La Global Cyber Alliance renforce les cyberdéfenses des journalistes européens

GENÈVE, 03 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la Global Cyber Alliance (GCA), avec le soutien de la Mission des États-Unis auprès des organisations internationales à Genève, a réuni d'éminents experts en cybersécurité et en protection de la vie privée de la communauté journalistique pour souligner la nécessité de protéger les journalistes et leur capacité à couvrir l'actualité avec liberté et intégrité journalistique. L'événement, intitulé "Protecting Free Press in a Connected World" (Protéger la presse libre dans un monde connecté), comprenait un atelier destiné à apprendre aux membres des médias européens comment renforcer leurs cyberdéfenses à l'aide des outils de la boîte à outils de cybersécurité de la GCA pour les journalistes.



L'événement, parrainé par la Mission des États-Unis auprès des organisations internationales à Genève, visait à sensibiliser aux menaces numériques et à diffuser la boîte à outils aux journalistes en Europe. La GCA vise à promouvoir une approche de la cybersécurité fondée sur les droits de l'homme ; une cybersécurité centrée sur la sécurité des utilisateurs individuels qui sont les plus touchés par les cybermenaces, plutôt que d'opposer leurs droits à leur sécurité.

La cybersécurité n'est pas vécue de la même manière par tous. Les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes et les personnes en situation de marginalisation ou de vulnérabilité peuvent être particulièrement exposés. Afin de protéger les journalistes et leurs sources, la GCA a développé une boîte à outils de cybersécurité pour les journalistes. Il s'agit d'une ressource gratuite et opérationnelle pour les journalistes, les organismes de surveillance et les petites salles de rédaction, leur permettant de renforcer leurs défenses numériques. Elle fournit un ensemble d'outils que les journalistes peuvent utiliser pour protéger leur présence en ligne, en veillant à ce que leur travail reste sous leur contrôle et en aidant à maintenir la confiance de leur public grâce à la gestion de leur réputation.

La boîte à outils est destinée aux professionnels qui dépendent de leurs propres appareils, qu'ils soient indépendants, qu'ils travaillent pour de petites institutions ou qu'ils passent beaucoup de temps sur le terrain. Il s'agit d'une reconnaissance de la direction prise par l'industrie des médias, tout en sachant que les risques liés aux informations en ligne évoluent rapidement. Les organismes de surveillance, tels que ceux qui travaillent avec des sources vulnérables ou gèrent de grandes quantités de données sensibles, peuvent également bénéficier des outils présentés dans la boîte à outils. Ces outils gratuits comprennent le cryptage des données, la mise en place de sauvegardes automatiques, la sécurisation des communications, etc.

La boîte à outils suit les recommandations de meilleures pratiques fournies par le Center for Internet Security (CIS), le National Cybersecurity Centre (NCSC) du Royaume-Uni et le Cybersecurity Centre d'Australie. Ces directives mondiales constituent le plan directeur pour l'organisation de la boîte à outils et la sélection des outils inclus. Pour soutenir l'adoption et l'utilisation de la boîte à outils, la GCA a également mis à disposition un forum communautaire sécurisé où les membres de la communauté journalistique peuvent poser des questions, partager des défis et des expériences, proposer des solutions et interagir entre eux et avec les experts en cybersécurité de la GCA.

"Pour réaliser la mission de la GCA de réduire les cyber-risques, nous travaillons à unir les communautés et à mettre à l'échelle les solutions de cybersécurité. La boîte à outils de cybersécurité de la GCA pour les journalistes reflète cette approche. Nous avons conçu et engagé un groupe consultatif et organisé des sessions d'écoute avec une équipe variée de journalistes. Ces discussions ont apporté une contribution essentielle à la boîte à outils", a déclaré Megan Stifel, directrice exécutive, Amériques ; directrice, Craig Newmark Philanthropies Trustworthy Internet and Democracy Program. "Nous consacrons également des efforts constants pour adapter nos solutions aux différentes régions. Le lancement européen de la boîte à outils de cybersécurité de la GCA est un premier engagement pour le développement et la mise en œuvre de la boîte à outils en Europe, et nous sommes très reconnaissants du soutien de la Mission des États-Unis à Genève et de Craig Newmark Philanthropies, le sponsor de la boîte à outils, pour avoir rendu cela possible."

Le soutien apporté à la boîte à outils par Craig Newmark Philanthropies fait partie d'un portefeuille croissant d'initiatives visant à renforcer la confiance dans l'Internet et la démocratie.

"Mon professeur d'histoire au lycée a dit un jour qu'une presse digne de confiance est le système immunitaire de la démocratie. Alors que notre monde et notre travail deviennent de plus en plus connectés, la presse en particulier est devenue une cible. Les journalistes du monde entier sont constamment menacés par ceux qui cherchent à perturber et à saper leur capacité à faire la lumière sur la vérité. Une bonne cyberhygiène pour les journalistes est plus impérative que jamais - pour se protéger eux-mêmes, leur travail et leurs sources", a déclaré Craig Newmark, fondateur de craigslist et de Craig Newmark Philanthropies. "La vigilance doit être maintenue. J'encourage tous les membres du quatrième pouvoir à renforcer leurs cyberdéfenses et à utiliser la boîte à outils de la GCA comme moyen d'y parvenir."

"Les acteurs étatiques et l'ingérence dirigée par les gouvernements ont vu la criminalisation des journalistes en 2020, causant des dommages sans précédent à la pratique du journalisme libre et indépendant. Au milieu de l'intensification de l'abus en ligne des médias d'information et de la menace toujours plus grande pour la sécurité personnelle des journalistes, il est essentiel que les praticiens acquièrent les outils et les compétences nécessaires pour sauvegarder leur présence et leurs données en ligne ", a déclaré Derek Bowler, responsable de la collecte d'informations sociales, Eurovision News Exchange, EBU Médias et modérateur de la table ronde.

"Les journalistes sont constamment menacés - et beaucoup n'ont pas accès au soutien fourni par les grandes organisations. L'initiative de la GCA ne pourrait guère être plus opportune, et je ne doute pas qu'elle contribuera énormément à atténuer ces menaces et à soutenir le journalisme." Martin Turner, PDG de Full Frame Technology, ancien journaliste de la BBC et membre du groupe consultatif du Toolkit de la GCA.

Le Toolkit de cybersécurité de la GCA pour les journalistes peut être consulté à l'adresse https://gcatoolkit.org/journalists.

À propos de la Global Cyber Alliance

La Global Cyber Alliance (GCA) est un effort international et intersectoriel visant à réduire les cyberrisques et à améliorer notre monde connecté. Nous accomplissons notre mission en unissant les communautés mondiales, en mettant en œuvre des solutions concrètes et en mesurant les effets. La GCA, un 501(c)(3) aux États-Unis et un organisme sans but lucratif au Royaume-Uni et en Belgique, a été fondée en septembre 2015 par le bureau du procureur du district de Manhattan, la police de la ville de Londres et le Center for Internet Security. Pour en savoir plus, consultez le site www.globalcyberalliance.org.

À propos de Craig Newmark Philanthropies

Craig Newmark Philanthropies a été créé par le fondateur de craigslist, Craig Newmark, pour soutenir et connecter les gens et stimuler un large engagement civique. Elle s'efforce de faire progresser les personnes et les organisations de base qui agissent dans des domaines tels que le journalisme de confiance et l'écosystème de l'information, la protection des électeurs, la diversité dans la technologie, ainsi que les vétérans et les familles militaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.CraigNewmarkPhilanthropies.org

Aimee Larsen Kirkpatrick

Global Communications Office

alkirkpatrick@globalcyberalliance.org