tuulipuisto Lakiakangas 3 on hyvä esimerkki ratkaisusta, missä asiakkaat voivat ostaa tuulivoimaa myös isompina osuuksina voimalan tuotannosta. Malli on jo käytössä aurinkovoiman myynnissä, nyt tuomme sen myös tuulivoimaan,” Helenin myynnin ja asiakaspalvelun johtaja Anu-Elina Hintsa kertoo.

Lisätietoja:

Anita Riikonen, markkinointi- ja brändipäällikkö, puh. 040 833 3804, anita.riikonen@sponda.fi



