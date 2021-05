Zenas BioPharma Mengumumkan Penunjukan Kepemimpinan Eksekutif Baru

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Hua Mu, MD, Ph.D. Presiden, CEO terpilih, dan pelaksana tugas CMO

Joe Farmer CBO terpilih

HONG KONG dan BOSTON, May 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma (“Zenas”), perusahaan biofarmasi lintas negara (berbasis di Tiongkok-AS) yang berkomitmen pada pengembangan penyediaan terapi berbasis imun, hari ini mengumumkan penunjukan Hua Mu, MD, Ph.D. sebagai President dan Chief Executive Officer dan Acting Chief Medical Officer, serta Joe Farmer sebagai Chief Business dan Administrative Officer.

“Kami senang Hua dapat bergabung dengan tim kepemimpinan eksekutif Zenas,” ujar Lonnie Moulder, Founder dan Executive Chairman. “Pengalamannya yang luas, termasuk membangun dan memimpin organisasi-organisasi R&D di Tiongkok, dan rekam jejak kesuksesannya dalam pengembangan dan persetujuan obat-obatan baru di AS dan Tiongkok akan sangat berguna karena Zenas membangun organisasi global dan meningkatkan rangkaian inovatif terapi berbasis imun.”

Dr. Mu bergabung dengan Zenas setelah menjadi salah satu pendiri Overland Pharmaceuticals dan menjabat sebagai Chief Medical Officer dan Chief Executive Officer Interim, sekaligus juga menjabat sebagai Venture Partner di Hillhouse Capital. Sebelum di Overland, Dr. Mu menjabat sebagai Chief Scientific Officer dan Presiden R&D dan kemudian Chief Medical Officer dari Simcere Pharmaceutical Group dan President Simcere of America Inc. Sebelum bekerja di Simcere, beliau menjabat sebagai Senior Vice President dan Global Head of Product Development Service and Partnership di WuXi AppTec. Sebelum di WuXi, beliau menjabat sebagai Executive Vice President dan Chief Medical Officer di Hutchison MediPharma, Tiongkok. Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai eksekutif pengembangan klinis di beberapa perusahaan farmasi global di AS, termasuk Biogen dan Genentech.

Dr. Mu menerima gelar Ph.D.-nya dari University of California di Berkeley dan menyelesaikan pendidikan pascadoktoral di University of California di San Francisco School of Medicine dan University of Washington School of Medicine. Ia menerima gelar MD dari West China University of Medical Sciences.

“Zenas adalah perusahaan biofarmasi inovatif yang satu-satunya ditempatkan di perhubungan pengembangan obat dan aliran produk antara Tiongkok dan Dunia Barat, dengan tim manajemen yang luar biasa, basis investor kelas dunia, dan rangkaian program yang mengesankan serta berbeda-beda,” kata Dr. Mu. "Saya sangat senang bekerja sama dengan seluruh tim Zenas dan jaringan mitra untuk mencapai misi kami mengubah hidup pasien dengan kebutuhan medis yang tidak terpenuhi dengan memberikan terapi berbasis imun terbaik di kelasnya kepada dunia."

Zenas juga mengumumkan penunjukan Joe Farmer sebagai Chief Business dan Administrative Officer. Farmer adalah eksekutif biofarma berprestasi dengan pengalaman transaksi dan operasional sekitar 25 tahun, bekerja dengan perusahaan bioteknologi yang berkembang di semua tahap perkembangan, dari penemuan hingga komersialisasi. Sebelum bergabung dengan Zenas, Farmer menjabat sebagai Chief Operating Officer di Xilio Therapeutics.

Sebelum di Xilio, Farmer menjabat sebagai General Counsel dan Corporate Secretary di TESARO, beliau memimpin fungsi hukum, kepatuhan, dan urusan pemerintah global dan anggota utama tim kepemimpinan setelah akuisisi oleh GlaxoSmithKline pada 2019. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Chief Corporate Counsel di Cubist Pharmaceuticals setelah akuisisi oleh Merck pada 2015 dan menjabat di perusahaan publik lainnya sebagai General Counsel dan Chief Administrative Officer. Farmer memulai kariernya sebagai pengacara perusahaan di Testa Hurwitz & Thibeault. Beliau menerima gelar J.D. dari Boston College Law School.

“Dengan penunjukan Hua dan Joe, Zenas semakin memperkuat tim kepemimpinan eksekutifnya,” ujar Lonnie Moulder. “Keahlian mereka dalam membangun organisasi global dan melaksanakan strategi pengembangan perusahaan melalui semua tahap pengembangan dan komersialisasi obat akan sangat bernilai karena kami terus memajukan program pengembangan global dan memperluas rangkaian baru.”

Tentang Zenas BioPharma

Zenas BioPharma adalah perusahaan biofarmasi lintas negara (berbasis di Tiongkok dan AS) yang berkomitmen untuk menjadi pemimpin global dalam pengembangan dan penyediaan terapi berbasis imun untuk pasien di Tiongkok dan di seluruh dunia. Secara pesat, Zenas mengembangkan rangkaian terapi inovatif yang terus berkembang melalui strategi pengembangan bisnis kami yang sukses. Tim kepemimpinan dan jaringan mitra bisnis kami yang berpengalaman mendorong keunggulan operasional untuk memberikan terapi yang berpotensi transformatif guna meningkatkan kualitas hidup pengidap penyakit autoimun dan penyakit langka. Untuk informasi lebih lanjut tentang Zenas BioPharma, silakan kunjungi www.zenasbio.com dan ikuti kami di Twitter @ZenasBioPharma , dan LinkedIn .

Kontak

Kontak Investor :

Zenas BioPharma

IR@zenasbio.com

Kontak Media :