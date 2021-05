UPP Olaines OÜ 2020. majandusaasta auditeeritud aruanne (inglise keeles)

English Estonian

UPP Olaines OÜ avalikustas 30.04.2021 börsiteatega ettevõtte 2020. aasta auditeeritud konsolideeritud majandusaasta aruande, kinnitatud juhatuse liikme Marko Tali poolt 30.04.2021.

Börsiteates avalikustati auditeeritud majandusaasta aruanne eesti keeles. Ühtlasi informeeriti börsiteatega, et aruande ingliskeelne auditeeritud versioon on tõlkimises ning see edastatakse Börsile hiljemalt 04.05.2021.

Käesoleva börsiteatega edastame UPP Olaines OÜ 2020. aasta auditeeritud konsolideeritud majandusaasta aruande inglise keeles.





