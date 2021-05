Optimum Groupe financier dévoile d’excellents résultats pour 2020

English French

MONTRÉAL, 03 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Optimum Groupe financier a présenté à nouveau d’excellents résultats pour l’année 2020 lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Groupe Optimum inc. le 30 avril 2021.



Le Groupe solidifie et renforce sa performance en réalisant une croissance de 11 % du chiffre d’affaires qui atteint près de 1,2 milliard de dollars. Pour l’exercice écoulé, le rendement sur les capitaux propres s’élève à 12 %. Les primes souscrites ont progressé de 12,5% et le total de l’actif a crû de plus de 11 %.

Par ailleurs, les actifs sous gestion au Canada, aux États-Unis et en France totalisent approximativement 8,2 milliards de dollars au 31 décembre 2020.

« Une saine évaluation du risque est au cœur de notre ADN. Cette approche s’avère garante du succès et de la pérennité de nos filiales, particulièrement dans les secteurs de la réassurance de personnes, de l’assurance de dommages et de la gestion d’actifs, » commente Anabelle Blondeau, vice-présidente du conseil et présidente et chef de la direction, Groupe Optimum inc.

« Au début de la pandémie, nos filiales ont exécuté leur plan de continuité des affaires élaboré par prudence dans les années antérieures et poursuivi leurs activités avec fluidité. En ces temps sans précédent, nos équipes dévouées au succès et à la sécurité financière de nos clients et partenaires ont fait preuve d’agilité, de détermination et de créativité afin de continuer à les soutenir et les accompagner selon leurs besoins particuliers, reflet de notre valeur corporative de proximité client. La nouvelle normalité n’affecte pas la résilience de nos équipes tissées serrées qui continuent de bâtir l’avenir sur des valeurs solides, » conclut-elle.

Optimum Groupe financier a également décerné le prix de l’Entreprise Optimum 2020 à Optimum Solutions TI pour sa rentabilité ainsi que sa contribution agile et rapide au maintien des opérations et à l’optimisation du télétravail dans le contexte de la pandémie. Nous soulignons la mise en œuvre de solutions technologiques et le déploiement avec succès d’outils de collaboration. Cette reconnaissance annuelle souligne la contribution exceptionnelle d’une filiale à la performance globale de Groupe.

À propos d’Optimum Solutions TI

L’équipe d’Optimum Solutions TI, orientée vers le service client, est dévouée à créer de la valeur en technologie de l’information pour les filiales du Groupe. La vigie assidue des tendances du marché, la formation continue des talents et le recours à la consultation de pointe les gardent à l’affût des avancées technologiques. Les services en technologie de l’information se déclinent en trois pôles, à savoir la gestion de l’infrastructure qui assure la stabilité et la saine évolution des systèmes, la gestion de la sécurité informatique visant à mitiger les risques, et le déploiement applicatif qui contribue directement au succès des filiales.

À propos d’Optimum Groupe financier

Optimum Groupe financier est dédié à la sécurité financière de ses clients depuis plus de 50 ans. International et à propriété privée, il est diversifié dans les secteurs de l’assurance vie, de l’assurance générale, de la réassurance de personnes, de l’actuariat conseil, de la gestion de placements, des technologies de l’information, et de l’immobilier. Le Groupe compte plus de 615 employés dans ses filiales opérant principalement à travers le Canada, aux États-Unis et en France. Son chiffre d’affaires atteint près de 1,2 milliard de dollars canadiens et ses actifs totaux s’élèvent à 6 milliards de dollars canadiens. www.groupe-optimum.com

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec :

Stéphanie Alison Berthiaume

Directrice, Communications et culture

Groupe Optimum inc.

+1 514 288-2010

SBerthiaume@Groupe-Optimum.com