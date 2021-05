English Norwegian

Total DK har erklært tre måneders opsjon fra 1. juni for Havila Herøy og Havila Fanø.

Total DK har opsjon for ytterligere forlengelse med 4x1 måned for hvert fartøy.

Kontakt:

Adm dir Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12