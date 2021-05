RGIS CONFORTE SA STRATÉGIE DE CROISSANCE AVEC L’ACQUISITION DU GROUPE IVALIS

Malakoff, le 3 mai 2021 à 8 heures.

L’entreprise RGIS Spécialistes en Inventaire, leader dans la réalisation de prestations d’inventaires et de merchandising annonce l’acquisition du contrôle d’Ivalis (Euronext Growth ; ISIN FR0010082305), une entreprise spécialisée dans les services d’inventaires et présente au niveau international, pour renforcer sa présence en France et dans de nombreux pays d’Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Hollande, Italie, Portugal, Suisse).

Cette opération amicale a été réalisée le 30 avril 2021 par voie d’acquisition hors marché de 626 334 actions auprès de BARBERINE et 620 314 actions auprès du fonds KAMINO II soit au total 1 246 648 actions IVALIS représentant au total 95,13% du capital et 95,14% des droits de vote d’Ivalis sur la base d’un prix fixe global de 14 271 000 euros soit 11,45 euros par action.

L’acquisition de ce bloc de contrôle, dont les modalités sont définitives, a été intégralement payée en numéraire et financée sur fonds propres du Groupe RGIS.

« Jusqu’alors concurrentes, RGIS et Ivalis ont toujours appliqué au quotidien de fortes valeurs éthiques communes – le respect des collaborateurs, la recherche permanente de l’excellence, la volonté de proposer à leurs clients des solutions innovantes pour apporter le meilleur service. Cette intégration est également un accélérateur en termes d’innovation et va donc dans le sens d’une offre de prestations toujours à la pointe des attentes du marché » a déclaré Asaf Cohen, CEO, RGIS.

« Cette acquisition apporte une plus forte valeur ajoutée à nos clients qui auront accès à une gamme de prestations élargies, à un accompagnement personnalisé et de proximité, à une grande qualité de service ainsi qu’à une forte expertise technique » a déclaré Fréderic Marchal, Président du Conseil de Surveillance de Ivalis.

Les fortes complémentarités entre RGIS et le Groupe Ivalis créent des opportunités significatives de synergies qui s’inscrivent dans une stratégie de développement et de croissance au niveau européen, tout en renforçant leur présence dans les secteurs du Retail et de la Supply-Chain et conforte l’assise financière des deux Groupes. La complémentarité des compétences des équipes d’Ivalis et de RGIS est le ciment de la réussite de ce rapprochement.

Un projet d’offre publique d’acquisition simplifiée suivie d’une procédure de retrait obligatoire sera déposé par RGIS Spécialistes en Inventaire auprès de l’Autorité des marchés financiers conformément à la réglementation en vigueur, d’ici fin mai 2021 à un prix au moins égal à 11,45 euros par action et qui sera indiqué au cours de la seconde quinzaine du mois de mai.

Un expert indépendant sera désigné par le Conseil de surveillance d’IVALIS, en application des articles 261-1, I 1°, 261-1, II et 261-1-1, I du règlement général de l’AMF, afin d’apprécier le caractère équitable des conditions financières de l’offre publique d’acquisition simplifiée d’IVALIS.

La cotation des actions, suspendue à compter du 30 avril 2021, restera suspendue jusqu’à la seconde quinzaine de mai et ne reprendra que lorsque le prix de l’offre sera communiqué.

À propos d’Ivalis :

Créé en 1991, le Groupe Ivalis est rapidement devenu l’un des principaux acteurs européens en matière d’externalisation d’inventaire physique. Présent dans de nombreux pays, il propose aujourd’hui une large gamme de services dans le Retail ou la Supply-Chain : inventaires externalisés, audits, déploiement de solutions de tags RFID, installation d’étiquettes électroniques et géolocalisation de produits.

Son succès repose sur un vaste réseau d’agences, la qualité de ses prestations, le professionnalisme de ses équipes, des process simples, des outils performants au service de la précision et de la fiabilité.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Anne-Sophie Jay,

Directrice administrative et financière anne-sophie.jay@ivalisgroup.com

À propos de RGIS : Avec plus de 60 ans d’existence, une présence dans 40 pays, près de 17 000 clients à travers le monde, RGIS est aujourd’hui bien plus qu’un leader mondial : c’est un groupe de 49 000 collaborateurs qui partagent une même passion, celle de ses clients. Fort d’une expérience de plus de 18 ans en France, RGIS bénéficie d’un réseau de plus de 25 agences et du professionnalisme de 800 collaborateurs hautement qualifiés. Avec une expérience multisectorielle dans le Retail, la santé et l’industrie, le groupe adapte continuellement son offre et propose des solutions à forte valeur ajoutée toujours plus innovantes.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Pierrick Min,

Président RGIS Europe

Directeur Général RGIS France PMin@rgis.com

