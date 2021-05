Cyril Magnesse-Bracco est nommé Directeur des Opérations de Novatim

Novatim (groupe SEPTEO), une ESN spécialisée dans les services informatiques destinés aux PME et aux ETI, recrute un nouveau manager pour piloter ses opérations et accélérer sa croissance.

Dans le cadre de sa nouvelle mission, Cyril Magnesse-Bracco devra faire évoluer la proposition de valeur de l'infogérance proposée aux TPE, PME et ETI. De plus, il veillera à développer Novatim autour de nouvelles offres dans les domaines de la cybersécurité et de l’environnement Microsoft (Cloud Azure, Microsoft 365). Enfin, il devra recruter de nouveaux talents qui rejoindront les différents pôles d’expertises de la société (en 2021 plus de 30 recrutements sont d’ores et déjà planifiés).

Pour mener à bien sa mission, Cyril Magnesse-Bracco peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise auprès de sociétés de premier plan à l’image d’ATOS, de Référence DSI ou encore de Matilan où il a occupé le poste de Directeur technique entre 2007 et 2016. Expert reconnu sur le marché, il bénéficie d’une très bonne connaissance des attentes des PME et ETI, et des dispositifs numériques à mettre en œuvre pour leur permettre de mener à bien leur transformation digitale.

Cyril Magnesse-Bracco, COO de Novatim « Je suis fier de rejoindre Novatim qui bénéficie d’un positionnement unique sur le marché. En qualité de Directeur des opérations, ma mission va consister à faire évoluer notre offre, faire grandir nos équipes et veiller à délivrer toujours plus de qualité de service à nos clients. »