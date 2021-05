Mohawk Industries publie ses résultats du premier trimestre

Dutch French German Italian Russian Spanish

CALHOUN, Géorgie, 04 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) a annoncé aujourd'hui un bénéfice net de 237 millions de dollars et un bénéfice par action (BPA) dilué de 3,36 $ pour le premier trimestre 2021. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 246 millions de dollars et le BPA à 3,49 $, exclusion faite des frais de restructuration, d'acquisition et autres frais. Le chiffre d'affaires net du premier trimestre 2021 a atteint 2,7 milliards de dollars, en hausse de 16,8 % en publié et de 9,1 % à taux de change et jours constants. Pour le premier trimestre 2020, le chiffre d'affaires net s'élevait à 2,3 milliards de dollars, le bénéfice net à 111 millions de dollars et le RPA à 1,54 $, le bénéfice net ajusté était de 119 millions de dollars et le BPA de 1,66 $, exclusion faite des frais de restructuration, d'acquisition et autres frais.



Commentant les performances du premier trimestre de Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, président et PDG, a déclaré : « Nos performances exceptionnelles au cours de la période incluaient des ventes record et nos BPA du premier trimestre les plus élevés jamais atteints. Notre activité a continué de se renforcer au cours de cette période et ne reflétait pas la saisonnalité normale de notre secteur. Dans le monde entier, les consommateurs continuent d'investir dans leurs domiciles, et les nouveaux revêtements de sol jouent un rôle majeur dans la plupart des projets de rénovation. Nous commençons également à voir une amélioration modérée de la demande commerciale à mesure que les économies mondiales se développent et que les entreprises commencent à investir en prévision d'un retour à la normale.

« La demande du marché s'est renforcée au fil de la période, et notre carnet de commandes reste solide jusqu'au deuxième trimestre. La plupart de nos activités fonctionnent à des taux de production élevés, bien que nos stocks restent inférieurs à ce que nous souhaiterions. Nos coûts de production et d'exploitation ont été affectés au cours de la période par les limitations d'approvisionnement sur la plupart de nos marchés, ainsi que par l'absentéisme, la formation des nouveaux employés et les mauvaises conditions météorologiques aux États-Unis. Nos marges ont bénéficié d'une plus forte demande des consommateurs, de nos mesures de restructuration et de productivité et s'appuient sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Nous avons augmenté les prix dans la plupart des catégories de produits et des zones géographiques, reflétant l'inflation des matières premières, de la main-d'œuvre, de l'énergie et des transports. La capacité mondiale de transport a été limitée, ce qui a accru nos coûts et retardé la réception de nos produits importés. Nous avons constaté des contraintes similaires sur les expéditions locales et nous augmentons nos taux de fret pour y répondre. »

« Nous continuons à mettre en œuvre nos plans de restructuration et avons réalisé environ 75 millions de dollars sur nos prévisions d'économies de 100 à 110 millions de dollars. Au cours du premier trimestre, nous avons acheté 123 millions de dollars de nos actions à un prix moyen d'environ 179 dollars pour un total de 686 millions de dollars depuis que nous avons lancé notre programme d'achat. Notre bilan reste solide avec une dette nette moins les investissements à court terme de 1,3 milliard de dollars, reflétant un effet de levier à un niveau historiquement bas pour la Société.

« Pour le trimestre, le chiffre d'affaires de notre segment Revêtements de sol Reste du monde a augmenté de 30,7 % en publié et de 14,6 % à taux de change et nombre de jours constants. Les marges d'exploitation du segment ont augmenté de 780 points de base pour atteindre 20,7 % en publié. Cette augmentation est attribuable à la hausse du volume, au prix favorable et à la combinaison de produits, à l'augmentation de la productivité et à des taux de change favorables, partiellement compensés par l'inflation. Le premier trimestre a bénéficié de la baisse des dépenses marketing, de la combinaison de produits et de l'augmentation des jours, ce qui s'est traduit par une marge plus élevée au cours de la période. Au cours de la période, la plupart de nos installations ont atteint des niveaux élevés, bien que certaines contraintes d'approvisionnement aient limité notre utilisation. Nous prévoyons que certaines pénuries de matériaux se poursuivront au moins au cours du deuxième trimestre. Notre activité Stratifiés, la plus grande catégorie de produits du segment, continue d'enregistrer une croissance significative alors que les consommateurs adoptent nos visuels plus réalistes et nos performances supérieures. Au cours du deuxième trimestre, nous installons des actifs de fabrication de stratifiés supplémentaires pour soutenir la continuité de la croissance. Nos ventes de LVT ont considérablement augmenté, et nos marges se sont accrues en raison d'une amélioration des formulations et d'une augmentation des vitesses de production. Nos ventes de feuilles de vinyle ont été limitées par les confinements dus à la Covid de nos détaillants en Europe. Notre activité russe Feuilles de vinyle continue de se développer rapidement alors que nous élargissons notre clientèle et notre offre de produits. Notre activité Isolation continue de croître, bien que l'approvisionnement en matériaux et les coûts aient exercé une pression sur notre marge. Notre activité Panneaux de bois a permis d'améliorer les performances, et nous installons une nouvelle presse à mélamine pour augmenter la valeur des ventes et l'efficacité. Nos ventes et nos marges en Australie et en Nouvelle-Zélande se sont considérablement accrues en tirant parti de nos collections complètes de surfaces souples et dures, de notre solide organisation des ventes et de notre service leader du secteur.

« Au cours du trimestre, les ventes de notre segment Revêtements de sol Amérique du Nord ont augmenté de 14,3 % en publié et d'environ 9 % sur une base constante et la marge d'exploitation s'est élevée à 8,4 % en publié, augmentant de 410 points de base. Le bénéfice d'exploitation du segment a augmenté principalement suite à la hausse du volume et de la productivité, partiellement compensée par l'inflation. Nos taux de commande restent élevés et notre carnet de commandes est plus élevé que la normale. Toutes nos opérations optimisent leur production alors que nous gérons les interférences dues aux pénuries de main-d'œuvre et aux contraintes d'approvisionnement. Nos ventes de moquettes résidentielles se sont améliorées grâce à la rénovation du commerce de détail, améliorant les ventes de nos produits haut de gamme. Notre activité commerciale a continué de s'améliorer de manière séquentielle depuis son creux avec des investissements croissants dans de nouveaux projets. Nos ventes de stratifiés établissent des records alors que l'attrait de nos visuels réalistes et nos performances étanches à l'eau s'étendent sur tous les canaux. Nous avons considérablement augmenté notre production nationale de stratifiés et nous complétons par des importations en provenance de nos activités mondiales. Nous installons une production supplémentaire de stratifiés afin d'augmenter davantage nos ventes d'ici la fin de l'année. Nos ventes de LVT continuent de croître tandis que nous étendons notre offre. Notre fabrication locale a poursuivi son amélioration alors que nous mettons en œuvre des processus similaires à nos activités européennes. Nous augmentons la production de notre Ultrawood haut de gamme, le premier revêtement de sol en bois naturel étanche qui dispose également d'une résistance aux rayures, à l'arrachement et à la décoloration de premier plan dans le secteur.

« Pour le trimestre, le chiffre d'affaires du segment Céramique mondiale a augmenté de 9,6 % en publié et de 5,4 % à taux de change et nombre de jours constants. La marge d'exploitation du segment a augmenté de 370 points de base pour atteindre 9,4 % en publié, principalement en raison d'un prix et d'une combinaison favorables, de volumes plus élevés et d'une productivité accrue, partiellement compensée par l'inflation. Nos usines aux États-Unis fonctionnent à des niveaux plus élevés, et nous avons augmenté notre productivité grâce à nos actions de restructuration. Notre usine de quartz améliore sa productivité et nous lançons des collections veinées plus sophistiquées qui augmentent notre combinaison et devraient accroître nos marges. Au cours de cette période, la tempête glaciaire qui a frappé le sud-ouest des États-Unis a temporairement stoppé la production dans la plupart de nos sites de fabrication en interrompant notre approvisionnement en électricité et en gaz naturel. Les installations ont toutes récupéré et fonctionnent comme prévu, améliorant ainsi notre service. Notre activité céramique européenne a généré de solides performances, stimulées par la productivité, l'amélioration de la combinaison et l'augmentation de la demande des consommateurs. Nos activités céramique russe, brésilienne et mexicaine ont enregistré de solides résultats, bien qu'elles aient été limités par leurs capacités. Dans les trois entreprises, nous maximisons la production et nous l'allouons si nécessaire. Au Brésil et au Mexique, nous augmentons notre capacité cette année afin d'améliorer nos ventes et notre combinaison. En Russie, nous optimisons notre production de carreaux et développons notre nouvelle usine de produits sanitaires haut de gamme afin de répondre à la demande croissante.

« Au fur et à mesure que nous avançons dans l'année, nous prévoyons que des taux d'intérêt historiquement bas, des mesures gouvernementales et moins de restrictions liées à la pandémie devraient améliorer nos marchés dans le monde entier. Les programmes de vaccination devraient protéger les gens et réduire le risque d'un nouveau bouleversement lié à la Covid. Nous prévoyons que les solides tendances actuelles du secteur résidentiel se poursuivront, et que les ventes commerciales s'amélioreront lentement au cours de la deuxième période. Dans l'ensemble de l'entreprise, nous augmenterons les présentations de produits qui apportent des fonctionnalités et des avantages supplémentaires afin de renforcer notre offre et nos marges. Nous améliorons nos opérations de fabrication pour accroître notre volume et notre efficacité, tout en exécutant nos programmes d'économies continus. Nos fournisseurs indiquent que la disponibilité des matériaux devrait s'améliorer par rapport au premier trimestre, bien que certaines opérations puissent encore faire face à des contraintes d'approvisionnement futures. Nous gérons des marchés du travail difficiles dans certaines de nos communautés aux États-Unis, et les programmes fédéraux de chômage supplémentaires pourraient nuire à la dotation en personnel pour maximiser ces opérations. Si les coûts des matières premières, de l'énergie et du transport continuent de grimper, de nouvelles augmentations de prix pourraient s'avérer nécessaires dans le monde entier. Compte tenu de ces facteurs, nous prévoyons que notre BPA ajusté pour le deuxième trimestre sera compris entre 3,57 et 3,67 $, hors frais de restructuration.

« Actuellement, notre solide carnet de commandes reflète les niveaux croissants de la demande résidentielle dans le monde entier. Nous présentons de nouveaux produits innovants en vue d'améliorer notre offre et les ventes de nos clients et d'optimiser notre production pour améliorer notre service. Nous nous préparons à une amélioration des projets commerciaux, en anticipant une expansion économique et un retour à des investissements commerciaux normaux. Avec une liquidité solide et un effet de levier historiquement faible, nous augmenterons nos investissements en capital et saisirons d'autres opportunités d'expansion. »

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries est le leader mondial de la fabrication de revêtements de sol, spécialisé dans la création de produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux partout dans le monde. Les processus de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk fournissent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux en céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierre et en vinyle. L'innovation révolutionnaire que nous avons apportée à notre secteur a permis d'obtenir des produits et des technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus reconnues du secteur et incluent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step et Unilin. Ces dix dernières années, Mohawk est passée du statut de fabricant américain de moquettes à celui de première société mondiale de revêtements de sol opérant en Australie, au Brésil, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Inde, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Russie.

Certains énoncés des paragraphes précédents, notamment ceux qui portent sur le rendement futur, les perspectives commerciales, la croissance et les stratégies d'exploitation, et d'autres sujets similaires, et ceux qui incluent l'emploi du conditionnel et les termes « croire », « anticiper », « prévoir », et « estimer » ou d'autres expressions du même type, constituent des « énoncés prospectifs ». Pour ces énoncés, Mohawk invoque la protection de la règle-refuge au sujet des énoncés prospectifs, contenue dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts puisqu'ils reposent sur de nombreuses suppositions, assujetties à des risques et incertitudes. Les facteurs importants suivants pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et les prévisions : l'évolution de la conjoncture économique ou industrielle ; la concurrence ; l'inflation et la déflation des prix des matières premières et autres coûts des entrants ; l'inflation et la déflation sur les marchés de consommation ; les coûts et l'offre en matière d'énergie ; le moment et le montant des dépenses en immobilisations ; le moment et l'application d'augmentations du prix des produits de la Société ; les charges de dépréciation ; l'intégration des acquisitions ; les exploitations internationales ; le lancement de nouveaux produits ; la rationalisation des activités ; les réclamations en matière de fiscalité, de produits et autre ; les litiges ; ainsi que d'autres risques présentés dans les annonces publiques et les rapports déposés par Mohawk auprès de la SEC.

Conférence téléphonique le 30 avril 2021 à 11 h (Heure de l'Est)

Le numéro de téléphone est le 1-800-603-9255 pour les États-Unis et le Canada, et le 1-706-634-2294 pour les appels internationaux/locaux. Identifiant de la conférence : 6084517. Une rediffusion sera disponible jusqu'au 30 mai 2021, en composant le 1-855-859-2056 pour les appels depuis les États-Unis/locaux et le 1-404-537-3406 pour les appels internationaux/locaux et en saisissant l'identifiant de conférence 6084517.

Contact : James Brunk, Directeur financier (706) 624-2239

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) April 3, 2021 March 28, 2020 Net sales $ 2,669,026 2,285,763 Cost of sales 1,877,257 1,669,323 Gross profit 791,769 616,440 Selling, general and administrative expenses 474,254 464,957 Operating income 317,515 151,483 Interest expense 15,241 8,671 Other (income) expense, net (2,227 ) 5,679 Earnings before income taxes 304,501 137,133 Income tax expense 67,690 26,668 Net earnings including noncontrolling interests 236,811 110,465 Net earnings (loss) attributable to noncontrolling interests 4 (49 ) Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 236,807 110,514 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.37 1.54 Weighted-average common shares outstanding - basic 70,179 71,547 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.36 1.54 Weighted-average common shares outstanding - diluted 70,474 71,777 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 259,605 194,974 Less: Capital expenditures 114,735 115,632 Free cash flow $ 144,870 79,342 Depreciation and amortization $ 151,216 145,516





Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) April 3, 2021 March 28, 2020 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 557,262 263,086 Short-term investments 782,267 60,300 Receivables, net 1,813,858 1,644,750 Inventories 1,996,628 2,195,434 Prepaid expenses and other current assets 415,997 449,461 Total current assets 5,566,012 4,613,031 Property, plant and equipment, net 4,432,110 4,472,913 Right of use operating lease assets 337,767 331,329 Goodwill 2,594,727 2,519,979 Intangible assets, net 921,846 904,023 Deferred income taxes and other non-current assets 437,611 415,667 Total assets $ 14,290,073 13,256,942 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 953,913 1,210,525 Accounts payable and accrued expenses 1,954,396 1,554,085 Current operating lease liabilities 98,982 106,673 Total current liabilities 3,007,291 2,871,283 Long-term debt, less current portion 1,719,115 1,514,000 Non-current operating lease liabilities 248,022 238,830 Deferred income taxes and other long-term liabilities 816,613 785,186 Total liabilities 5,791,041 5,409,299 Total stockholders' equity 8,499,032 7,847,643 Total liabilities and stockholders' equity $ 14,290,073 13,256,942





Segment Information As of or for the Three Months Ended (Amounts in thousands) April 3, 2021 March 28, 2020 Net sales: Global Ceramic $ 929,871 848,450 Flooring NA 969,250 848,330 Flooring ROW 769,905 588,983 Consolidated net sales $ 2,669,026 2,285,763 Operating income (loss): Global Ceramic $ 87,804 47,976 Flooring NA 81,298 36,206 Flooring ROW 159,306 75,816 Corporate and intersegment eliminations (10,893 ) (8,515 ) Consolidated operating income (a) $ 317,515 151,483 Assets: Global Ceramic $ 5,161,660 5,237,631 Flooring NA 3,731,032 3,841,815 Flooring ROW 4,120,381 3,810,348 Corporate and intersegment eliminations 1,277,000 367,148 Consolidated assets $ 14,290,073 13,256,942 (a)During the second quarter of 2020, the Company revised the methodology it uses to estimate and allocate corporate general and administrative expenses to its operating segments to better align usage of corporate resources allocated to the Company segments. The updated allocation methodology had no impact on the Company’s consolidated statements of operations. This change was applied retrospectively, and segment operating income for all comparative periods has been updated to reflect this change.





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. (Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended April 3, 2021 March 28, 2020 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 236,807 110,514 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 11,877 11,930 Income taxes (2,735 ) (3,080 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 245,949 119,364 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.49 1.66 Weighted-average common shares outstanding - diluted 70,474 71,777 Reconciliation of Total Debt to Net Debt Less Short-Term Investments (Amounts in thousands) April 3, 2021 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 953,913 Long-term debt, less current portion 1,719,115 Total debt 2,673,028 Less: Cash and cash equivalents 557,262 Net Debt 2,115,766 Less: Short-term investments 782,267 Net debt less short-term investments $ 1,333,499





Reconciliation of Operating Income (Loss) to Adjusted EBITDA (Amounts in thousands) Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended June 27, 2020 September 26, 2020 December 31, 2020 April 3, 2021 April 3, 2021 Operating income (loss) $ (60,958 ) 262,744 282,733 317,515 802,034 Other (expense) income (1,037 ) 726 6,742 2,227 8,658 Net (income) loss attributable to noncontrolling interests 331 (336 ) (176 ) (4 ) (185 ) Depreciation and amortization (1) 154,094 151,342 156,555 151,216 613,207 EBITDA 92,430 414,476 445,854 470,954 1,423,714 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 91,940 26,925 15,947 6,059 140,871 Adjusted EBITDA $ 184,370 441,401 461,801 477,013 1,564,585 Net Debt less short-term investments to Adjusted EBITDA 0.9 (1) Includes $5,818 of accelerated depreciation in Q1 2021 with $8,395 in Q2 2020, $5,243 in Q3 2020 and $6,435 in Q4 2020. Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended April 3, 2021 March 28, 2020 Net sales $ 2,669,026 2,285,763 Adjustment to net sales on constant shipping days (110,948 ) - Adjustment to net sales on a constant exchange rate (63,899 ) - Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 2,494,179 2,285,763





Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic April 3, 2021 March 28, 2020 Net sales $ 929,871 848,450 Adjustment to segment net sales on constant shipping days (33,930 ) - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate (1,421 ) - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 894,520 848,450 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA April 3, 2021 March 28, 2020 Net sales $ 969,250 848,330 Adjustment to segment net sales on constant shipping days (44,735 ) - Segment net sales on constant shipping days $ 924,515 848,330 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW April 3, 2021 March 28, 2020 Net sales $ 769,905 588,983 Adjustment to segment net sales on constant shipping days (32,283 ) - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate (62,479 ) - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 675,143 588,983 Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit (Amounts in thousands) Three Months Ended April 3, 2021 March 28, 2020 Gross Profit $ 791,769 616,440 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 10,485 11,080 Adjusted gross profit $ 802,254 627,520 Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses (Amounts in thousands) Three Months Ended April 3, 2021 March 28, 2020 Selling, general and administrative expenses $ 474,254 464,957 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (1,002 ) (895 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 473,252 464,062 Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended April 3, 2021 March 28, 2020 Operating income $ 317,515 151,483 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 11,487 11,975 Adjusted operating income $ 329,002 163,458 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic April 3, 2021 March 28, 2020 Operating income $ 87,804 47,976 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,273 (122 ) Adjusted segment operating income $ 89,077 47,854 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA April 3, 2021 March 28, 2020 Operating income $ 81,298 36,206 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 8,859 8,067 Adjusted segment operating income $ 90,157 44,273 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW April 3, 2021 March 28, 2020 Operating income $ 159,306 75,816 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,357 3,969 Adjusted segment operating income $ 160,663 79,785 Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes (Amounts in thousands) Three Months Ended April 3, 2021 March 28, 2020 Earnings before income taxes $ 304,501 137,133 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests (4 ) 49 Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 11,877 11,930 Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 316,374 149,112 Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense (Amounts in thousands) Three Months Ended April 3, 2021 March 28, 2020 Income tax expense $ 67,690 26,668 Income tax effect of adjusting items 2,735 3,080 Adjusted income tax expense $ 70,425 29,748 Adjusted income tax rate 22.3 % 20.0 %





The Company supplements its condensed consolidated financial statements, which are prepared and presented in accordance with US GAAP, with certain non-GAAP financial measures. As required by the Securities and Exchange Commission rules, the tables above present a reconciliation of the Company's non-GAAP financial measures to the most directly comparable US GAAP measure. Each of the non-GAAP measures set forth above should be considered in addition to the comparable US GAAP measure, and may not be comparable to similarly titled measures reported by other companies. The Company believes these non-GAAP measures, when reconciled to the corresponding US GAAP measure, help its investors as follows: Non-GAAP revenue measures that assist in identifying growth trends and in comparisons of revenue with prior and future periods and non-GAAP profitability measures that assist in understanding the long-term profitability trends of the Company's business and in comparisons of its profits with prior and future periods. The Company excludes certain items from its non-GAAP revenue measures because these items can vary dramatically between periods and can obscure underlying business trends. Items excluded from the Company's non-GAAP revenue measures include: foreign currency transactions and translation and the impact of acquisitions. The Company excludes certain items from its non-GAAP profitability measures because these items may not be indicative of, or are unrelated to, the Company's core operating performance. Items excluded from the Company's non-GAAP profitability measures include: restructuring, acquisition and integration-related and other costs, acquisition purchase accounting, including inventory step-up, release of indemnification assets and the reversal of uncertain tax positions.