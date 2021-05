Mohawk Industries publiceert resultaten 1e kwartaal

Dutch French German Italian Russian Spanish

CALHOUN, Georgia, May 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) kondigde vandaag een nettowinst over het eerste kwartaal van 2021 aan van $ 237 miljoen en een verwaterde winst per aandeel (WPA) van $ 3,36. De genormaliseerde nettowinst en WPA, exclusief kosten van herstructureringen, overnames en overige lasten, bedroegen respectievelijk $ 246 miljoen en $ 3,49. De netto-omzet over het eerste kwartaal van 2021 bedroeg $ 2,7 miljard, een stijging van 16,8%, en 9,1% op basis van constante valutakoersen en dagen. In het eerste kwartaal van 2020 bedroeg de nettoverkoop $ 2,3 miljard, de nettowinst $ 111 miljoen en de winst per aandeel $ 1,54. De genormaliseerde nettowinst bedroeg $ 119 miljoen en winst per aandeel $ 1,66, exclusief herstructurering, overnames en andere kosten.



In een reactie op het rendement van het eerste kwartaal van Mohawk Industries zei Jeffrey S. Lorberbaum, Chairman en CEO: "Onze uitstekende prestaties in de periode omvatten recordverkopen en onze hoogste winst per aandeel in het eerste kwartaal ooit. Ons bedrijf bleef in de periode sterker worden en weerspiegelt niet de normale seizoensgebondenheid van onze branche. Over de hele wereld blijven consumenten investeren in hun huis en nieuwe vloeren spelen een belangrijke rol in de meeste verbouwingsprojecten. Ook beginnen we een lichte verbetering van de commerciële vraag te zien nu de wereldeconomieën uitbreiden en bedrijven beginnen te investeren in afwachting van een terugkeer naar de normale situatie.

"De vraag op de markt werd sterker naarmate de periode vorderde en onze orderachterstand blijft solide voor het tweede kwartaal. De meeste van onze bedrijven hebben een hoge productiesnelheid, hoewel onze voorraden kleiner blijven dan we zouden willen. Onze productie- en bedrijfskosten werden in de periode beïnvloed door leveringsbeperkingen in de meeste van onze markten, maar ook door afwezigheid, training van nieuwe werknemers en de slechte weersomstandigheden in de VS. Onze marges hebben geprofiteerd van de sterkere vraag van de consument, onze herstructurering en productiviteitsmaatregelen en hefboomwerking op SG&A-kosten. We hebben de prijzen in de meeste productcategorieën en regio's verhoogd, wat de inflatie in grondstoffen, arbeid, energie en transport weerspiegelt. De wereldwijde transportcapaciteit is beperkt, waardoor onze kosten zijn toegenomen en de ontvangst van onze geïmporteerde producten wordt vertraagd. We hebben soortgelijke beperkingen gezien voor lokale verzendingen en verhogen onze vrachttarieven om hierop te reageren."

"We blijven onze herstructureringsplannen implementeren en hebben ongeveer $ 75 miljoen van onze verwachte besparingen van $ 100 tot $ 110 miljoen gerealiseerd. In het eerste kwartaal kochten we $ 123 miljoen aan aandelen voor een gemiddelde prijs van ongeveer $ 179 dollar voor een totaal van $ 686 miljoen sinds de start van ons aankoopprogramma. Onze balans blijft sterk, met netto schuld, exclusief kortetermijnbeleggingen van $ 1,3 miljard, wat weerspiegelt dat de hefboomwerking op een historisch laag niveau is voor het Bedrijf.

"Gedurende het kwartaal steeg de omzet van ons segment Flooring Rest of the World met 30,7% en 14,6% op basis van een constante valutakoers en dagen. De bedrijfsmarges van het segment stegen 780 basispunten naar 20,7%, zoals gemeld. Deze stijging was te wijten aan het hogere volume, de gunstige prijs- en productmix, de hogere productiviteit en gunstige wisselkoersen, deels gecompenseerd door de inflatie. Het eerste kwartaal profiteerde van lagere marketinguitgaven, productmix en toegenomen dagen, wat leidde tot een grotere marge tijdens de periode. Gedurende de periode liepen de meeste faciliteiten op hoog niveau, hoewel sommige leveringsbeperkingen ons gebruik beperkten. We verwachten dat sommige materiaaltekorten in ieder geval in het tweede kwartaal blijven voortduren. Onze laminaatactiviteiten, de grootste productcategorie in het segment, blijven aanzienlijk groeien omdat consumenten onze realistischere visuals en superieure prestaties omarmen. In het tweede kwartaal installeren we aanvullende laminaatproductieactiva om de verdere groei te ondersteunen. Onze LVT-omzet is aanzienlijk gestegen en onze marges zijn toegenomen door verbeterde formuleringen en hogere productiesnelheden. Onze verkoop van vinyl werd beperkt door de covidlockdowns bij onze verkopers in Europa. Onze Russische vinyldivisie blijft snel groeien naarmate we ons klantenbestand en productaanbod uitbreiden. Onze isolatieactiviteiten blijven groeien, hoewel de materiaalvoorraad en de kosten onze marge verder onder druk zetten. Onze houtpaneelactiviteiten leverden betere prestaties en we zijn bezig met de installatie van een nieuwe melaminepers om de omzet en efficiëntie te verhogen. Onze omzet en marges in zowel Australië als Nieuw-Zeeland zijn aanzienlijk uitgebreid door gebruik te maken van onze uitgebreide selectie aan zachte en harde oppervlakken, onze sterke verkooporganisatie en toonaangevende service.

"In de loop van het kwartaal steeg de omzet van ons segment Flooring North America met 14,3%, zoals gemeld, en met circa 9% op constante basis. De bedrijfsmarge bedroeg 8,4%, zoals gemeld, en steeg 410 basispunten. De bedrijfsinkomsten voor het segment stegen voornamelijk door het hogere volume en de hogere productiviteit, gedeeltelijk gecompenseerd door inflatie. Het aantal bestellingen blijft hoog en onze orderachterstand is groter dan normaal. Al onze activiteiten maximaliseren hun uitvoer omdat we storingen door personeelstekorten en leveringsbeperkingen onder controle hebben gehouden. Onze verkoop van woningtapijt verbeterde doordat hermodellering in de detailhandel de verkoop van onze premium producten verbeterde. Onze commerciële activiteiten bleven na hun dal consecutief verbeteren door de groeiende investeringen in nieuwe projecten. Onze laminaatverkoop breekt records naarmate onze realistische visuals en waterbestendigheid via alle kanalen worden uitgebreid. We hebben onze productie van woninglaminaat aanzienlijk verhoogd en vullen deze aan met import van onze wereldwijde activiteiten. We installeren aanvullende laminaatproductie om onze verkoop tegen het einde van dit jaar verder uit te breiden. Onze LVT-verkoop blijft toenemen naarmate we ons aanbod uitbreiden en onze lokale productie blijft verbeteren naarmate we processen implementeren die vergelijkbaar zijn met onze Europese activiteiten. We zijn bezig met de uitbreiding van de productie van onze hoogwaardige Ultrawood, de eerste waterbestendige, natuurlijke houten vloer die beschikt over vooraanstaande kras-, deuk- en vervagingsbestendigheid.

"Gedurende het kwartaal steeg de omzet van ons segment Global Ceramic met 9,6% en met 5,4% op basis van constante valutakoersen en dagen. De bedrijfsmarge van het segment steeg 370 basispunten naar 9,4%, zoals gemeld, voornamelijk door de gunstige prijs en mix, hogere volumes en een hogere productiviteit, gedeeltelijk gecompenseerd door inflatie. Onze fabrieken in de VS draaien op een hoger niveau en we hebben onze productiviteit verhoogd door onze herstructureringen. Onze kwartsfabriek verbetert zijn productiviteit en we introduceren meer geavanceerde geaderde collecties die onze mix vergroten en onze marges zouden moeten verbeteren. In de periode stopte de ijsstorm in het zuidwesten tijdelijk de productie in de meeste van onze productiefaciliteiten doordat onze elektriciteit- en aardgastoevoer werd onderbroken. Alle faciliteiten zijn hersteld en werken zoals verwacht, waardoor onze service wordt verbeterd. Onze Europese keramische activiteiten leverden sterke prestaties, gedreven door productiviteit, met een verbetering in de mix en een grotere vraag van consumenten. Onze Russische, Braziliaanse en Mexicaanse keramische bedrijven behaalden sterke resultaten, hoewel ze beperkt waren door hun capaciteit. In alle drie de bedrijven maximaliseren we de uitvoer en wijzen we waar nodig productie toe. In Brazilië en Mexico vergroten we de capaciteit dit jaar om onze verkoop en mix te verbeteren. In Rusland optimaliseren we onze tegelproductie en verhogen we onze nieuwe hoogwaardige sanitairfabriek om aan de groeiende vraag te voldoen.

"Naarmate we het jaar vordert, verwachten we dat de historisch lage rente, overheidsmaatregelen en afnemende pandemiebeperkingen onze markten over de hele wereld zouden moeten verbeteren. Vaccinatieprogramma's moeten mensen veiliger houden en het risico van verdere verstoring door covid verminderen. Wij verwachten dat de huidige robuuste trends voor woningproducten zich voortzetten, met een langzame verbetering van de commerciële verkoop in de tweede periode. In de hele onderneming zullen we de productintroducties uitbreiden met extra functies en voordelen om ons aanbod en onze marges te versterken. We verbeteren onze productieactiviteiten om onze volumes en efficiëntie te vergroten en voeren tegelijkertijd onze doorlopende kostenbesparingsprogramma's uit. Onze leveranciers geven aan dat de beschikbaarheid van materialen vanaf het eerste kwartaal zou moeten verbeteren, hoewel sommige activiteiten nog steeds te maken zouden kunnen krijgen met toekomstige leveringsbeperkingen. In sommige van onze Amerikaanse gemeenschappen hebben we te maken met uitdagende arbeidsmarkten, en aanvullende Amerikaanse werkloosheidsprogramma's kunnen personeelsbezetting om deze activiteiten te maximaliseren hinderen. Als de kosten voor grondstoffen, energie en transport blijven stijgen, kunnen wereldwijd verdere prijsverhogingen nodig zijn. Gelet op deze factoren verwachten we dat de genormaliseerde winst per aandeel in het tweede kwartaal $ 3,57 tot $ 3,67 zal bedragen, exclusief herstructureringskosten.

"Momenteel weerspiegelt onze sterke orderachterstand de escalerende vraag naar woningen over de hele wereld. We introduceren nieuwe productinnovaties om ons aanbod en de verkoop aan klanten te verbeteren en optimaliseren onze productie om onze service te verbeteren. We zijn bezig met de voorbereiding op een verbetering van commerciële projecten, waarbij we anticiperen op economische groei en een terugkeer naar normale bedrijfsinvesteringen. Met een sterke liquiditeit en een historisch lage hefboomwerking zullen wij onze kapitaalinvesteringen verhogen en profiteren van extra mogelijkheden om uit te breiden."

OVER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries is de toonaangevende een wereldwijd opererende fabrikant van vloeren die producten ontwikkelt om woningen en commerciële ruimten te verbeteren. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk bieden concurrentievoordelen bij de productie van tapijten, vloerkleden, keramische tegels, laminaat, en vloeren van hout, steen en vinyl. Onze toonaangevende innovatie heeft producten en technologieën opgeleverd die onze merken op de markt onderscheiden en voldoen aan alle eisen op het gebied van renovatie en nieuwbouw. Onze merken, waaronder American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step en Unilin, behoren tot de bekendste merken in de branche. In het afgelopen decennium is Mohawk gegroeid van een Amerikaanse tapijtfabrikant tot 's werelds grootste vloerbedrijf met activiteiten in Australië, Brazilië, Canada, Europa, India, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Rusland en de Verenigde Staten.

Bepaalde uitspraken in de direct voorgaande paragrafen, met name uitspraken die anticiperen op toekomstige prestaties, potentiële klanten, groei- en bedrijfsstrategieën en vergelijkbare zaken, en uitspraken die de woorden "kunnen", "zouden", "geloven", "anticiperen", "verwachten" en "schatten" of vergelijkbare uitdrukkingen bevatten, zijn "toekomstgerichte uitspraken". Voor deze uitspraken maakt Mohawk aanspraak op de aansprakelijkheidsvrijstellingen voor toekomstgerichte verklaringen die zijn opgenomen in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Er bestaat geen garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid van toekomstgerichte uitspraken omdat deze zijn gebaseerd op uiteenlopende veronderstellingen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. De volgende belangrijke factoren kunnen leiden tot afwijkende toekomstige resultaten: veranderingen in economische of industriële omstandigheden; concurrentie; inflatie en deflatie van grondstoffenprijzen en andere inputkosten; inflatie en deflatie in consumentenmarkten; energiekosten en -voorzieningen; timing en niveau van investeringsuitgaven; timing en implementatie van prijsverhogingen voor producten van de onderneming; kosten van bijzondere waardeverminderingen; integratie van overnames; internationale activiteiten; introductie van nieuwe producten; rationalisatie van bedrijfsvoering; belastingen en belastinghervorming; product- en andere claims; rechtszaken; en andere risico's genoemd in de SEC-rapporten en openbare aankondigingen van Mohawk.

Telefonische vergadering op 30 april 2021 om 11.00 uur Eastern Time

Het telefoonnummer is 1-800-603-9255 voor de VS/Canada en 1-706-634-2294 voor internationaal/lokaal. Conferentie-id # 6084517. Een herhaling is beschikbaar tot 30 mei 2021 door te bellen naar 1-855-859-2056 voor VS/lokale gesprekken en 1-404-537-3406 voor internationale/lokale gesprekken en door het identificatienummer 6084517 van het conferentiegesprek in te voeren.

Contactpersoon: James Brunk, Chief Financial Officer (706) 624-2239

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) April 3, 2021 March 28, 2020 Net sales $ 2,669,026 2,285,763 Cost of sales 1,877,257 1,669,323 Gross profit 791,769 616,440 Selling, general and administrative expenses 474,254 464,957 Operating income 317,515 151,483 Interest expense 15,241 8,671 Other (income) expense, net (2,227 ) 5,679 Earnings before income taxes 304,501 137,133 Income tax expense 67,690 26,668 Net earnings including noncontrolling interests 236,811 110,465 Net earnings (loss) attributable to noncontrolling interests 4 (49 ) Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 236,807 110,514 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.37 1.54 Weighted-average common shares outstanding - basic 70,179 71,547 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.36 1.54 Weighted-average common shares outstanding - diluted 70,474 71,777 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 259,605 194,974 Less: Capital expenditures 114,735 115,632 Free cash flow $ 144,870 79,342 Depreciation and amortization $ 151,216 145,516





Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) April 3, 2021 March 28, 2020 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 557,262 263,086 Short-term investments 782,267 60,300 Receivables, net 1,813,858 1,644,750 Inventories 1,996,628 2,195,434 Prepaid expenses and other current assets 415,997 449,461 Total current assets 5,566,012 4,613,031 Property, plant and equipment, net 4,432,110 4,472,913 Right of use operating lease assets 337,767 331,329 Goodwill 2,594,727 2,519,979 Intangible assets, net 921,846 904,023 Deferred income taxes and other non-current assets 437,611 415,667 Total assets $ 14,290,073 13,256,942 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 953,913 1,210,525 Accounts payable and accrued expenses 1,954,396 1,554,085 Current operating lease liabilities 98,982 106,673 Total current liabilities 3,007,291 2,871,283 Long-term debt, less current portion 1,719,115 1,514,000 Non-current operating lease liabilities 248,022 238,830 Deferred income taxes and other long-term liabilities 816,613 785,186 Total liabilities 5,791,041 5,409,299 Total stockholders' equity 8,499,032 7,847,643 Total liabilities and stockholders' equity $ 14,290,073 13,256,942





Segment Information As of or for the Three Months Ended (Amounts in thousands) April 3, 2021 March 28, 2020 Net sales: Global Ceramic $ 929,871 848,450 Flooring NA 969,250 848,330 Flooring ROW 769,905 588,983 Consolidated net sales $ 2,669,026 2,285,763 Operating income (loss): Global Ceramic $ 87,804 47,976 Flooring NA 81,298 36,206 Flooring ROW 159,306 75,816 Corporate and intersegment eliminations (10,893 ) (8,515 ) Consolidated operating income (a) $ 317,515 151,483 Assets: Global Ceramic $ 5,161,660 5,237,631 Flooring NA 3,731,032 3,841,815 Flooring ROW 4,120,381 3,810,348 Corporate and intersegment eliminations 1,277,000 367,148 Consolidated assets $ 14,290,073 13,256,942 (a)During the second quarter of 2020, the Company revised the methodology it uses to estimate and allocate corporate general and administrative expenses to its operating segments to better align usage of corporate resources allocated to the Company segments. The updated allocation methodology had no impact on the Company’s consolidated statements of operations. This change was applied retrospectively, and segment operating income for all comparative periods has been updated to reflect this change.





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. (Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended April 3, 2021 March 28, 2020 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 236,807 110,514 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 11,877 11,930 Income taxes (2,735 ) (3,080 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 245,949 119,364 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.49 1.66 Weighted-average common shares outstanding - diluted 70,474 71,777 Reconciliation of Total Debt to Net Debt Less Short-Term Investments (Amounts in thousands) April 3, 2021 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 953,913 Long-term debt, less current portion 1,719,115 Total debt 2,673,028 Less: Cash and cash equivalents 557,262 Net Debt 2,115,766 Less: Short-term investments 782,267 Net debt less short-term investments $ 1,333,499





Reconciliation of Operating Income (Loss) to Adjusted EBITDA (Amounts in thousands) Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended June 27, 2020 September 26, 2020 December 31, 2020 April 3, 2021 April 3, 2021 Operating income (loss) $ (60,958 ) 262,744 282,733 317,515 802,034 Other (expense) income (1,037 ) 726 6,742 2,227 8,658 Net (income) loss attributable to noncontrolling interests 331 (336 ) (176 ) (4 ) (185 ) Depreciation and amortization (1) 154,094 151,342 156,555 151,216 613,207 EBITDA 92,430 414,476 445,854 470,954 1,423,714 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 91,940 26,925 15,947 6,059 140,871 Adjusted EBITDA $ 184,370 441,401 461,801 477,013 1,564,585 Net Debt less short-term investments to Adjusted EBITDA 0.9 (1) Includes $5,818 of accelerated depreciation in Q1 2021 with $8,395 in Q2 2020, $5,243 in Q3 2020 and $6,435 in Q4 2020. Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended April 3, 2021 March 28, 2020 Net sales $ 2,669,026 2,285,763 Adjustment to net sales on constant shipping days (110,948 ) - Adjustment to net sales on a constant exchange rate (63,899 ) - Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 2,494,179 2,285,763





Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic April 3, 2021 March 28, 2020 Net sales $ 929,871 848,450 Adjustment to segment net sales on constant shipping days (33,930 ) - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate (1,421 ) - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 894,520 848,450 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA April 3, 2021 March 28, 2020 Net sales $ 969,250 848,330 Adjustment to segment net sales on constant shipping days (44,735 ) - Segment net sales on constant shipping days $ 924,515 848,330 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW April 3, 2021 March 28, 2020 Net sales $ 769,905 588,983 Adjustment to segment net sales on constant shipping days (32,283 ) - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate (62,479 ) - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 675,143 588,983 Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit (Amounts in thousands) Three Months Ended April 3, 2021 March 28, 2020 Gross Profit $ 791,769 616,440 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 10,485 11,080 Adjusted gross profit $ 802,254 627,520 Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses (Amounts in thousands) Three Months Ended April 3, 2021 March 28, 2020 Selling, general and administrative expenses $ 474,254 464,957 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (1,002 ) (895 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 473,252 464,062 Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended April 3, 2021 March 28, 2020 Operating income $ 317,515 151,483 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 11,487 11,975 Adjusted operating income $ 329,002 163,458 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic April 3, 2021 March 28, 2020 Operating income $ 87,804 47,976 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,273 (122 ) Adjusted segment operating income $ 89,077 47,854 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA April 3, 2021 March 28, 2020 Operating income $ 81,298 36,206 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 8,859 8,067 Adjusted segment operating income $ 90,157 44,273 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW April 3, 2021 March 28, 2020 Operating income $ 159,306 75,816 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,357 3,969 Adjusted segment operating income $ 160,663 79,785 Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes (Amounts in thousands) Three Months Ended April 3, 2021 March 28, 2020 Earnings before income taxes $ 304,501 137,133 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests (4 ) 49 Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 11,877 11,930 Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 316,374 149,112 Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense (Amounts in thousands) Three Months Ended April 3, 2021 March 28, 2020 Income tax expense $ 67,690 26,668 Income tax effect of adjusting items 2,735 3,080 Adjusted income tax expense $ 70,425 29,748 Adjusted income tax rate 22.3 % 20.0 %

De onderneming vult de vereenvoudigde geconsolideerde jaarrekening, die wordt opgesteld en gepresenteerd in overeenstemming met de Amerikaanse grondslagen voor financiële verslaggeving (US GAAP), aan met bepaalde niet-GAAP financiële maatstaven. Zoals vereist op grond van de regels van de Securities and Exchange Commission brengen de bovenstaande tabellen de niet-GAAP financiële maatstaven van de onderneming in overeenstemming met de meest direct vergelijkbare US GAAP-maatstaf. Elke hierboven genoemde niet-GAAP-maatstaf moet in aanvulling op de vergelijkbare US GAAP-maatstaf worden meegenomen in de overwegingen en mag niet vergelijkbaar zijn met een vergelijkbare maatstaf die door andere ondernemingen wordt gerapporteerd. Het bedrijf meent dat deze niet-GAAP-maatstaven, wanneer ze zijn afgestemd op de overeenstemmende Amerikaanse GAAP-maatstaf, haar beleggers als volgt helpen: niet-GAAP-omzetcijfers die helpen om groeitrends vast te stellen en inkomsten te vergelijken met vorige en toekomstige perioden en niet-GAAP-winstgevendheidscijfers die helpen de winsttrends op de lange termijn van de onderneming te doorgronden en de winst te vergelijken met voorgaande en toekomstige perioden.

De onderneming neemt bepaalde posten niet op in haar niet-GAAP-omzetcijfers, omdat deze per periode aanzienlijk kunnen variëren en de onderliggende bedrijfstrends kunnen verhullen. Posten die niet zijn opgenomen in de niet-GAAP-omzetcijfers van de onderneming zijn onder andere: deviezentransacties en valutaomrekeningen, en de impact van overnames.

De onderneming neemt bepaalde posten niet op in haar niet-GAAP-winstgevendheidscijfers omdat deze mogelijk niet indicatief zijn of niets te maken hebben met de kernprestaties van de onderneming. Posten die niet zijn opgenomen in de niet-GAAP-winstgevendheidscijfers van de onderneming zijn onder meer: kosten van herstructureringen, overnames, integraties en overige kosten, de administratieve verwerking van overnames, inclusief voorraadbijtellingen, vrijgave van vrijwaringsactiva en het ongedaan maken van onzekere belastingposities.