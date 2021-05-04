LeddarTech将在2021年5月举行的三场重要活动中以重新构想ADAS和AD解决方案的环境传感为重点，显示其技术领先优势

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魁北克市, May 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1-5级ADAS和AD传感技术的全球领导者 LeddarTech ®非常荣幸地宣布将作为参展商、演讲者和赞助商参加5月份的多项全球数字活动。该公司将展示其全面的端到端技术平台，使客户能够解决汽车和出行市场整个价值链上的关键感应和感知挑战。这些特色解决方案包括 LeddarVision™ 传感器融合和感知平台以及基于专利 LeddarEngine™ 技术的经济高效并且可扩展的LiDAR开发平台。



RESO360 o Online – 5月5日（数字）

此项活动由魁北克工商总会主办和创立，以合作关系和协作为关注点，目的是汇聚工商各界以共同参与、支持和了解商务领域的主要趋势。

专题小组会议：“通过互联对象来实现人工智能”，这是由LeddarTech总裁兼首席运营官Frantz Saintellemy主持的一次小组讨论（法语），5月5日东部时间下午4:20 – 5:05举行。ET.

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EcoMotion Week 2021 – 5月18日至20日（数字）

作为金牌赞助商，LeddarTech将作为演讲者和参展商加入EcoMotion的这次活动。EcoMotion是以色列创新协会、智能交通计划（Smart Mobility Initiative）、经济部以及汽车和高科技行业共同参与的一个联合项目。这项活动汇集世界智能出行领域的领先企业与数百家初创企业、投资者、行业领导者、决策者等，通过平台以虚拟方式参与并进行实时展示。

主题演讲：“重新构想自动驾驶之路”，LeddarTech首席技术官Pierre Olivier和传感器融合与感知工程总监Youval Nehmadi演讲，5月19日举行。

创新市场：LeddarTech将展示其具有市场界定意义的ADAS和AD应用传感和感知解决方案，其中包括 LeddarVision 平台和各种传感组件及软件。

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Autonomous Vehicles Online 2021 – 5月26日至27日（数字）

LeddarTech是这一“在线自动驾驶汽车”数字版的主要赞助商之一，将与开发下一代自动驾驶技术的其他专业人士共同举办主题演讲。

主旨演讲：“强大的环境传感技术——支持大众市场采用更安全、更智能的AD技术”，LeddarTech首席技术官Pierre Olivier以及以色列运营和工程高级总监Ronny Cohen，5月26日东部时间上午9:10 – 10:00。ET.

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关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应平台领域的领先企业。LeddarTech成立于2007年，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应公司。凭借其LeddarVision™传感器融合和感知平台及其基于LeddarEngine™的面向汽车级固态LiDAR的高性价比、可扩展和多功能LiDAR开发解决方案，LeddarTech让1-2级汽车系统集成商能够开发针对1至5级自动驾驶的全堆栈传感解决方案。这些解决方案在自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车、智能城市/工厂和机器人出租车应用中得到积极部署。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，已获授权或正在申请中的旨在提升ADAS及自动驾驶性能的专利技术超过95项。

要获知有关LeddarTech的更多信息，请访问 www.leddartech.com ，或通过 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube关注。

联系人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc.全球营销、传播与产品管理副总裁

电话：+ 1-418-653-9000 分机：232

daniel.aitken@leddartech.com

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