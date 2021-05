Le CN publie une lettre ouverte à l’intention de la collectivité du KCS

English French

Elle réaffirme son engagement à maintenir le siège social du CN aux États-Unis à Kansas City et à poursuivre ses investissements dans les collectivités locales



La proposition de regroupement permettra aux clients de choisir les options d’itinéraire et de transport qui répondent le mieux à leurs besoins.

MONTRÉAL, 03 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a publié aujourd’hui une lettre ouverte à l’intention de la collectivité du Kansas City Southern (NYSE : KSU) (« KCS ») concernant la proposition supérieure du CN sur son regroupement avec le KCS. La lettre explique pourquoi un regroupement CN-KCS représente la meilleure solution pour tous les intervenants et rétablit les faits quant au bien-fondé de la proposition du CN.

Voici une copie de la lettre :

À la collectivité du KCS,

Au CN, nous estimons que le parcours est tout aussi important que la destination. Dans le secteur ferroviaire, cela signifie acheminer les marchandises de nos clients du point d’origine jusqu’à la destination de façon sécuritaire, rentable et fiable, dans le respect de l’environnement et des collectivités que nous desservons. Dans le monde des affaires, cela signifie agir de manière équitable et honnête, dans le respect des gens et des processus.

Nous sommes en vive compétition avec le Canadien Pacifique (CP) pour l’acquisition du Kansas City Southern (KCS). Nous estimons que notre offre est meilleure que celle du CP, que nous pouvons être un meilleur partenaire pour le KCS et tous ses intervenants, et qu’un regroupement CN-KCS représente la meilleure solution pour les expéditeurs et l’économie nord-américaine.

Nous sommes également d’avis que ceux qui paient pour faire transporter des marchandises sur nos voies ferrées devraient avoir leur mot à dire sur l’issue de cette situation. C’est pourquoi nous avons demandé à l’organisme de réglementation de notre secteur, le Surface Transportation Board (STB), d’appliquer à l’opération que nous proposons une norme d’examen réglementaire plus élevée, dite de « concurrence améliorée », au lieu de la norme inférieure d’avant 2001 qu’a demandée le CP.

Nous voulons savoir ce que les clients pensent, et nous sommes convaincus que ce qu’ils entendront leur plaira. Depuis le lancement de notre offre, plus de 600 clients, fournisseurs, exploitants portuaires, élus et autres intervenants clés ont écrit au STB pour appuyer un regroupement CN-KCS.

Enfin, nous pensons que les faits sont importants et que de bons processus mènent à des résultats probants. Et c’est pourquoi nous nous sentons obligés de rétablir les faits sur certaines des prétendues « vérités » que le CP a diffusées en vue de semer la confusion à l’égard de notre offre manifestement supérieure. Voici donc quelques faits :

Un plus grand choix se traduit par une concurrence accrue, des coûts inférieurs et un meilleur service. Un regroupement CN-KCS offrira aux clients plus de liaisons et plus de choix, qui s’accompagnent de nouvelles options de points d’accès. Cela comprend 22 points d’accès de classe 1 additionnels, 5 ports et 10 terminaux de barges pour la chaîne d’approvisionnement des clients du KCS. Un regroupement CP-KCS n’offre rien de tout cela.

Le CN conservera tous les choix d’itinéraires existants. Nous nous engageons à préserver les options d’itinéraires en gardant tous les points d’accès actuels ouverts et en fournissant des mesures de protection contre les goulots d’étranglement. Cela permet aux clients de choisir les options d’itinéraire et de transport qui répondent le mieux à leurs besoins.

Le CN crée de nouvelles options d’expédition. Le CP veut vous faire croire qu’un regroupement CN-KCS nuirait à la concurrence dans l’axe d’expédition nord-sud. Ce n’est tout simplement pas vrai. Un regroupement CN-KCS ferait concurrence à plusieurs chemins de fer de classe 1 exploitant pas moins de six autres itinéraires nord-sud, sans parler du trafic des barges sur le fleuve Mississippi et des plus gros transporteurs de marchandises entre tous, à savoir le trafic de camions sur les autoroutes I-35 et I-55.

Le CN est acquis à la cause du Kansas City Southern, et à celle de Kansas City. Nous avons un grand respect pour les gens, la culture et l’histoire du KCS. Nous sommes déterminés à maintenir le siège social du CN aux États-Unis à Kansas City, à investir dans les collectivités que nous desservons et à collaborer avec la talentueuse équipe de direction du KCS pour créer de nouveaux emplois de qualité à tous les échelons.

Le CN s’est engagé à mettre en œuvre des ententes appropriées avec ses clients et le STB pour répondre à toute préoccupation d’ordre concurrentiel, notamment celles qui pourraient découler du chevauchement de 1 % des voies combinées CN-KCS. Au CN, nous mettons l’accent sur les solutions.

Le CN a proposé une structure de fiducie de vote identique à celle du CP pour veiller à ce que le KCS puisse conserver son indépendance jusqu’à ce que les organismes de réglementation aient approuvé l’opération que le KCS choisira en définitive. Nous sommes convaincus que le STB approuvera les deux fiducies de vote et les mettra sur un pied d’égalité afin que les actionnaires du KCS puissent obtenir la meilleure valeur pour leurs actions.

Voilà les faits. Vous pouvez également en savoir plus sur cette importante opération et sur notre proposition supérieure sur le site www.connectedcontinent.com/fr.

Le CN fait partie de la trame du cœur industriel des États-Unis depuis des décennies, grâce aux intégrations hautement réussies du Wisconsin Central, de l’Illinois Central, de l’EJ&E et d’autres chemins de fer américains emblématiques. Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien afin que le CN et le KCS puissent entamer ensemble la prochaine phase du processus visant à créer le premier chemin de fer du 21e siècle.

Salutations distinguées,

Jean-Jacques Ruest



PDG



CN

Rob Reilly



Chef de l’exploitation



CN

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de la proposition supérieure du CN sur son regroupement avec le KCS, veuillez visiter le site www.connectedcontinent.com/fr.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de l’expression forward-looking statements de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et aux termes de lois canadiennes sur les valeurs mobilières, de même que les énoncés, fondés sur l’évaluation et les hypothèses de la direction et accessibles au public portant sur le KCS, concernant l’opération proposée entre le CN et le KCS, les avantages attendus découlant de l’opération proposée, et les occasions futures pour la société issue du regroupement. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN met le lecteur en garde contre le fait que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de rendement futures et comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de CN, ou de la société issue du regroupement, soient sensiblement différents des perspectives ou des résultats, du rendement ou des réalisations futurs contenus implicitement dans ces déclarations. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient avoir une incidence sur les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent, sans s’y limiter : l’issue de toute opération possible entre le CN et le KCS, y compris la possibilité que l’opération soit rejetée ou que les modalités d’une entente définitive soient sensiblement différentes de celles qui sont décrites; les incertitudes quant à la coopération du KCS avec le CN à l’égard de l’opération proposée; la capacité des parties de réaliser l’opération proposée; les conditions de réalisation de l’opération proposée; le fait que les approbations réglementaires requises pour l’opération proposée puissent ne pas être obtenues aux conditions prévues ou selon le calendrier prévu, ou pas du tout; l’endettement du CN, y compris l’endettement important que le CN prévoit contracter et prendre en charge dans le cadre de l’opération proposée et la nécessité de générer des flux de trésorerie suffisants pour le service et le remboursement de cette dette; la capacité du CN de répondre aux attentes concernant le calendrier, la réalisation et le traitement comptable et fiscal de l’opération proposée; la possibilité que le CN ne soit pas en mesure de réaliser les synergies et les efficacités opérationnelles attendues dans les délais prévus, ou pas du tout, et d’intégrer avec succès les activités du KCS à celles du CN; le fait que cette intégration peut être plus difficile, plus longue ou plus coûteuse que prévu; le fait que les coûts d’exploitation, la perte de clients et les perturbations commerciales (y compris, sans s’y limiter, les difficultés à maintenir les relations avec les employés, les clients ou les fournisseurs) peuvent être plus importants que prévu à la suite de l’opération proposée ou de l’annonce publique de l’opération proposée; le fait que le maintien en fonction de certains employés clés du KCS peut être difficile; la durée et l’incidence de la pandémie de COVID-19, la conjoncture économique et commerciale générale, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19; la concurrence sectorielle; l’inflation et les fluctuations des taux de change et d’intérêt; les changements de prix des carburants; les faits nouveaux législatifs et/ou réglementaires; la conformité aux lois et aux règlements sur l’environnement; les mesures prises par les organismes de réglementation; l’incidence défavorable d’une résiliation ou révocation par le gouvernement mexicain de la concession KCS de Mexico, S. A. de C.V.; l’augmentation des charges relatives à l’entretien et à l’exploitation; les menaces à la sécurité; la dépendance à l’égard de la technologie et les risques de cybersécurité connexes; les restrictions au commerce ou les modifications aux ententes de commerce international; le transport de matières dangereuses; les différents événements qui pourraient perturber l’exploitation, y compris les barrages illégaux sur les réseaux ferroviaires et les événements naturels comme les intempéries, les sécheresses, les incendies, les inondations et les tremblements de terre; les changements climatiques; les négociations syndicales et les interruptions de travail; les réclamations liées à l’environnement; les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites ou aux autres types de réclamations et de litiges; les risques et obligations résultant de déraillements; l’échéancier et la réalisation des programmes de dépenses en immobilisations; de même que les autres risques décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. Pour une description des principaux facteurs de risque se rapportant au CN, on peut consulter le Rapport de gestion dans le Rapport annuel et les rapports intermédiaires, la Notice annuelle et le formulaire F-40 du CN, déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et disponibles sur le site Web du CN.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs ou de changements de situations ou de croyances, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure qu’il fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

Aucune offre ni sollicitation

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat des titres, ni une sollicitation de vote ou d’approbation, et aucune vente de ces titres n’interviendra dans un territoire où une telle offre, une telle sollicitation ou une telle vente serait illégale avant que les titres soient inscrits ou que leur placement soit permis en vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire en question. Aucun placement de titres ne sera fait sauf au moyen d’un prospectus satisfaisant aux exigences de l’article 10 de la loi intitulée Securities Act of 1933, telle qu’elle peut être modifiée.

Renseignements supplémentaires et où les trouver

Le présent communiqué porte sur une proposition présentée par CN en vue de l’acquisition du KCS. Dans le cadre de cette proposition et sous réserve de faits nouveaux, le CN (et, si une opération négociée est conclue, le KCS) peut déposer des déclarations d’inscription, des circulaires de sollicitation de procurations, des déclarations d’offre publique d’achat ou d’autres documents auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis ou des organismes de réglementation des valeurs mobilières compétents au Canada. Le présent communiqué ne remplace pas une circulaire de sollicitation de procurations, une déclaration d’inscription, une déclaration d’offre publique d’achat, un prospectus ou un autre document que le CN et/ou le KCS peut déposer auprès de la SEC ou des organismes de réglementation des valeurs mobilières compétents au Canada relativement aux opérations proposées.

LES INVESTISSEURS ET LES PORTEURS DE TITRES SONT PRIÉS DE LIRE LA OU LES CIRCULAIRES DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS, LA OU LES DÉCLARATIONS D’INSCRIPTION, LA DÉCLARATION D’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT, LE PROSPECTUS ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC OU DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION DES VALEURS MOBILIÈRES COMPÉTENTS AU CANADA DANS LEUR INTÉGRALITÉ DÈS QU’ILS SERONT DISPONIBLES, LE CAS ÉCHÉANT, CAR ILS RENFERMERONT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LE CN, LE KCS ET LES OPÉRATIONS PROPOSÉES. La ou les circulaires de sollicitation de procurations définitives, la déclaration d’inscription ou le ou les prospectus et autres documents déposés par le CN et le KCS (lorsqu’ils seront disponibles) seront envoyés par la poste aux actionnaires du CN et/ou du KCS, s’il y a lieu. Les investisseurs et les porteurs de titres pourront obtenir des exemplaires de ces documents (lorsqu’ils seront disponibles) et des autres documents déposés auprès de la SEC et des organismes de réglementation des valeurs mobilières compétents au Canada par CN sans frais aux adresses www.sec.gov et www.sedar.com. Des exemplaires des documents déposés par le CN (lorsqu’ils seront disponibles) pourront également être obtenus sans frais en accédant au site Web du CN à l’adresse www.cn.ca.

Participants

Le présent communiqué n’est pas une sollicitation de procurations ni ne remplace une circulaire de sollicitation de procurations ou d’autres documents qui peuvent être déposés auprès de la SEC ou des organismes de réglementation des valeurs mobilières compétents au Canada. Cependant, le CN et ses administrateurs, membres de la haute direction et autres membres de la direction et employés pourraient être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations à l’égard de l’opération proposée. Les renseignements portant sur les membres de la haute direction et les administrateurs du CN peuvent être consultés dans la Circulaire de sollicitation de procurations 2021 de celui-ci, datée du 9 mars 2021, ainsi que dans son Rapport annuel 2020 sur formulaire F-40 déposé auprès de la SEC le 1er février 2021 qui sont, dans chaque cas, disponibles sur son site Web à l’adresse www.cn.ca/investisseurs/ et aux adresses www.sec.gov et www.sedar.com. Des renseignements supplémentaires concernant les intérêts de ces participants éventuels seront inclus dans les déclarations d’inscription, circulaires de sollicitation de procurations, déclarations d’offre publique d’achat et autres documents déposés auprès de la SEC ou des organismes de réglementation des valeurs mobilières compétents au Canada lorsqu’ils seront disponibles. Ces documents (lorsqu’ils seront disponibles) peuvent être obtenus sans frais sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov et à l’adresse www.sedar.com, selon le cas.

