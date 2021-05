Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2021

cBrain har indgået aftale med Kulturministeriet







København, 3. maj 2021





cBrain glæder sig over at have indgået aftale med Kulturministeriet, som har valgt at indføre F2 til brug i ministeriets departement.

Kulturministeriet meddelte i starten af året, at ministeriet planlagde at indgå aftale med cBrain. Det er denne aftale, som nu er underskrevet.



Aftalen med Kulturministeriet styrker cBrains position på det danske marked, hvor 16 ud af 20 ministerier har valgt at benytte F2 som digital platform i ministeriets department.



Samtidig giver det cBrain en unik referenceposition i international sammenhæng, ikke mindst fordi Danmark gennem de sidste 4 år har rangeret som den førende nation i United Nations globale E-government index.



Store dele af den offentlige sektor er kendetegnet ved, at digitalisering baseres på skræddersyede løsninger og softwarekomponenter. cBrain udfordrer dette ved at tilbyde løsninger baseret på standardsoftware.



F2 er således et 100% standardprodukt, som uden programmering kan konfigureres, så det understøtter den enkelte myndigheds behov.



Den fortsatte fremgang på det danske marked underbygger, at stadig flere danske myndigheder ser fordelen ved at skifte til standardsoftware. Fremgangen underbygger endvidere cBrains bestræbelser på at eksportere F2.







Med venlig hilsen



Per Tejs Knudsen (CEO)

















Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til



Ejvind Jørgensen, CFO, cBrain A/S, ir@cbrain.com, +45 2594 4973

