L’ACD prolonge la Semaine de prudence au soleil tout le mois de mai : « Prudence au soleil tous les jours, pour tous »

English French

OTTAWA, 03 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette année, l’Association canadienne de dermatologie prolonge les activités de sa Semaine de prudence au soleil, du 3 au 9 mai 2021, pendant tout le mois de mai. L’ACD diffusera dans ses médias sociaux des messages importants et des faits visant à débusquer les mythes et à souligner l’importance de la prudence au soleil tous les jours, pour tous.



La Semaine de prudence au soleil de l’ACD informe la population canadienne chaque année depuis 32 ans!

Chaque année depuis 1989, l’ACD souligne la Semaine nationale de prudence au soleil afin de sensibiliser les Canadiens et les Canadiennes aux dangers d’une exposition excessive au soleil et à la nécessité de se protéger tous les jours contre les rayons UV nocifs pour enrayer l’incidence croissante du cancer de la peau au Canada.

Cette année, la Semaine de prudence au soleil a lieu du lundi 3 mai au dimanche 9 mai, et les activités nationales dans les médias sociaux se poursuivront tout au long du mois de mai. Consultez dermatologue.ca/Prudence-soleil et les médias sociaux de l’ACD pour prendre connaissance des messages et des faits sur la prudence au soleil qui peuvent débusquer les mythes :

Instagram (CanadianDermatologyAssociation)

(CanadianDermatologyAssociation) Twitter (CdnDermatology)

(CdnDermatology) Facebook (CdnDermatology)

(CdnDermatology) LinkedIn (Association canadienne de dermatologie)

(Association canadienne de dermatologie) YouTube (CanadianDermatology)

En raison des restrictions en matière de santé publique, la campagne de cette année sera principalement axée sur les médias sociaux plutôt que sur les événements en personne. La première semaine sera consacrée à la sécurité solaire et aux écrans solaires. Pour la semaine 2, nous présenterons d’autres données sur la protection solaire et sur la prévention des dommages causés par le soleil; en semaine 3, il sera question de l’auto-identification de diverses lésions cutanées et enfin, en semaine 4, nous parlerons du rôle des dermatologues certifiés dans la prévention, l’identification et le traitement du cancer de la peau et des dommages causés par le soleil en général.

« L’ACD a été à l’avant-garde, en fournissant depuis plus de 30 ans de l’information crédible et factuelle sur la prudence au soleil. Le Comité national sur la prudence au soleil a été constitué en 1989 et j’ai eu le privilège d’en devenir le président national en 1990. Les dépistages gratuits du cancer de la peau ont commencé en 1991 et se sont poursuivis dans tout le pays jusqu’à l’an dernier, au moment de l’apparition de la pandémie de COVID-19 », a déclaré le Dr Jason K. Rivers, président de l’ACD.

« Probablement plus que jamais, nous voudrons tous profiter de l’été 2021 pour aller dehors. Néanmoins, nous aurons toujours le devoir de rappeler à tous de se protéger du soleil, quelle que soit la couleur de la peau », a ajouté le Dr Rivers

L’ACD continue de surveiller les enjeux de la prudence au soleil et des écrans solaires, en évaluant continuellement la science des écrans solaires et les effets qu’ils peuvent avoir sur les humains, les animaux et l’environnement.

Le cancer de la peau (mélanome) est l’un des cancers dont la croissance est la plus rapide au monde et c’est un type de cancer qui peut être évité. Lorsque l’indice UV est de 3 ou plus, protégez votre peau le plus possible. En général, l’indice UV au Canada est de 3 ou plus entre 11 h et 15 h, du mois d’avril au mois de septembre, même si le ciel est nuageux.

Recherchez l’ombre entre 11 h et 15 h.

Portez des vêtements de protection, un chapeau à large rebord et des lunettes de soleil anti-UV.

Utilisez un écran solaire à large spectre de FPS 30+ résistant à l’eau 1 . Appliquez-le généreusement et renouvelez l’application au besoin.

. Appliquez-le généreusement et renouvelez l’application au besoin. Évitez les lits de bronzage aux UV et ne vous exposez pas délibérément au soleil pour bronzer. Évitez les coups de soleil.

La détection précoce est essentielle à la prévention. Il faut inspecter régulièrement sa peau et consulter un dermatologue certifié si l’on détecte une lésion suspecte.

L’ACD prolonge la Semaine de prudence au soleil tout le mois de mai : « Prudence au soleil tous les jours, pour tous »

L’ACD rappelle aux Canadiens et aux Canadiennes de prendre les mesures suivantes de protection solaire tous les jours, pour tous :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6d523d4d-e4e8-429f-b8bf-62779cb5a528

Au sujet de l’Association canadienne de dermatologie

L’Association canadienne de dermatologie, fondée en 1925, représente les dermatologues certifiés du Canada. L’Association offre un accès facile à la source la plus importante et la plus fiable de savoir médical en dermatologie. L’ACD a pour mission de faire avancer la science et l’art de la médecine et de la chirurgie dans le domaine des soins de la peau, des cheveux et des ongles, d’offrir du perfectionnement professionnel continu à ses membres, d’appuyer et d’améliorer les soins aux patients, de sensibiliser le public à la protection solaire et aux autres aspects de la santé de la peau, et de promouvoir la santé de la peau, des cheveux et des ongles, la vie durant. Ce faisant, l’ACD informe et habilite aussi bien les professionnels de la médecine que le public canadien. Pour en savoir davantage sur les initiatives de l’ACD, visitez dermatologue.ca/Prudence-soleil et participez à la conversation sur Instagram , Twitter , Facebook , LinkedIn et YouTube .

Personne-ressource pour les médias

Pour de plus amples renseignements ou des demandes d’entrevues avec les médias :

Sandra M. Hamway, Marketing et communications, mailto:media@dermatology.ca

1 L’Association canadienne de dermatologie préconise l’utilisation de produits à écran solaire comme moyen efficace et sécuritaire de se protéger des rayons nocifs du soleil. Il existe de solides preuves scientifiques des effets nocifs de l’exposition aux UV, tandis que l’existence d’effets négatifs des écrans solaires pour la santé demeure hypothétique.