Mandalay Resources Corporation upptäcker nytt strukturellt område rikt på guld under Youle-gruvan

TORONTO, May 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resouces Corporation (”Mandalay” eller ”företaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har nöjet att tillkännage preliminära uppgifter om det nyligen upptäckta strukturella området under Youle-fyndigheten, benämnt Shepherd-zonen vid sin Costerfield-verksamhet (Victoria, Australien), som innehåller grovkornigt, synligt guld i två större åderriktningar.



Borrningshöjdpunkter:

Östlig åder (Eastern Veining)

23,6 g/t guld över sann bredd 6,27 m i BC187; och

i BC187; och 426,7 g/t guld över sann bredd 0,77 m i BC193

Västlig åder (Western Veining)

231,0 g/t guld över sann bredd 0,18 m i BC187; och

i BC187; och 460,5 g/t guld över sann bredd 0,11 m i BC176 (rapporterat tidigare)

Anm.: Ytterligare uppgifter om förekomsten inklusive en fördelning av förekomsten på 6,27 m i BC187 finns i tabell 1 i bilagan till detta dokument.

Dominic Duffy, Mandalays President och CEO, kommenterade: ”Uppföljande borrning på den nyligen meddelade djupa Youle-fyndigheten har gett extremt intressanta resultat och bekräftat halten och kontinuiteten hos den ursprungliga upptäckten, samt även stött på ytterligare ådring med betydande halter, precis under det nu planerade djupet för Youle-utvecklingen.”

Dominic Duffy fortsatte, ”De nya ådrorna sluttar mot öster och på grund av platsen för Youles åtkomstutveckling, har detta mål inte kunnat testas ordentligt, något vi hade förutsett, förrän nu från nyss framtagna borrplattformar öster om Youle.”

Dominic Duffy fortsatte, ”Denna upptäckt kan utgöra ännu ett nytt steg för Costerfield, som redan är en av de guldgruvor i världen som producerar de högsta halterna med visade och sannolika mineralreserver med en guldhalt på 12,8 g/t och antimon på 3,5 %. Med denna upptäckt ser vi att fördelningen av guld ökar i det diffusa frakturerade nätverket och systemet fortsätter att tendera mot jämförbar ådring i den närliggande fyndigheten av världsklass, Fosterville.”

Dominic Duffy fortsatte, ”I ljuset av de här resultaten accelererar vi vår borrning under jord för att vi snabbare ska lära känna denna ådrings sträckning och djup. Våra gruvingenjörer har kunnat använda ytterligare borrplattformar under jord inom Youles infrastruktur, och vi kan därför öka antalet underjordiska borriggar under de kommande månaderna.”

Dominic Duffy avslutar, ”Tillsammans med detta prospekteringsmeddelande har en video utarbetats av Chris Davis, Vice President of Operational Geology and Exploration för att bättre åskådliggöra detaljerna i pressmeddelandet. Videon finns på Mandalays webbplats, eller genom att klicka här .”

Ett nytt strukturellt område – Shepherd-zonen

I januari 2021 påträffades i samband med ett första utvidgningshål det som företaget nu benämner Western Veining inom Shepherd-zonen. Detta första fynd i BC176 (0,11 m / 460,5 g/t guld) låg subvertikalt från den östligt sluttande kvartsådern. Uppföljande borrning genomfördes, men på grund av åderns riktning kunde den inte nås helt ut förrän ytterligare en borrplattform under jord tagits fram i mars (Fig. 1). BC187 var det första hålet som borrades från denna nya liggvägg och, samtidigt som det bekräftade den sökta Western Vein (0,18m / 231,0 g/t guld), påträffades ett parallellt knippe ådror intill Youles malmkropp. Denna nya utvidgning består för närvarande av fem större kvartsådror, som alla uppvisar grovkornigt guld med tydlig sulfidförändring som omger ådrorna. Komposithalten i denna ådring är 23,6 g/t guld över sann bredd 6,27 m.

Närvaron av denna ådring och dess riktning är en spännande upptäckt som bekräftar inriktningen för Mandalays strategi som uppdaterades efter att borrningen 2019 av Costerfield Deeps hade genomförts. I detta ambitiösa program gjordes ett borrhål på 1,7 km (CD001) som drog förbi under Youles malmkropp, i syfte att få bättre förståelse av förhållandet mellan geologisk struktur och mineralisering på djupet. Detaljerad geokemisk analys och mineralogisk speciering av borrhålet identifierade en stor hydrotermisk zon på ett vertikalt djup på ~900 m (300RL). Strukturellt tolkas detta system vara matarzonen till den nya upptäckten och Youles malmkropp. Denna nya tolkning ledde direkt till den nya upptäckten, och med den nya kunskapen kan företaget uppskatta ytterligare potentiellt 300 m djup för detta fynd.

Fig. 1. Tvärsnitt av Youle som visar riktningen på det nyss upptäckta området, samt nya borrhål och platser med förekomst, finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/72a1badc-21ab-4a9d-a011-d1d3092bff52 .

Den nyligen genomförda borrningen täcker för närvarande cirka 10 000 kvadratmeter i Eastern Vein och 20 000 kvadratmeter i Western Vein. Dessutom, endast ett befintligt hål passerar genom målzonen cirka 200 m söder om BC187-förekomsten. Trots att borrhål BC086 nådde målzonen i rät vinkel, påträffade den subvertikal pyritådring, vilket pekar på betydande lång sträckning.

Fig. 2. Längdsnitt av Youle som visar platsen för det nya strukturella området och nyligen hittade förekomster vid borrning finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/87698c3d-5040-4268-aa8c-d1a21228b666 .

Eastern Vein, åderansamling

Den östliga åderansamlingen tolkas sträcka sig upp för att stöta på den västliga, sluttande Youle-malmkroppen. Inom BC187 inträffar subvertikal ådring över 6,27 m, med bredd från 1 cm till 20 cm med guldhalter på upp till 522 g/t (Fig. 4). BC193 och BC194 borrades från Youles hängväggssida och det är därför oklart om de passerade genom hela den mineraliserade zonen eller inte. Trots detta träffade BC193 på en mer avskild men höghaltigare förekomst (0,77 m / 426,7 g/t guld) cirka 40 m söder om och över BC187. Längre ner påträffade BC194 en bredare zon på 3,5 m / 10,9 g/t guld inklusive enstaka ådror med guldhalter på upp till 164 g/t. Inom BC192 och BC190 fanns ådring över ett cirka 3 m brett område, men den innehöll endast spårbara mängder mineralisering. Skillnaden i halt kan bero på närvaron av ett kvartsitband som historiskt verkar försämra halter där sådana har påträffats i andra Costerfield-malmkroppar.

Fig. 3. Längdsnitt med Eastern Veining i Shepherd-zonen i fokus finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4406acb3-6607-442e-8247-d068f5c135fd .

Fig. 4. Foto av två ådror inom Eastern Vein-knippet som påträffats i BC187 som visar betydande individuella prover, finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d6028f79-8a98-46a5-98fb-18aa4fcbee9c .

Fig. 5. Fotomikrografi av guld i ådern vid 193,21 m i BC187 visar på det spatiala förhållandet med kvarts, karbonat, stibnit och siltsten, finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e71cbc82-a735-4d0f-9a3e-0ad9ec2e61c3 .

Västlig åder (Western Veining)

BC187 bekräftade också att det avsedda målet påträffade en 0,18 m bred åder med guldhalt 231 g/t. Denna åder korrelerar med och är cirka 30 m från den ursprungliga förekomsten i BC176 (0,11 m / 461 g/t guld). Ådern hittades också av BC179 cirka 50 m vertikalt under BC187, och påträffade flera ådror i ett 0,87 m brett område med en sammantagen guldhalt på 6,9 g/t.

Fig. 6. Foto på BC187-kärnan genom Western Veining finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a5ce1f18-6f90-4d8a-a61b-416dbf6c798d .

Plant liggande skikt med kvartsstrukturer har även påträffats i zonen. Man har tidigare sett i Youles övre nivåer att skiktade kvartsådror fungerar som samlingsplats för guld och faktiskt står värd för Youles malmkropp. Hittills är det oklart hur dessa strukturer och de mineraliserade ådrorna samverkar och företaget fortsätter att undersöka dess betydelse.

Fig. 7. Längdsnitt med Western Veining i Shepherd-zonen i fokus finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f85c59da-7e29-4a7c-8e1c-c45e005197f7 .

Borrning och analys

Costerfields geologer loggade och samlade in alla diamantborrkärnor. Alla prover skickades till OnSite Laboratory Services (OSLS) i Bendigo, Victoria i Australien, för provberedning och eldprovsanalys avseende guld, och atomabsorptionsspektrometri (AAS) för antimon. Prover med grovkornigt synligt guld analyserades med en variant av eldprovsanalys, s.k. eldprovsanalys med screening. Metoden används rutinmässigt för att minska potentiella problem förknippade med heterogeniteten för fördelningen av grovkornigt guld borrproven. Processen innebär att alla grova heterogena guldkorn samlas in med screening på 75 µm efter att de krossats och pulveriserats, och att man därefter eldprovsanalyserar den återstående massan till förintning. Ett massviktat genomsnitt av provets guldhalt beräknas därefter utifrån provets fraktioner på +75 µm och -75 µm. Geologisk och metallurgisk personal på plats har genomfört en QA/QC-procedur som omfattar systematisk inlämning av standardreferensmaterial och obearbetat material i satser av borr- och ytprover för analys. Costerfield-specifikt referensmaterial som producerats utifrån Costerfield-malm har iordningställts och certifierats av Geostats Pty Ltd., ett konsultlaboratorium specialiserat på kvalitetskontroll. Se den tekniska rapporten från 30 mars 2020 med titeln ”Costerfield Operation, Victoria, Australia NI 43-101 Report”. Rapporten finns på SEDAR ( www.sedar.com ) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys.

Behörig person:

Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är Charted Professional på Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), och behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt de tekniska och vetenskapliga uppgifterna i detta pressmeddelande.

Bilaga

Tabell 1. Kompositer för utvidgningsborrning i Youle

DRILL HOLE

ID FROM

(M) TO

(M) DRILL

WIDTH

(M) TRUE

WIDTH

(M) AU

GRADE

(G/T) SB

GRADE

(%) AU (G/T) OVER

MIN. 1.8M

MINING WIDTH VEIN NAME BC086 639.73 640.44 0.71 0.21 2.4 LLD 0.3 Eastern Veining BC179 230.74 233.42 2.68 0.83 7.2 LLD 3.3 Western Veining BC179 241.09 241.51 0.42 0.14 4.8 LLD 0.4 Unnamed BC179 247.80 248.01 0.21 0.08 6.8 0.1 0.4 Unnamed BC180 292.48 292.88 0.4 0.17 0.0 0.1 0.1 Western Veining BC182 189.75 190.23 0.48 0.24 1.4 LLD 0.2 Unnamed BC187 181.00 181.11 0.11 0.09 1.1 LLD 0.1 Unnamed BC187 184.00 184.26 0.26 0.20 2.1 LLD 0.2 Unnamed BC187 186.13 194.78 8.65 6.63 23.6 0.1 23.6 Eastern Veining INCLUDING 186.13 186.26 0.13 0.10 145.0 LLD INCLUDING 188.77 188.87 0.10 0.08 522.0 LLD INCLUDING 189.21 189.37 0.16 0.12 154.0 LLD INCLUDING 193.21 193.39 0.18 0.14 425.0 LLD INCLUDING 194 194.32 0.32 0.25 39.3 LLD INCLUDING 194.67 194.78 0.11 0.08 18.1 7.07 BC187 258.20 258.39 0.19 0.09 1.2 LLD 0.1 Unnamed BC187 289.00 289.56 0.56 0.18 231.0 LLD 23.4 Western Veining BC187 291.13 291.33 0.2 0.10 1.6 LLD 0.1 Unnamed BC188 187.61 187.76 0.15 0.11 10.5 LLD 0.6 Eastern Veining BC188 294.87 295.08 0.21 0.11 1.0 LLD 0.1 Unnamed BC189 153.91 154.14 0.235 0.17 34.5 LLD 3.2 Eastern Veining BC189W1 296.23 296.35 0.12 0.10 0.4 LLD 0.0 Unnamed BC189 370.07 370.36 0.29 0.09 0.0 LLD 0.0 Western Veining BC190 201.00 212.34 11.34 4.79 0.03 LLD 0.0 Eastern Veining BC192 219.00 225.45 6.45 5.28 0.02 LLD 0.0 Eastern Veining BC192 317.30 317.50 0.20 0.10 5.5 LLD 0.3 Western Veining BC193 67.64 68.84 1.2 0.77 426.7 LLD 182.9 Eastern Veining INCLUDING 67.81 68.21 0.40 0.26 1180.0 LLD INCLUDING 68.61 68.84 0.23 0.15 172.0 LLD BC194 76.36 84.73 8.37 3.54 10.9 0.0 10.9 Eastern Veining INCLUDING 76.36 76.77 0.41 0.17 65.4 LLD INCLUDING 77.86 78.06 0.20 0.08 90.1 LLD INCLUDING 84.24 84.46 0.22 0.09 65.2 0.01 INCLUDING 84.61 84.73 0.12 0.05 164.0 0.02

Anm.: LLD betecknar en icke-detekterbar mängd antimon. Detekterbar gräns för analys som använts är 0,01 %