H2O Innovation renforce sa présence en Amérique latine et met l'accent sur la réutilisation d'eau en Amérique du Nord

QUÉBEC, 03 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est fière d’annoncer qu’elle poursuit son expansion en Amérique latine (« LATAM ») et qu’elle intensifie ses efforts sur le marché de la réutilisation d'eau en Amérique du Nord, dans le but d’atteindre plusieurs objectifs clés du plan stratégique triennal de la Société.



En lien avec la récente acquisition de Genesys Membrane Products S. L. (« GMP »), venant ajouter un bureau de la Société à Santiago au Chili, H 2 O Innovation renforcera ses relations existantes avec les fabricants d'équipement d'origine (« OEM ») de LATAM, un marché à fort potentiel de croissance, tout en en développant de nouvelles. Le pilier de produits de spécialité de la Société compte maintenant plus de 20 distributeurs en LATAM, incluant Pavax, le nouveau distributeur au Brésil ayant récemment signé avec Piedmont. Une stratégie des comptes clés de la Société est mise en œuvre dans toutes les lignes d’affaires et améliorera l’accès au marché de ses partenaires OEM en LATAM.

Aux États-Unis, l'administration Biden a proposé un plan d'infrastructures d’approvisionnement en eau de 110 G $, dont une partie importante sera probablement consacrée à l'amélioration et à la mise à niveau des équipements de réutilisation d'eau. Selon le plan du président, 50 G $ iront à des investissements dans des programmes visant à aider les communautés à construire des terres résistantes et des ressources hydriques pour faire face aux évènements météorologiques extrêmes, y compris des programmes visant à fournir du financement pour la crise de la sècheresse dans l'Ouest en investissant dans des programmes d’économie et de recyclage d’eau (Source: WateReuse Association). H 2 O Innovation profite de ce momentum pour développer une nouvelle stratégie de marketing numérique qui se concentrera sur son expertise mondialement reconnue en matière de réutilisation d'eau.

Afin de réunir ces deux initiatives, H 2 O Innovation a récemment engagé Alejandro Sturniolo pour remplir le rôle de responsable mondial de réutilisation d’eau et des partenariats stratégiques dans le but d’aider la Société à devenir un chef de file mondial dans ces marchés émergents. « Nous connaissons Alejandro depuis de nombreuses années à la fois professionnellement et amicalement, et nous sommes ravis d'avoir l'opportunité de l'intégrer dans la famille d’H 2 O Innovation. Avec ses connaissances techniques et commerciales du marché mondial de la réutilisation d'eau, ainsi que son expérience des équipements et des consommables en Amérique latine, il est parfaitement positionné pour nous aider à grandir dans ces domaines stratégiques. De plus, sa vision et sa passion cadrent bien avec notre forte culture d'entreprise », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

Alejandro est impliqué dans l'industrie de l'eau depuis 22 ans et il est actuellement vice-président et membre du conseil d'administration de l'Association internationale de dessalement (« IDA ») et de l'Association latino-américaine de dessalement et de réutilisation d'eau (« ALADYR »), deux d'importantes associations de l'industrie de l'eau. Il a développé avec succès sa propre entreprise, en Argentine et au Brésil, pour devenir l'un des intégrateurs de systèmes de traitement d'eau les plus reconnus de LATAM. Désormais basé en Espagne, il aidera toutes les lignes d’affaires d’H 2 O Innovation actives à l'international (principalement PWT, Genesys et Piedmont) à augmenter leurs ventes auprès de clients et de distributeurs actuels et nouveaux. En parallèle, il supervisera le positionnement mondial d’H 2 O Innovation en tant que leader dans la réutilisation d'eau.

