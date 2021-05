NASDAQ Copenhagen A/S





Pandrup, den 3. maj 2021





Tildeling af aktieoptioner.

Lars Møller er d.d. tiltrådt som Eksport Manager i Dantax Radio A/S med henblik på at fremme og udvikle selskabets high-end aktiviteter under mærkerne Raidho og Scansonic HD.

Dantax Radio A/S er et 100% ejet datterselskab af Dantax A/S.

Lars har stor international salgserfaring og har en fortid indenfor high-end audio virksomheder.

I forbindelse med tiltrædelsen tildeles Lars 1.000 optioner.

Optionerne kan udnyttes i perioden fra 1. maj 2024 og indtil 1. maj 2026, og kun i perioder på 1 uge efter offentliggørelse af regnskabsmeddelelse.

Hver option giver ret til køb af 1 stk. Dantax A/S aktie (nom. 100 kr.) til 280 kr. pr aktie, svarende til den gennemsnitlige børskurs 29/4 2021.

Optionen, der vedrører eksisterende aktier, kan kun gøres gældende samlet for alle 1.000 stk. Aftalen bortfalder hvis medarbejderen opsiger sin stilling.





Dantax A/S

Peter Bøgh Jensen



CEO

Vedhæftet fil