Bonduelle - Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020-2021 : Chiffre d’affaires trimestriel en important retrait lié à des bases de comparaison exceptionnellement élevées

BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 56 942 095 euros

Siège social : "La Woestyne" 59173 - Renescure

RCS Dunkerque 447 250 044

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020-2021

(1er janvier - 31 mars 2021)

Chiffre d’affaires trimestriel en important retrait lié à des bases de comparaison exceptionnellement élevées

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre de l’exercice 2020-2021 du Groupe Bonduelle s’établit à 674,6 millions d’euros soit une variation par rapport à l’exercice précédent de - 11,4 % en données publiées et - 6,- % en données comparables* après prise en compte des variations de changes, principalement l’affaiblissement du dollar américain, du rouble russe et dans une moindre mesure du dollar canadien. Aucune variation de périmètre n’est intervenue sur le trimestre.

Sur les 9 premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit à 2 116,1 millions d’euros, en légère croissance de + 0,5 % en données comparables* mais en repli de - 4,- % en données publiées du fait des variations de changes particulièrement défavorables. Comparé à la même période de l’exercice 2018-2019, le chiffre d’affaires affiche une croissance de + 1,6 % en données publiées et + 4,3 % en données comparables*.

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA consolidé



(millions d’euros) 9 mois 2020-2021 9 mois 2019-2020 Variation à taux de change courants Variation à taux de change et périmètre constants 3e



trimestre



2020-2021 3e



trimestre



2019-2020 Variation à taux de change courants Variation à taux de change et périmètre constants Zone Europe 955,5 990,2 - 3,5 % - 3,2 % 307,4 349,8 - 12,1 % - 11,8 % Zone hors Europe 1 160,6 1 213,3 - 4,3 % 3,5 % 367,1 411,4 - 10,8 % - 1,- % Total 2 116,1 2 203,5 - 4,- % 0,5 % 674,6 761,2 - 11,4 % - 6,- %

Répartition du chiffre d’affaires par technologie

CA consolidé



(millions d’euros) 9 mois 2020-2021 9 mois 2019-2020 Variation à taux de change courants Variation à taux de change et périmètre constants 3e



trimestre



2020-2021 3e



trimestre



2019-2020 Variation à taux de change courants Variation à taux de change et périmètre constants Conserve 840,1 856,1 - 1,9 % 3,- % 251,1 296,9 - 15,5 % - 10,9 % Surgelé 505,1 538,3 - 6,2 % - 1,8 % 173,1 198,- - 12,6 % - 7,- % Frais 770,9 809,1 - 4,7 % - 0,6 % 250,4 266,3 - 6,- % 0,3 % Total 2 116,1 2 203,5 - 4,- % 0,5 % 674,6 761,2 - 11,4 % - 6,- %

Le 3ème trimestre de l’exercice, en particulier le mois de mars, marque le début d’une période de bases de comparaison erratiques, du fait de la crise sanitaire et de ses effets variables dans le temps et selon les technologies. Cette même période l'an dernier avait été marquée par des achats de précaution massifs, affectant favorablement les technologies de longue conservation en grande distribution d’une part, et par un arrêt brutal des activités de restauration hors foyer d’autre part.

Zone Europe

La zone Europe, qui représente 45,2 % de l'activité au terme des 9 premiers mois de l’exercice, affiche sur cette période une évolution globale de - 3,5 % en données publiées et - 3,2 % en données comparables*, le trimestre enregistrant une évolution de respectivement - 12,1 % et - 11,8 %.

Comme attendu, les activités de longue conservation (conserve et surgelé) en grande distribution, bien qu’en croissance sur 9 mois, souffrent de bases de comparaison exceptionnellement élevées, liées au démarrage des périodes de confinements en zone Europe et des achats de précaution réalisés en mars 2020 par les consommateurs. Les 2 premiers mois du trimestre en cours poursuivaient, quant à eux, leur évolution positive, en particulier une progression des activités conserve à marques en grande distribution alimentée par la différenciation de l’offre (Cassegrain) et le succès des gammes « sans résidu de pesticides » (Bonduelle).

En surgelé, si l’activité affiche une progression sur 9 mois solide en grande distribution, elle est toutefois pénalisée par le repli des activités de restauration hors foyer, canal de distribution privilégié dans cette technologie en zone Europe, fortement touché par la situation sanitaire.

Enfin, l’activité de frais prêt à consommer continue de souffrir en grande distribution, les périodes successives de confinement entrainant une baisse de la fréquentation des points de vente. De la même façon, en restauration hors foyer, les restrictions sanitaires en vigueur (avec pour conséquence des restaurants toujours majoritairement fermés en Europe) continuent de peser sur cette activité.

Zone hors Europe

Le chiffre d'affaires de la zone hors Europe, représentant 54,8 % de l'activité sur les 9 premiers mois, affiche une variation de - 4,3 % en données publiées et + 3,5 % en données comparables*. Les trois technologies affichent, sur l’ensemble de la période, une croissance positive en données comparables* malgré une base de comparaison extrêmement défavorable tant en conserve qu’en surgelé au 3ème trimestre.

Dans la zone nord-américaine, sur les 9 premiers mois de l’année, les activités de longue conservation portées par Bonduelle Americas Long Life (BALL) profitent dans la catégorie « ambiant » de la bonne tenue de la gamme Del Monte et de la montée en puissance des innovations autour des mélanges fruits & céréales et coupes de fruits. L’activité de frais prêt à consommer en Amérique du Nord de Bonduelle Fresh Americas (BFA) affiche une croissance positive sur le trimestre, aidée par un redressement du food service en mars coïncidant avec la réouverture des restaurants dans certains Etats. Pour autant, le mix des ventes et les difficultés opérationnelles principalement liées à la pénurie de main d’œuvre continuent de peser sur la rentabilité.

En zone Eurasie, l’activité de Bonduelle EurAsia Markets (BEAM), dans un contexte économique déprimé, souligne la résilience de l’activité conserve, tant aux marques propres (Bonduelle et Globus) qu’en marques de distributeurs et enregistre une excellente progression en surgelé liée au lancement à succès de nouvelles références à marque Bonduelle.

Autres éléments significatifs

Mise en place d'une augmentation de capital réservée

Conformément à l’autorisation donnée lors de l’Assemblée Générale du 17 décembre 2020, et à l’issue d’une période de présentation des principes de l’opération d’augmentation de capital et du recueil des déclarations d’intentions de souscription par les catégories de personnes visées, la Gérance de Bonduelle a décidé d’une augmentation de capital réservée à des partenaires agricoles.

Par cette opération, le Groupe Bonduelle entend partager la création de valeur de Bonduelle SCA et renforcer des liens durables et étroits avec le monde agricole en l’associant à son capital, conformément à son ambition de croissance durable à impact positif.

Les détails de cette opération dont la période de souscription débutera le 4 mai 2021 pour se clôturer le 18 mai 2021 sont disponibles dans un communiqué publié ce jour et sur le site www.bonduelle.com.

Désignation d'un membre représentant les salariés au Conseil de Surveillance

En application de la loi PACTE du 22 mai 2019, et conformément au vote de l'Assemblée Générale de la société du 17 décembre 2020, le Comité de Groupe a désigné le 22 avril 2021, à la majorité absolue, Didier Cliqué, électromécanicien au sein du service technique de l'usine de Vaulx-Vraucourt (France), en qualité de membre représentant les salariés au sein du Conseil de Surveillance. Son mandat, d'une durée de 3 ans, a pris effet lors de la réunion du Conseil de Surveillance du 27 avril 2021.

Perspectives 2020-2021

Dans un contexte sanitaire toujours incertain et dont l’impact est très différencié selon les technologies et géographies, le Groupe Bonduelle confirme son objectif de croissance du chiffre d’affaires de 1 % à 2 % et vise une rentabilité opérationnelle courante rapportée au chiffre d’affaires dans le bas de la fourchette communiquée de 3,6 % à 3,8 % à taux de change et périmètre constants.

* données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com.

Prochains évènements financiers

- Chiffre d'affaires de l'exercice 2020-2021 : 2 août 2021 (après bourse)

- Résultats annuels 2020-2021 : 27 septembre 2021 (avant bourse)

