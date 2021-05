Xebec accroît sa capacité de production aux États-Unis avec l'acquisition de Nortec, basée au Tennessee

English French

MONTRÉAL, 03 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSX : XBC) (‘Xebec’), un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre, a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu l’acquisition de toutes les actions en circulation de la société Nortekbelair ("Nortec"), basée au Tennessee. Le directeur de Nortec, Mike Zarif, Ph.D., restera chez Nortec suite à l'acquisition et sera responsable de la R&D et de la production au sein de l'entreprise. Grâce à cette acquisition, les activités de fabrication de Xebec augmenteront grâce à une installation de 18 500 pieds carrés à Maryville, au Tennessee, et l'entreprise disposera du personnel clé pour établir un « centre d'excellence » pour ses produits de déshydratation comprenant des sécheurs d'air comprimé, des sécheurs de gaz naturel renouvelable et des sécheurs d'hydrogène, et pour soutenir son réseau de services Cleantech.



La contrepartie totale payable par Xebec est d'environ 8,5 millions de dollars canadiens par le biais d'une combinaison de fonds en caisse duquel 2,6 millions de dollars canadiens ont été payés en espèces à la clôture et de 735 838 actions ordinaires au prix de 4.385$ par action ont été émises au vendeur. La contrepartie est soumise à certaines retenues, ajustements et paiements échelonnés dans le temps. Nortec a eu des revenus de 4,5 millions de dollars canadiens pour l'exercice 2020 et, comme pour les acquisitions précédentes, Xebec s'attend à ce que la croissance et la rentabilité de Nortec puissent être améliorées grâce aux synergies de produits, d'approvisionnement et de services d’arrière-guichet.

« Après avoir passé plus de 30 ans dans l'industrie de l'air comprimé et avoir fondé Nortec il y a plus de dix ans, je suis enthousiaste à l'idée de m'engager dans cette aventure avec Xebec. Je crois que nos capacités de fabrication seront précieuses alors que Xebec cherche à accroître sa présence aux États-Unis. Je suis également impatient de jouer un rôle clé au niveau technique en aidant l'entreprise à établir un centre consacré à la mise en valeur de son expertise alors qu'elle cherche à fabriquer davantage de produits aux États-Unis », a déclaré Mike Zarif, Ph.D., président et chef de la direction de Nortekbelair Corporation.

« Nortec est une acquisition stratégique pour nous, car elle va immédiatement augmenter notre capacité de production. Compte tenu de l'importance croissante de l’approvisionnement local et du service après-vente, nous sommes heureux d'avoir enfin une installation de production aux États-Unis. Mike et l'équipe de Nortec ont fait un excellent travail en développant l'entreprise et en créant une fondation qui nous aidera à introduire de nouveaux produits dans le marché américain et à augmenter la production de ceux existants. Je suis ravi que Mike ait décidé de faire partie de la famille Xebec et il jouera un rôle important dans le soutien de nos futures acquisitions », a déclaré Kurt Sorschak, président et chef de la direction de Xebec Adsorption Inc.

À propos de Nortec

Nortec a été fondée en 2008 sur la base de trois piliers de performance : qualité, perfection et innovation. Bien que la société ait été fondée en 2008, les origines de Nortec dans l'industrie de l'air comprimé remontent à plusieurs décennies. Nortec est spécialisée dans le séchage de l'air comprimé et les systèmes industriels, et les systèmes de l'entreprise sont utilisés dans un large éventail d'applications, allant des petits ateliers aux grandes usines de fabrication.

Liens connexes:

https://nbdry.com

https://www.xebecinc.com

Demandes médias :

Public Stratégies et Conseils pour Xebec Adsorption Inc.

Victor Henriquez, Associé principal

victor@publicsc.com

+1 514.377.1102

Relations avec les investisseurs:

Xebec Adsorption Inc.

Brandon Chow, responsable des relations avec les investisseurs

bchow@xebecinc.com

+1 450.979.8700 poste 5762

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre destinées aux gaz renouvelables et à faible teneur en carbone utilisés dans des applications énergétiques, de mobilité et industrielles. L’entreprise est spécialisée dans le déploiement d'un portefeuille de technologies brevetées pour la production d'hydrogène, de gaz naturel renouvelable, d'oxygène et d'azote. En se concentrant sur la production de gaz écologiquement responsable, Xebec a aidé des milliers de clients dans le monde à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation. Basée au Québec, Canada, Xebec est présente mondialement avec cinq usines de fabrication, huit centres de services de technologies propres et trois bureaux de vente répartis sur quatre continents. Xebec est cotée à la bourse de Toronto sous le symbole (TSX : XBC). Pour plus d'informations, consultez le site www.xebecinc.com .

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations et des informations de nature prospective (ci-après dénommées collectivement « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, sont des déclarations prospectives et sont soumises à des risques et à des incertitudes. En général, les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce à l’utilisation de termes comme « planifie », « cherche », « s’attend », « estime », « entend », « anticipe », « croit », « pourrait », « probablement », ou des variations de ces termes, ou encore des déclarations stipulant que certains événements, actions ou résultats « peuvent », « seront », « pourraient », « seront pris », « se produiront », « seront réalisés », ou d’autres expressions similaires. Les déclarations prospectives, notamment les déclarations concernant les futures dépenses d’investissements, les revenus, les dépenses, les bénéfices, les performances économiques, l’endettement, la situation financière, les pertes et les perspectives futures, mais aussi les attentes de la direction de Xebec à l’égard des informations relatives à l’entreprise ou au développement et à la croissance des activités de Xebec, impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient amener les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels à différer sensiblement de ceux exprimés ou suggérés dans ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à des facteurs et des incertitudes sur le plan commercial et économique, mais aussi à d’autres facteurs qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement, notamment les hypothèses et les facteurs de risque pertinents énoncés dans les documents publics de Xebec, comme, entre autres, le dernier rapport de gestion annuel ou bien la dernière notice annuelle, déposés sur le site Web SEDAR (www.sedar.com). Par ailleurs, si un ou plusieurs de ces risques, incertitudes ou autres facteurs devaient survenir, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux décrits dans les déclarations ou informations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs concernent, entre autres, la condition incertaine et imprévisible de l’économie mondiale, notamment en conséquence de la pandémie de Covid-19, la capacité de Xebec de générer une croissance de revenus, la capacité de Xebec et du Fonds à identifier d’autres partenaires, la capacité du partenariat à mobiliser des investissements de capitaux supplémentaires, le développement du marché du gaz renouvelable au Canada, la capacité du partenariat à identifier des projets de gaz renouvelable intéressants dans lesquels investir, le prix des matières premières, la capacité de Xebec de respecter tous ses autres engagements et plans commerciaux, le nombre limité de clients de Xebec, la perte potentielle d’employés clés, la volatilité du cours des actions et d’autres facteurs. Bien que Xebec estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des déclarations prospectives sont raisonnables, il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne s’appliquent qu’à la date du présent communiqué de presse. En effet, rien ne garantit que de tels événements se produiront dans les délais indiqués, ni même qu’ils se produiront. Sauf si la loi applicable l’exige, Xebec n’a aucune intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective en cas de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.