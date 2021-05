INFORMATION REGLEMENTEE Paris, 3 mai 2021 17h45

TOUAX répond aux conditions d’éligibilité

du dispositif PEA-PME

TOUAX déclare répondre aux conditions d'éligibilité du dispositif PEA-PME précisées par l'article L. 221-32-2 alinéa 2 a du Code monétaire et financier, à savoir, être une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, respectant cumulativement les critères suivants :

– sa capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros ou l'a été à la clôture d'un au moins des quatre exercices comptables précédant l'exercice pris en compte pour apprécier l'éligibilité de ses titres ;

– elle occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros.

Ces critères d'éligibilité sont appréciés sur la base des comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2020.

Les actions TOUAX SCA continuent en conséquence d'être éligibles au dispositif PEA-PME.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

14 mai 2021 : Produit des activités 1er trimestre 2021

23 juin 2021 : Assemblée Générale des actionnaires

22 septembre 2021 : Résultats semestriels 2021 – Présentation SFAF

24 septembre 2021 : Conférence téléphonique résultats semestriels 2021

15 novembre 2021 : Produit des activités 3ème trimestre 2021





Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,2 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX SCA est cotée à Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

Gérants

touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11

Tel : +33 1 46 96 18 00

