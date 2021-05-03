Zenas BioPharma 宣佈任命新的執行領導

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Hua Mu MD, Ph.D. 獲任命為總裁、行政總裁兼代理醫務總監

Joe Farmer 獲任命出任業務總監

香港和波士頓, May 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma（「Zenas」）是一家致力開發和交付免疫治療的跨境（中美兩國）生物製藥公司，今天宣佈任命 Hua Mu, MD, Ph.D. 擔任總裁、行政總裁兼代理醫務總監，而 Joe Farmer 擔任業務及行政總監。

創始人兼執行主席 Lonnie Moulder 表示：「我們很高興 Hua 能加入 Zenas 執行領導團隊。他經驗豐富，包括在中國建立和領導研發機構，以及在美國和中國成功開發和批准新藥的往績，對 Zenas 建立全球組織並推進其免疫治療的創新渠道至關重要。

Mu 博士在共同創立 Overland Pharmaceuticals 之後加入 Zenas，並擔任臨時行政總裁和醫務總監，同時還擔任 Hillhouse Capital 的投資合夥人。在加入 Overland 之前，Mu 博士曾擔任 Simcere Pharmaceutical Group 的科學總監和研發總裁，後來又擔任 Simcere Pharmaceutical Group 的醫務總監和 Simcere of America Inc. 的總裁。在加入 Simcere 前，他是 WuXi AppTec 產品開發服務和合作夥伴關係的高級副總裁兼全球負責人。在加入 WuXi 前，他是 Hutchison MediPharma 的中國執行副總裁兼醫務總監。他之前曾在美國的多家全球製藥公司擔任臨床開發執行職務，其中包括 Biogen 和 Genentech。

Mu 博士獲加州大學伯克利分校頒授博士學位，並在加州大學三藩市醫學院和華盛頓大學醫學院完成博士後培訓。他擁有華西醫科大學的醫學博士學位。

Mu 博士說：「Zenas 是一家創新的生物製藥公司，其獨特的定位是中西方之間的藥物開發和產品流的聯繫，其擁有出色的管理團隊、世界一流的投資者基礎以及令人印象深刻的與別不同產品線。我很高興與 Zenas 的整個團隊和合作夥伴網絡一起實現我們的使命，即將世界上一流的免疫治療推向世界，從而改變未滿足醫療需求的患者的生活。」

Zenas 還宣佈任命 Joe Farmer 為業務及行政總監。Farmer 先生是一位出色的生物製藥管理人員，在從發現到商業使用的各個發展階段，與新興生物技術公司方面擁有約 25 年的交易和營運經驗。在加入 Zenas 前，Farmer 先生曾擔任 Xilio Therapeutics 的營運總裁。

在加入 Xilio 前，Farmer 先生曾擔任 TESARO 的總法律顧問兼公司秘書，負責全球法律、合規和政府事務職能，並在 2019 年被 GlaxoSmithKline 收購後成為領導團隊的重要成員。在 2015 年被 Merck 收購前，他曾擔任 Cubist Pharmaceuticals 的首席企業法律顧問，並在其他上市公司擔任總法律顧問和行政總監。Farmer 先生的職業生涯始於在 Testa Hurwitz & Thibeault 出任公司律師。他獲波士頓學院法學院法學博士學位。

Lonnie Moulder 說：「任命 Hua 和 Joe，Zenas 進一步加強其執行領導團隊。隨著我們繼續推進全球發展計劃並擴大新產品開發渠道，他們在建立全球組織和在藥物開發和商業使用的各個階段執行公司發展策略方面，各自的專長將是無價之寶。」

關於 Zenas BioPharma

Zenas BioPharma 是一家跨境（位於中國-美國）生物製藥公司，致力成為中國和世界各地患者免疫療法開發和交付的全球領導者。Zenas 迅速推進創新療法的多產品線，透過成功的業務發展策略不斷增長。我們經驗豐富的領導團隊和業務合作夥伴網絡推動卓越的營運，提供潛在的變革性治療方法，以改善面臨自動免疫和罕見疾病的人的生活。如欲了解 Zenas BioPharma 的更多資訊，請瀏覽 www.zenasbio.com 並在 Twitter @ZenasBioPharma 和 LinkedIn 上關注我們。

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