PRESSEMEDDELELSE – 3. Maj 2021

Royal Unibrew overtager Bryggeriet Fuglsang og Mineralvandsfabrikken Frem

Royal Unibrew har i dag indgået en aftale med familien bag Fuglsang Holding om at overtage selskaberne “Bryggeriet S. C. Fuglsang A/S” og ”Mineralvandsfabrikken Frem A/S”.

”Vi har i Royal Unibrew haft et tæt og godt samarbejde med Fuglsang igennem mange år, ligesom Fuglsang i mange år har arbejdet med salg af både øl og sodavand. Fuglsang passer derfor også rigtig godt ind i Royal Unibrew’s lokalt forankrede drikkevare forretning, og vi er derfor både glade og stolte over at kunne byde Fuglsang velkommen til Royal Unibrew,” udtaler Royal Unibrew’s direktør for den danske forretning, Kasper Ryttersgaard Jacobsen.

Lokal forankring er et vigtigt element i Royal Unibrew’s strategi om at blive det foretrukne valg. Royal Unibrew er bygget på 33 bryggerier, og har således i dag flere regionale danske platforme med stærke regionale brands, som for eksempel Albani, Ceres og Thor. Fuglsang har en stærk regional position i Sønderjylland, hvor omkring 80% af selskabets On-Trade kunder er lokaliseret. Fuglsang bryggeriet styrker derfor med den meget stærke sønderjyske position Royal Unibrew’s forretning i Danmark og giver endnu en stærk regional platform.

Med transaktionen følger to produktionssteder: en sodavandsfabrik i Ribe og et bryggeri i Haderslev. Bryggeriet i Haderslev vil forblive ejet af Fuglsang familien, og produktionen vil fortsætte i et samarbejde mellem Fuglsang familien og Royal Unibrew. Begge produktionssteder vil forsætte med at producere som før, mens logistik vil blive integreret i Royal Unibrew’s netværk og håndteres ud fra vores terminaler.

”Det er et stykke stolt Sønderjysk historie vi i dag overtager – det er vi selvfølgelig ydmyge overfor, men vi glæder os til at kunne tilbyde alle vores kunder og de danske forbrugere et endnu større, alsidigt og spændende sortiment fra Royal Unibrew,” slutter Kasper Ryttersgaard Jacobsen.

Om Royal Unibrew A/S: Royal Unibrew er skabt gennem en sammenlægning af en række regionale danske bryggerier. Herudover har en række udenlandske opkøb gjort Royal Unibrew til en førende, regional leverandør af drikkevarer med stærke brands på hovedmarkederne i Danmark, Finland, Italien, Tyskland, Frankrig og de baltiske lande samt til flere end 65 andre lande i resten af verden. Udover selskabets egne brands føres internationale brands fra Heineken og PepsiCo på licens i Nordeuropa.

Om Bryggeriet S. C. Fuglsang A/S: Bryggeriet Fuglsang, placeret i Haderslev, er Danmarks ældste familieejede og -drevne bryggeri. Selskabet blev grundlagt af Søren Christian Fuglsang i 1865 og er siden da gået i arv. Bryggeriet Fuglsang fremstillede i begyndelsen udelukkende øl, men har over årene tilføjet diverse alkoholfrie drikke og sodavand til produktsortimentet. Bryggeriet fremstiller i dag omkring 20 forskellige øl.

Om Mineralvandsfabrikken Frem A/S: Frem blev grundlagt i Ribe af Egon Adelhardt Nielsen i 1949. Selskabet startede ud som et mindre mosteri, der producerede forskellige frugtsafter. Sidenhen har selskabet udvidet produkt sortimentet med diverse læskedrikke og sodavand. Fuglsang Holding overtog i 2016 Mineralvandsfabrikken Frem.

