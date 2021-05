Kintavar débute son programme d’exploration pour le cuivre et l’argent sur Wabash

English French

MONTRÉAL, 03 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kintavar Exploration Inc. (the “Corporation” or “Kintavar”) (TSX-V: KTR) (FRANKFURT: 58V), est très heureuse d'annoncer le début du programme estival sur son projet de cuivre-argent Wabash situé au Québec et détenu à 100%. Les zones minéralisées feront l'objet d'un programme d’investigation de surface approfondi, suivi d’un programme initial de forage.



Depuis la découverte de Wabash à l'été 2020, une grande quantité de données géochimiques et géophysiques a été compilée et traitée avec les informations géologiques provenant des tranchées réalisées en novembre 2020. Par conséquent, un programme d'exploration a été planifié afin de faire progresser rapidement la région de Cloutier-Lapointe jusqu’à l’étape de forage, pour développer le secteur Richer au sud et pour étendre la minéralisation au-delà de l'empreinte des 7 kms actuellement identifiés.

Secteur Cloutier – Lapointe

La région de Cloutier-Lapointe compte maintenant une douzaine de cibles hautement prioritaires qui ont été identifiées et dont la majorité sont concordantes, dans la même direction et qui pourraient potentiellement être reliées sur plus de 3,5 km de longueur. La liaison de ces cibles et la démonstration de larges horizons minéralisés sont prioritaires afin de pouvoir planifier la campagne de forages. La figure 1 présente les principales anomalies et résultats obtenus à ce jour en tranchées. La meilleure intersection en rainures est de 0,73% Cu, 20,5 g / t Ag et 1,11% Mn sur 7 m. Des anomalies en or et en zinc ont également été identifiées dans certains horizons cuivre-argent.

Les activités suivantes sont planifiées pour les prochains mois dans le secteur Cloutier-Lapointe :

Réalisation de tranchées sur les cibles de haute priorité

Prolongement des tranchées minéralisées réalisées en novembre 2020

Sélection des cibles de forages et préparation des sites

Réalisation d’un suivi sur les anomalies aurifères et zincifères

Études et compilation structurale pour mieux comprendre l'influence des plis et failles sur la géométrie du bassin et sur la continuité des minéralisations

Études stratigraphiques afin d’améliorer la connaissance des séquences du bassin et d’identifier les horizons marqueurs

Planification du prolongement du levé de polarisation provoquée (PP)



Secteur Richer

Le secteur Richer, localisé à 2 km au sud de Cloutier-Lapointe et dans le prolongement des unités lithologiques, est une large cible d’anomalie géochimique hautement prioritaire. La zone d’anomalie n'a pas fait l’objet d’aucun travail précèdent par l'équipe de Kintavar et aucun affleurement minéralisé n'a été identifié à ce jour. Deux objectifs principaux ont été fixés pour le secteur Richer: identifier les indices minéralisés et relier la minéralisation au secteur Cloutier-Lapointe.

Les principales activités suivantes sont prévues pour les mois à venir dans la région de Richer :

Compléter la grille géochimique détaillée d’échantillons de sols entre les secteurs Cloutier-Lapointe et Richer

Exploration du secteur afin de mettre à jour les affleurements minéralisés

Début du programme de tranchées

Planification du levé de PP

Poursuite des travaux de tranchées ou de forages en fonction des résultats du levé de PP et des progrès réalisés dans le secteur Cloutier-Lapointe



Le programme d'exploration régional à l'échelle de la propriété, amorcé en septembre 2020, se poursuivra aussi dans le but de localiser le prolongement des horizons minéralisés observés dans les secteurs Cloutier-Lapointe et Richer. De plus, les travaux se poursuivront sur le projet Mitchi et se concentreront principalement sur les levés géochimiques de sols afin d'identifier des horizons minéralisés stratigraphiquement plus profonds dans le bassin sédimentaire, similaires à ceux observés sur le projet Wabash.

« L’étendue du district Mitchi-Wabash, avec ses projets de cuivre-argent stratiforme, offre aux investisseurs une opportunité unique de participer à plusieurs projets à grande échelle avec des infrastructures de classe mondiale, une juridiction favorable au secteur minier, un solide soutien institutionnel et local ainsi qu’une fonderie de cuivre à proximité qui est accessible à partir du projet par chemin de fer et par route. En l'absence de production primaire de cuivre au Québec, le gouvernement a identifié le cuivre pour faire partie de sa stratégie de développement de minéraux critiques et stratégiques dans la province. Kintavar est bien financé et offre une opportunité extrêmement intéressante pour les investisseurs d'avoir une exposition au niveau du cuivre et de l'argent. » a commenté Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Kintavar Exploration.

À propos d’Exploration Kintavar et des propriétés Mitchi – Wabash

Exploration Kintavar est une société canadienne d'exploration minière engagée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et la mise en valeur de propriétés minières d'or et de métaux de base. Ses projets phares sont Mitchi et Wabash (environ 37 000 hectares, détenus à 100%), situés respectivement à 100 km au nord de la ville de Mont-Laurier et 15 km à l’est de la ville de Parent au Québec. Les deux propriétés, distantes de moins de 60 km, couvrent ensemble une superficie de plus de 300 km2 accessible par de grandes routes forestières régionales, un réseau de sentiers forestiers carrossables, et avec un accès à l'énergie hydroélectrique déjà sur place et une voie ferrée avec station de chargement sur la propriété. Les propriétés sont situées dans la partie nord-ouest de la ceinture centrale métasédimentaire de la province géologique du Grenville. Les projets se concentrent principalement sur la minéralisation de type cuivre stratiforme (SSC) dans les unités sédimentaires, mais comprennent aussi des cibles de type oxyde de fer-cuivre-or (IOCG) et de type skarn. Minière Osisko inc. détient une redevance de 2 % NSR sur 27 cellules désignées dans la partie sud-ouest de la propriété Mitchi, à l’extérieur du bassin sédimentaire. Kintavar possède également des propriétés aurifères dans les ceintures de roches vertes Abitibiennes au Québec notamment le projet aurifère Anik en partenariat avec IAMGOLD et plusieurs projets en développement qui ont été optionnés par Gitennes Exploration.

Kintavar soutient le développement local dans la région de Mitchi-Wabash où elle possède et exploite la pourvoirie Fer à Cheval (www.feracheval.ca), une opération rentable génératrice de trésorerie où elle emploie de la main-d'œuvre locale. Elle collabore également avec les Premières Nations locales pour offrir de la formation et des emplois.

Figure 1: Résumé des anomalies du projet de cuivre-argent Wabash

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/612910d1-e9f0-47ab-8fb8-442e2f6b2f8d/fr

Divulgation selon le Règlement 43-101

Alain Cayer, P. Geo., MSc., Vice-Président Exploration de Kintavar, est la personne qualifiée selon le Règlement 43-101 qui a supervisé et approuvé la rédaction des informations techniques de ce communiqué de presse.

Pour plus d’informations, contactez :

Kiril Mugerman, président et CEO

Téléphone : +1 450 641 5119 #5653

Courriel : kmugerman@kintavar.com

Web: www.kintavar.com

Énoncés prospectifs :

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité à l’égard de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse peut contenir de l’information prospective ou des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. L’information prospective et les énoncés prospectifs peuvent inclure entre autres, des énoncés relatifs aux projets, les coûts, les objectifs et la performance de la Société, ou des hypothèses relatives à ce qui précède. Dans ce communiqué de presse, les termes comme « pouvoir », « croire », « s’attendre à », « avoir l’intention », « planifier », « prévoir », « potentiel », « projets », « estimer », « continuer », ou des variantes ou des formes négatives de tels termes ou encore d’une terminologie comparable, sont utilisés pour identifier des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne devraient pas être interprétés comme une garantie des rendements ou résultats futurs, et ne devraient pas nécessairement donner des indications précises concernant le moment qu’un tel rendement pourra être réalisé. Rien ne garantit que les évènements prévus dans l’information prospective de ce communiqué de presse se concrétiseront, y compris les fermetures supplémentaires du placement privé mentionnées ci-dessus, ou, si l’un ou l’autre de ces évènements se concrétisent, quels seront les avantages que la Société en tirera. L’information prospective et les énoncés prospectifs sont basés sur l’information disponible au moment de la diffusion de ce communiqué de presse et/ou sur les prévisions faites de bonne foi par la direction, sous réserve des incertitudes, hypothèses et autres facteurs prévus ou non dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent sans s’y limiter, ceux décrits à la rubrique portant sur les facteurs de risque du rapport de gestion de la Société, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020, laquelle est disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com; qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les résultats à venir de la Société soient considérablement différents de ceux indiqués de façon explicite ou implicite dans de tels énoncés prospectifs. La Société n’entend pas ni ne s’engage à actualiser ou revoir l’information prospective ou les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse à la lumière de nouveaux renseignements, subséquents ou autres, sauf dans les cas prévus par les lois applicables.