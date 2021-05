Technisches Führungsteam von LeddarTech im Mai 2021 auf drei großen Veranstaltungen zur Umgebungsdatenerfassung für völlig neue ADAS- und AD-Lösungen vertreten

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

QUÉBEC CITY, May 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ®, ein weltweit führender Anbieter von ADAS- und AD-Sensortechnologie der Stufe 1-5, gibt bekannt, dass er im Mai als Aussteller, Referent und Sponsor an mehreren globalen digitalen Veranstaltungen teilnimmt. Das Unternehmen wird dort seine umfassenden End-to-End-Technologien vorstellen, mit denen seine Kunden kritische Sensorik- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette des Automobil- und Mobilitätsmarkts lösen können. Die vorgestellten Lösungen umfassen die Sensorfusions- und Wahrnehmungsplattform LeddarVision™ und die kostengünstige, skalierbare und vielseitige LiDAR-Entwicklungslösung, die auf der patentierten LeddarEngine™ -Technologie basiert.



RESO360 o Online – 5. Mai (Digital)

Die Veranstaltung wurde vom Chamber of Commerce and Industry von Quebec ins Leben gerufen, das auch als Sponsor fungiert. Ziel der auf Partnerschaft und Zusammenarbeit ausgerichteten Veranstaltung ist, die Geschäftswelt zusammenzubringen und eine Plattform für Interaktion und Informationsaustausch zu den wichtigsten Trends bereitzustellen.

Podiumsdiskussion: „Artificial Intelligence Through Connected Objects“ (Künstliche Intelligenz durch vernetzte Objekte), eine Podiumsdiskussion (auf Französisch) mit Frantz Saintellemy, President und COO von LeddarTech, 5. Mai, 16:20 Uhr – 17:05 Uhr ET.

EcoMotion Week 2021 – 18.-20. Mai (digital)

Als Gold-Sponsor nimmt LeddarTech an der EcoMotion als Redner und Aussteller teil. EcoMotion ist ein Joint Venture des israelischen Innovation Institute, der Smart Mobility Initiative, des israelischen Wirtschaftsministeriums sowie der Automobil- und Hightech-Industrie. Die Veranstaltung begrüßt weltweit führende Unternehmen, die Pionierarbeit auf dem Gebiet der intelligenten Mobilität leisten, sowie Hunderte von Startups, Investoren, Branchenführern und Entscheidungsträgern, die virtuell teilnehmen und live auf der Plattform ausstellen.

Keynote-Präsentation: „Re-Imagining the Path to Autonomous Driving“ (den Weg zum autonomen Fahren neu erfinden) mit Pierre Olivier, Chief Technical Officer von LeddarTech, und Youval Nehmadi, Engineering Director, Sensor Fusion & Perception, 19. Mai

Innovation Marketplace: LeddarTech präsentiert seine marktbestimmenden Sensor- und Wahrnehmungslösungen für ADAS- und AD-Anwendungen, einschließlich der Plattform LeddarVision sowie verschiedener Sensorkomponenten und Software.

Autonomous Vehicles Online 2021 – 26.-27. Mai (Digital)

LeddarTech ist einer der Hauptsponsoren der digitalen Version von „Autonomous Vehicles Online“ und wird zusammen mit weiteren Fachleuten, die an der Technologie für die nächste Generation selbstfahrender Fahrzeuge arbeiten, eine Keynote-Präsentation halten.

Keynote-Präsentation: „Robust Environmental Sensing Technology – Enabling Mass-Market Adoption of Safer and Smarter AD Technology“ (Zuverlässige Technologie für die Umgebungserfassung – die Einführung von sicherer und intelligenter AD-Technologie auf dem kommerziellen Massenmarkt), mit Pierre Olivier, Chief Technical Officer von LeddarTech, und Ronny Cohen, Senior Director, Israel Operations & Engineering, 26. Mai, 9:10 Uhr –10:00 Uhr ET.

Über LeddarTech

LeddarTech ist führend auf dem Gebiet der Umgebungssensorik für autonome Fahrzeuge und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme. LeddarTech wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem Unternehmen für die umfassende End-to-End-Umgebungssensorik entwickelt, indem es seinen Kunden die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette des Automobil- und Mobilitätsmarkts zu lösen. Mit seiner Sensorfusions- und Wahrnehmungsplattform LeddarVision™ und seiner kostengünstigen, skalierbaren und vielseitigen LiDAR-Entwicklungslösung für Solid-State-LiDARs für den Automobilbereich auf Basis der LeddarEngine™ ermöglicht LeddarTech Tier-1-2-Systemintegratoren in der Automobilindustrie die Entwicklung von umfassenden Sensorlösungen für die Autonomiestufen 1 bis 5. Diese Lösungen werden aktiv in Anwendungen für autonome Shuttles, Lastwagen, Busse, Lieferfahrzeuge, Smart Cities/Factories und Robotaxen eingesetzt. Das Unternehmen ist mit über 95 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrerassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

