Sogeclair: composition du bureau de l'Assemblée Générale du 12 mai 2021

English French

Blagnac, le 03 mai 2021 à 17h35



Composition du bureau de l’Assemblée Générale du 12 mai 2021

Dans le cadre de l’Assemblée Générale du 12 mai 2021, Monsieur Philippe ROBARDEY, Président-directeur général, agissant sur délégation du conseil d’administration, a désigné en qualité de scrutateurs :

Madame Anne ROBARDEY,





La société KEY’S, représentée par Monsieur Marc DAROLLES,





lesquels figurent parmi les dix actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote à la date de la convocation de l’assemblée générale.

Madame Charlène CHAIX assumera les fonctions de secrétaire.

Date prévisionnelle du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 : 05 mai 2021 après Bourse

A propos de SOGECLAIR

Concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée, SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 – PEA PME 150 / (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, PDG de SOGECLAIR / Marc DAROLLES, DGA de SOGECLAIR / www.sogeclair.com - +33(0)5 61 71 70 33

Pièce jointe