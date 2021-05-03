Zenas BioPharma宣布任命新任高管

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

牟骅博士被任命为总裁、首席执行官兼代理首席医疗官

Joe Farmer被任命为首席商务官

香港和波士顿, May 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于开发和提供免疫疗法的跨国（中国-美国）生物制药公司Zenas BioPharma（以下称“Zenas”）今天宣布，任命牟骅博士为总裁兼首席执行官及代理首席医疗官，任命Joe Farmer为首席商务和行政官。

“我们很高兴牟骅能够加入Zenas的高管团队，”公司创始人兼执行主席Lonnie Moulder表示， “他拥有在中国建立和领导研发组织等方面的丰富经验，以及在美国和中国成功开发新药和获得监管审批的往绩，这些对于Zenas建立全球组织并推进基于免疫疗法的创新产品管线将发挥至关重要的作用。”

在加入Zenas之前，牟博士作为联合创办人建立了瓴路药业，担任临时首席执行官兼首席医疗官，同时还担任高瓴资本的风险合伙人。在任职瓴路药业之前，牟博士曾担任先声药业集团首席科学官兼研发总裁，后又担任首席医疗官，以及和Simcere of America Inc.公司总裁。在供职先声药业之前，他在药明康德公司担任高级副总裁兼产品开发服务和合作伙伴关系全球负责人。在药明康德工作之前，他在中国担任和黄医药执行副总裁兼首席医疗官。此前，他曾在包括Biogen和基因泰克在内的多家全球制药公司担任临床开发高管职务。

牟博士博士在加州大学伯克利分校获得博士学位，并在加州大学旧金山医学院和华盛顿大学医学院完成博士后课程。他拥有华西医科大学医学博士学位。

“Zenas是一家独特定位于中国和西方之间药物开发和产品流动连结点上的创新型生物制药公司，拥有出色的管理团队、世界一流的投资者群体以及令人瞩目的差异化项目组合，” 牟博士表示， “我非常高兴能与整个Zenas团队和合作伙伴网络合作，通过向世界提供一流的免疫疗法来实现我们的使命，为医疗需求尚未得到满足的广大患者的生活带来改变。”

Zenas还宣布任命Joe Farmer为首席商务和行政官。Farmer先生是一位成功的生物制药高管，拥有多家新兴生物科技公司中交易和运营领域约25年的工作经验，涉及从药物发现到商业化的开发过程各个阶段。加入Zenas之前，Farmer先生在Xilio Therapeutics担任首席运营官。

在任职Xilio之前，Farmer先生在TESARO担任总法律顾问和公司秘书，领导全球法律、合规和政府事务职能部门，并通过2019年GlaxoSmithKline的收购而成为该公司领导团队的关键成员。此前，通过Merck公司在2015年的收购，他曾担任Cubist Pharmaceuticals公司首席法律顾问，并曾在其他上市公司担任总法律顾问和首席行政官。Farmer先生从担任Testa Hurwitz & Thibeault公司的企业律师开始了职业生涯。他曾获波士顿大学法学院法学博士学位。

“牟骅和Joe的任命进一步壮大了Zenas的高管团队，” Lonnie Moulder表示， “他们在建立全球性组织和在药物开发和商业化的各个阶段执行企业发展战略方面各具专长，这将是我们继续推进全球发展计划和扩大我们创新产品管线工作中的宝贵财富。”

关于Zenas BioPharma

Zenas BioPharma是一家跨国（美国-中国）生物制药公司，致力于成为中国和世界各地患者免疫疗法开发和交付的全球领先企业。Zenas的创新治疗药物深度研发管线正在快速推进，并通过我们成功的业务发展战略不断发展。我们经验丰富的领导团队和我们的业务合作伙伴网络将推动卓越运营，以提供潜在的变革性疗法来改善自身免疫性疾病和罕见疾病患者的生活。” 要了解有关Zenas BioPharma的更多信息，请访问 www.zenasbio.com ，并通过Twitter （@ZenasBioPharma） 和 LinkedIn 关注我们。

联系人

投资者关系联系方式 ：

Zenas BioPharma

IR@zenasbio.com

媒体联系人 ：