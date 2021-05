Mohawk Industries presenta los resultados del primer trimestre

Dutch French German Italian Russian Spanish

CALHOUN, Georgia, May 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha anunciado hoy unos beneficios netos de 237 millones de USD y unos beneficios por acción (BPA) diluidos de 3,36 USD, correspondientes al primer trimestre de 2021. Los beneficios netos ajustados han ascendido a 246 millones de USD y los BPA fueron de 3,49 USD, lo que no incluye reestructuraciones, adquisiciones ni otros gastos. Las ventas netas del primer trimestre de 2021 fueron de 2700 millones de USD, un aumento del 16,8 % según los informes y del 9,1 % con tipos de cambio y días constantes. En el primer trimestre de 2020, las ventas netas fueron de 2300 millones de USD, los beneficios netos fueron de 111 millones de USD y los BPA fueron de 1,54 USD; los beneficios netos ajustados fueron de 119 millones de USD y los BPA fueron de 1,66 USD, sin incluir reestructuraciones, adquisiciones ni otros gastos.



En relación con el rendimiento del primer trimestre de Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, presidente y director ejecutivo, declaró: «Nuestro destacable rendimiento durante el periodo incluyó cifras de ventas récord y nuestros mayores BPA registrados en un primer trimestre. Nuestro negocio continuó fortaleciéndose durante el periodo y no reflejó la estacionalidad habitual de nuestro sector. Los consumidores de todo el mundo siguen invirtiendo en sus hogares y los suelos nuevos resultan fundamentales en la mayoría de los proyectos de remodelación. También comenzamos a observar una mejora moderada de la demanda comercial conforme las economías globales se expanden y las empresas empiezan a invertir de cara a un regreso a la normalidad.

»La demanda del mercado se reforzó a medida que avanzó el periodo y nuestra cartera de pedidos mantiene su solidez en el segundo trimestre. La mayoría de nuestros negocios mantienen tasas de producción elevadas, si bien nuestros inventarios siguen siendo más escasos de lo que nos gustaría. Nuestros costes de producción y explotación se vieron afectados durante el periodo, dadas las limitaciones de suministros en la mayoría de mercados, además de por el absentismo, la formación de nuevos empleados y las condiciones meteorológicas adversas en los EE. UU. Nuestros márgenes se han visto beneficiados gracias a la mayor demanda de los consumidores, nuestras iniciativas en materia de reestructuración y productividad, y el apalancamiento de los gastos de venta, generales y administrativos. Hemos aumentado los precios de la mayoría de las categorías de productos y en la mayor parte de zonas geográficas, lo que refleja la inflación en las materias primas, la mano de obra, la energía y el transporte. La capacidad de transporte internacional se ha visto limitada, lo que ha aumentado los costes y ha retrasado la recepción de los productos importados. Hemos observado limitaciones similares en los envíos locales y estamos aumentando nuestras tarifas de transporte de mercancías en consecuencia.

»Proseguimos con la implementación de nuestros planes de reestructuración; hemos logrado alcanzar la cifra de 75 millones de USD de los 100-110 millones de USD previstos en ahorros. Durante el primer trimestre, adquirimos acciones por valor de 123 millones de USD, a un precio medio de alrededor de 179 USD, lo que engrosa un total de 686 millones de USD desde que pusimos en marcha nuestro programa de recompra. La solidez de nuestro balance se mantiene gracias a una deuda neta menos inversiones a corto plazo de 1300 millones de USD, lo que supone que el apalancamiento de la Empresa se encuentra en un mínimo histórico.

»Durante el trimestre, las ventas del segmento de suelos del resto del mundo aumentaron un 30,7 %, según los informes, y un 14,6 % con tipos de cambio y días constantes. Los márgenes operativos del segmento aumentaron en 780 puntos básicos hasta el 20,7 % según los informes. El aumento se debió a un mayor volumen, una combinación favorable de precios y productos, un aumento de la productividad y unos tipos de cambio propicios, lo que se compensó parcialmente por la inflación. El primer trimestre se vio beneficiado por unos menores gastos de marketing, una combinación de productos y un aumento de las ventas, lo que supuso mayor margen durante el periodo. A lo largo de este, la mayoría de nuestras instalaciones se mantuvieron operativas a niveles altos, aunque ciertas limitaciones de suministro lastraron nuestra utilización. Prevemos que cierta escasez de material persistirá al menos durante el segundo trimestre. Nuestro negocio de laminado, la categoría de productos más extensa del segmento, sigue registrando un crecimiento significativo conforme los consumidores se percatan de nuestros diseños más realistas y nuestro mayor rendimiento. Durante el segundo trimestre, instalaremos activos de fabricación de laminado adicionales a fin de sentar las bases de un mayor crecimiento. Nuestras ventas de LVT aumentaron significativamente y nuestros márgenes se expandieron debido a las formulaciones mejoradas y la mayor velocidad de producción. Nuestras ventas de láminas de vinilo se vieron limitadas a causa de los confinamientos por la COVID-19, que supusieron el cierre de los establecimientos minoristas en Europa. Nuestro negocio de láminas de vinilo en Rusia continúa expandiéndose rápidamente a medida que ampliamos nuestra base de clientes y nuestra oferta de productos. Nuestro negocio de aislamiento sigue creciendo, aunque el suministro de materiales y el aumento de los costes ejercieron presión sobre nuestro margen. Nuestro negocio de paneles de madera ofreció un mejor rendimiento y estamos instalando una nueva prensa de melamina que nos permita aumentar las ventas y lograr una mayor eficiencia. Nuestras ventas y nuestros márgenes en Australia y Nueva Zelanda se expandieron significativamente, gracias a nuestras completas colecciones de productos de superficie blanda y dura, nuestra sólida organización de ventas y nuestro inigualable servicio.

»Durante el trimestre, las ventas del segmento de suelos de Norteamérica aumentaron un 14,3 % según los informes y en torno a un 9 % de manera constante, con un margen operativo del 8,4 % según los informes, lo que supone un crecimiento de 410 puntos básicos. Los ingresos de explotación del segmento han aumentado principalmente como consecuencia del aumento del volumen y la productividad, lo que se compensó parcialmente por la inflación. Nuestras tasas de pedidos permanecen sólidas y nuestra cartera se sitúa en niveles superiores a los habituales. Todas nuestras operaciones maximizan su producción a medida que lidiamos con la obstaculización de la escasez de la mano de obra y las limitaciones de suministro. Nuestras ventas de moquetas residenciales mejoraron gracias a la remodelación de la distribución minorista, que impulsó las ventas de nuestros productos de alta gama. Nuestro negocio comercial continuó experimentando un crecimiento secuencial desde su punto más bajo con mayores inversiones en nuevos proyectos. Nuestras ventas de laminado están estableciendo récords conforme el atractivo de nuestros diseños realistas y el rendimiento de nuestros productos resistentes al agua se expanden en todos los canales. Hemos aumentado significativamente la producción nacional de laminados y lo estamos complementando con importaciones de nuestras operaciones globales. Estamos introduciendo una producción adicional de laminados a fin de ampliar aún más nuestras ventas para finales de año. Nuestras ventas de LVT continúan aumentando a medida que ampliamos nuestra oferta y nuestra fabricación local ha seguido mejorando conforme implementamos procesos similares a nuestras operaciones europeas. Estamos aumentando la producción de nuestra colección de alta gama Ultrawood, el primer suelo de madera natural resistente al agua que también ofrece una resistencia sin parangón a los arañazos, las abolladuras y la decoloración.

»Durante el trimestre, nuestras ventas del segmento de cerámica internacional aumentaron un 9,6 %, según los informes, y un 5,4 % con tipos de cambio y días constantes. Los márgenes operativos del segmento aumentaron en 370 puntos básicos hasta el 9,4 % según los informes, principalmente debido a una combinación favorable de precios y productos, unos mayores volúmenes y un aumento de la productividad, lo que se compensó parcialmente por la inflación. Nuestras plantas en EE. UU. se mantienen operativas a niveles más altos y hemos aumentado nuestra productividad con nuestras iniciativas en materia de reestructuración. Nuestra planta de cuarzo está mejorando su productividad y estamos introduciendo colecciones veteadas más sofisticadas que están aumentando nuestras combinaciones y deberían mejorar nuestros márgenes. Durante el periodo, la tormenta de hielo que azotó el suroeste detuvo temporalmente la producción en la mayoría de nuestras instalaciones de fabricación, ya que interrumpió nuestro suministro de electricidad y gas natural. Las instalaciones se han recuperado y están funcionando como estaba previsto, lo que ha mejorado nuestro servicio. Nuestro negocio de cerámica europeo obtuvo rendimientos sólidos, impulsado por la productividad, además de la referida combinación favorable y la mayor demanda de los consumidores. Nuestros negocios de cerámica en Rusia, Brasil y México arrojaron sólidos resultados, si bien estuvieron limitados por sus capacidades. Estamos maximizando la producción y asignándola según es necesario en estos tres negocios. En Brasil y México, estamos aumentando la capacidad este año, con vistas a mejorar nuestras ventas y combinaciones. En Rusia, estamos optimizando nuestra producción de azulejos y aumentando nuestra nueva planta de productos sanitarios de alta gama, con el propósito de satisfacer la creciente demanda.

»Conforme avanza el año, prevemos unos tipos de interés en mínimos históricos, nuevas iniciativas gubernamentales y menos restricciones a causa de la pandemia, todo lo cual debería suponer mejoras en nuestros mercados internacionales. Además, la progresiva vacunación de la población debería aumentar la seguridad y reducir el riesgo de que se produzcan más interrupciones como consecuencia de la COVID-19. Anticipamos la continuidad de las sólidas tendencias residenciales actuales gracias a las ventas comerciales y a la progresiva mejoría durante el segundo periodo. En toda la Empresa, aumentaremos las presentaciones de productos que brinden características y beneficios adicionales para fortalecer nuestra oferta y nuestros márgenes. Estamos mejorando nuestras operaciones de fabricación con el objetivo de aumentar nuestro volumen y lograr una mayor eficiencia, al tiempo que seguimos aplicando nuestros programas de ahorro de costes. Nuestros proveedores indican que la disponibilidad de material debería mejorar desde el primer trimestre, aunque algunas operaciones aún podrían experimentar restricciones de suministro en el futuro. Estamos lidiando con mercados laborales complicados en algunas de nuestras comunidades en EE. UU. y los programas federales de desempleo adicionales podrían interferir con la contratación dirigida a maximizar esas operaciones. Si los costes de las materias primas, la energía y el transporte continúan aumentando, es posible que se hagan preceptivos más aumentos de precios en todo el mundo. Habida cuenta de estos factores, prevemos que nuestros BPA ajustados del segundo trimestre serán de entre 3,57 USD y 3,67 USD, sin incluir los costes de reestructuración.

»Actualmente, nuestra sólida cartera de pedidos refleja el aumento de los niveles de demanda residencial en todo el mundo. Estamos poniendo en marcha distintas innovaciones de nuevos productos a fin de mejorar nuestra oferta y aumentar las ventas a los clientes, además de optimizar nuestra producción de forma que podamos mejorar nuestro servicio. Nos estamos preparando para una mejora de los proyectos comerciales, con vistas a una expansión económica y una vuelta a la normalidad de las inversiones comerciales. Gracias a nuestra incuestionable liquidez y al apalancamiento en mínimos históricos, aumentaremos nuestras inversiones de capital y aprovecharemos oportunidades adicionales de expansión».

ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries es el principal fabricante de revestimientos y pavimentos a nivel internacional. Crea productos diseñados para mejorar los espacios residenciales y comerciales de todo el mundo. Los procesos de fabricación y distribución integrados verticalmente de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de moquetas, alfombras, suelos cerámicos, laminados y suelos de madera, piedra y vinilo. Nuestra innovación, líder en el sector, ha impulsado la creación y el desarrollo de productos y tecnologías que han posicionado nuestras marcas en un lugar privilegiado en el mercado, y que permiten satisfacer todo tipo de necesidades de construcción y remodelación. Nuestras marcas se encuentran entre las más reconocidas del sector: American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step y Unilin. En la última década, Mohawk ha transformado su negocio como fabricante de moquetas norteamericano hasta convertirse en la mayor empresa de pavimentos y revestimientos a nivel mundial, con presencia en Australia, Brasil, Canadá, Europa, India, Malasia, México, Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos.

Algunas de las afirmaciones de los párrafos anteriores, especialmente las que anticipan el rendimiento futuro, las perspectivas empresariales, las estrategias operativas y de crecimiento, y asuntos similares, así como aquellas que incluyen las palabras «podría», «debería», «cree», «prevé», «espera» y «estima», o expresiones similares, constituyen «declaraciones prospectivas». A efectos de estas declaraciones, Mohawk se acoge al régimen de protección para declaraciones prospectivas incluidas en la ley de reforma de los litigios sobre valores privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. No es posible garantizar que las declaraciones prospectivas sean precisas, ya que se basan en muchas suposiciones que implican riesgos e incertidumbres. Existen diversos factores importantes que podrían hacer que los resultados futuros difieran, entre otros: cambios en las condiciones económicas o del sector; competencia; inflación y deflación en los precios de las materias primas y otros costes de insumos; inflación y deflación en los mercados de consumo; costes y suministro de energía; nivel de gastos de capital en un momento determinado; implementación de los aumentos de precios para los productos de la Empresa en un momento determinado; cargos por deterioro; integración de adquisiciones; operaciones internacionales; introducción de nuevos productos; racionalización de las operaciones; impuestos y reformas fiscales; reclamaciones sobre productos o de otro tipo; litigios; así como otros riesgos identificados en los informes para la SEC y comunicados públicos de Mohawk.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) April 3, 2021 March 28, 2020 Net sales $ 2,669,026 2,285,763 Cost of sales 1,877,257 1,669,323 Gross profit 791,769 616,440 Selling, general and administrative expenses 474,254 464,957 Operating income 317,515 151,483 Interest expense 15,241 8,671 Other (income) expense, net (2,227 ) 5,679 Earnings before income taxes 304,501 137,133 Income tax expense 67,690 26,668 Net earnings including noncontrolling interests 236,811 110,465 Net earnings (loss) attributable to noncontrolling interests 4 (49 ) Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 236,807 110,514 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.37 1.54 Weighted-average common shares outstanding - basic 70,179 71,547 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.36 1.54 Weighted-average common shares outstanding - diluted 70,474 71,777 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 259,605 194,974 Less: Capital expenditures 114,735 115,632 Free cash flow $ 144,870 79,342 Depreciation and amortization $ 151,216 145,516









Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) April 3, 2021 March 28, 2020 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 557,262 263,086 Short-term investments 782,267 60,300 Receivables, net 1,813,858 1,644,750 Inventories 1,996,628 2,195,434 Prepaid expenses and other current assets 415,997 449,461 Total current assets 5,566,012 4,613,031 Property, plant and equipment, net 4,432,110 4,472,913 Right of use operating lease assets 337,767 331,329 Goodwill 2,594,727 2,519,979 Intangible assets, net 921,846 904,023 Deferred income taxes and other non-current assets 437,611 415,667 Total assets $ 14,290,073 13,256,942 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 953,913 1,210,525 Accounts payable and accrued expenses 1,954,396 1,554,085 Current operating lease liabilities 98,982 106,673 Total current liabilities 3,007,291 2,871,283 Long-term debt, less current portion 1,719,115 1,514,000 Non-current operating lease liabilities 248,022 238,830 Deferred income taxes and other long-term liabilities 816,613 785,186 Total liabilities 5,791,041 5,409,299 Total stockholders' equity 8,499,032 7,847,643 Total liabilities and stockholders' equity $ 14,290,073 13,256,942





Segment Information As of or for the Three Months Ended (Amounts in thousands) April 3, 2021 March 28, 2020 Net sales: Global Ceramic $ 929,871 848,450 Flooring NA 969,250 848,330 Flooring ROW 769,905 588,983 Consolidated net sales $ 2,669,026 2,285,763 Operating income (loss): Global Ceramic $ 87,804 47,976 Flooring NA 81,298 36,206 Flooring ROW 159,306 75,816 Corporate and intersegment eliminations (10,893 ) (8,515 ) Consolidated operating income (a) $ 317,515 151,483 Assets: Global Ceramic $ 5,161,660 5,237,631 Flooring NA 3,731,032 3,841,815 Flooring ROW 4,120,381 3,810,348 Corporate and intersegment eliminations 1,277,000 367,148 Consolidated assets $ 14,290,073 13,256,942 (a)During the second quarter of 2020, the Company revised the methodology it uses to estimate and allocate corporate general and administrative expenses to its operating segments to better align usage of corporate resources allocated to the Company segments. The updated allocation methodology had no impact on the Company’s consolidated statements of operations. This change was applied retrospectively, and segment operating income for all comparative periods has been updated to reflect this change.





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. (Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended April 3, 2021 March 28, 2020 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 236,807 110,514 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 11,877 11,930 Income taxes (2,735 ) (3,080 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 245,949 119,364 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.49 1.66 Weighted-average common shares outstanding - diluted 70,474 71,777 Reconciliation of Total Debt to Net Debt Less Short-Term Investments (Amounts in thousands) April 3, 2021 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 953,913 Long-term debt, less current portion 1,719,115 Total debt 2,673,028 Less: Cash and cash equivalents 557,262 Net Debt 2,115,766 Less: Short-term investments 782,267 Net debt less short-term investments $ 1,333,499





Reconciliation of Operating Income (Loss) to Adjusted EBITDA (Amounts in thousands) Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended June 27, 2020 September 26, 2020 December 31, 2020 April 3, 2021 April 3, 2021 Operating income (loss) $ (60,958 ) 262,744 282,733 317,515 802,034 Other (expense) income (1,037 ) 726 6,742 2,227 8,658 Net (income) loss attributable to noncontrolling interests 331 (336 ) (176 ) (4 ) (185 ) Depreciation and amortization (1) 154,094 151,342 156,555 151,216 613,207 EBITDA 92,430 414,476 445,854 470,954 1,423,714 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 91,940 26,925 15,947 6,059 140,871 Adjusted EBITDA $ 184,370 441,401 461,801 477,013 1,564,585 Net Debt less short-term investments to Adjusted EBITDA 0.9 (1) Includes $5,818 of accelerated depreciation in Q1 2021 with $8,395 in Q2 2020, $5,243 in Q3 2020 and $6,435 in Q4 2020. Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended April 3, 2021 March 28, 2020 Net sales $ 2,669,026 2,285,763 Adjustment to net sales on constant shipping days (110,948 ) - Adjustment to net sales on a constant exchange rate (63,899 ) - Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 2,494,179 2,285,763





Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic April 3, 2021 March 28, 2020 Net sales $ 929,871 848,450 Adjustment to segment net sales on constant shipping days (33,930 ) - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate (1,421 ) - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 894,520 848,450 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA April 3, 2021 March 28, 2020 Net sales $ 969,250 848,330 Adjustment to segment net sales on constant shipping days (44,735 ) - Segment net sales on constant shipping days $ 924,515 848,330 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW April 3, 2021 March 28, 2020 Net sales $ 769,905 588,983 Adjustment to segment net sales on constant shipping days (32,283 ) - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate (62,479 ) - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 675,143 588,983 Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit (Amounts in thousands) Three Months Ended April 3, 2021 March 28, 2020 Gross Profit $ 791,769 616,440 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 10,485 11,080 Adjusted gross profit $ 802,254 627,520 Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses (Amounts in thousands) Three Months Ended April 3, 2021 March 28, 2020 Selling, general and administrative expenses $ 474,254 464,957 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (1,002 ) (895 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 473,252 464,062 Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended April 3, 2021 March 28, 2020 Operating income $ 317,515 151,483 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 11,487 11,975 Adjusted operating income $ 329,002 163,458 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic April 3, 2021 March 28, 2020 Operating income $ 87,804 47,976 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,273 (122 ) Adjusted segment operating income $ 89,077 47,854 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA April 3, 2021 March 28, 2020 Operating income $ 81,298 36,206 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 8,859 8,067 Adjusted segment operating income $ 90,157 44,273 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW April 3, 2021 March 28, 2020 Operating income $ 159,306 75,816 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,357 3,969 Adjusted segment operating income $ 160,663 79,785 Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes (Amounts in thousands) Three Months Ended April 3, 2021 March 28, 2020 Earnings before income taxes $ 304,501 137,133 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests (4 ) 49 Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 11,877 11,930 Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 316,374 149,112 Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense (Amounts in thousands) Three Months Ended April 3, 2021 March 28, 2020 Income tax expense $ 67,690 26,668 Income tax effect of adjusting items 2,735 3,080 Adjusted income tax expense $ 70,425 29,748 Adjusted income tax rate 22.3 % 20.0 %

La Empresa complementa sus estados financieros consolidados condensados, que se preparan y presentan de acuerdo con los PCGA de EE. UU., con determinadas medidas financieras no contables. Según las normas de la SEC, las tablas anteriores presentan una conciliación de las medidas financieras no contables de la Empresa con respecto a la medida PCGA estadounidense más comparable directamente. Cada una de las medidas no sujetas a PCGA mencionadas anteriormente debe valorarse junto a la medida comparable según los PCGA de EE. UU., y podría no ser comparable a las medidas referidas de forma similar por otras empresas. La Empresa cree que estas medidas no contables, una vez conciliadas con las medidas PCGA de EE. UU. correspondientes, ayudan a sus inversores de la siguiente manera: medidas de ingresos no contables que ayudan a identificar tendencias de crecimiento y a comparar los ingresos con periodos anteriores y futuros y con medidas de rentabilidad no contables que ayudan a comprender las tendencias de rentabilidad a largo plazo del negocio de la Empresa y a comparar sus beneficios con periodos anteriores y futuros.

La Empresa excluye determinados elementos de sus medidas de ingresos no contables, ya que estos elementos pueden variar drásticamente entre periodos y pueden ocultar las tendencias empresariales subyacentes. Los elementos excluidos de las medidas de ingresos no contables de la Empresa incluyen: transacciones en moneda extranjera y su compensación y el impacto de las adquisiciones.

La Empresa excluye ciertos elementos de sus medidas de rentabilidad no contables, ya que estos elementos pueden no ser indicativos o no estar relacionados con el rendimiento operativo principal de la Empresa. Los elementos excluidos de las medidas de rentabilidad no contables de la Empresa incluyen: reestructuraciones, adquisiciones, integraciones y otros costes, contabilidad de compras y adquisiciones, incluido el incremento del inventario, liberación de activos de indemnización e inversión de posiciones fiscales inciertas.