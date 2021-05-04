LeddarTech 的技術領導地位在 2021 年 5 月的三項主要活動中脫穎而出，重點關注重新定義了 ADAS 和 AD 解決方案的環境感應

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魁北克市, May 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 是第 1 級至第 5 級高級駕駛員輔助系統 (ADAS) 及無人駕駛 (AD) 感應技術領域的全球領導者，公司欣然宣佈將於 5 月份作為參展商、主辦商及贊助商參與多個全球數碼活動。該公司將展示其全面的端對端技術平台，使客戶能夠解決汽車及流動市場整個價值鏈中關鍵的感應與感知挑戰。這些特別解決方案包括 LeddarVision™ 感應器融合和感知平台，及建基於專利 LeddarEngine™ 技術，符合成本效益且可擴展的 LiDAR 開發平台。



RESO360 o Online 將於 5 月 5 日（數碼）舉行。

此次活動著重夥伴關係和合作，由魁北克工商聯合會贊助和籌辦，目的是讓商界團結起來，參與、貢獻並了解營商世界的主要趨勢。

專題小組討論：「Artificial Intelligence Through Connected Objects」（連接對象實現人工智能）小組討論（法文），LeddarTech 總裁兼營運總裁 Frantz Saintellemy 將於 5 月 5 日下午 4 時 20 分至 5 時 5 分 （美國東部時間）參與討論。

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2021 年 EcoMotion 週 將於 5 月 18 日至 20 日（數碼）舉行。

作為金牌贊助商，LeddarTech 與 EcoMotion 共同擔任演講者及參展商。EcoMotion 是以色列創新研究所、智能交通倡議、經濟部以及汽車與高科技行業的合資企業。此次活動將全球領先的智能流動領域領先公司匯聚一起，數百家初創公司、投資者、行業領導者、政策制定者以及更多人士參加了虛擬演講並在平台進行現場展出。

主題演講：「Re-Imagining the Path to Autonomous Driving」（重新構想自動駕駛之路）將於 5 月 19 日 舉行，由 LeddarTech 技術總監 Pierre Olivier 及感應器融合與感知的工程總監 Youval Nehmadi 共同主持。

創新市場： LeddarTech 將展示其對於 ADAS 和 AD 應用的市場定義感應和感知解決方案，包括 LeddarVision 平台及各種感應組件與軟件。

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2021 年網上自動駕駛汽車 將於 5 月 26 日至 27 日（數碼）舉行。

LeddarTech 是此自動駕駛汽車數碼版本的主要活動贊助商之一，並將與開發下一代自動駕駛技術的專業人士共同主持主題演講。

主題演講：「Robust Environmental Sensing Technology - Enabling Mass-Market Adoption of Safer and Smarter AD Technology」（穩健的環境感應技術，推動大眾市場採用更安全、更智能的 AD 技術），由 LeddarTech 技術總監 Pierre Olivier 及以色列營運與工程高級總監 Ronny Cohen 共同主持，將於 5 月 26 日上午 9 時 10 分至 10 時 （美國東部時間）。

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關於 LeddarTech

LeddarTech 是無人駕駛汽車及高級駕駛輔助系統的環境感應平台的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年，已發展成為一家全面的端對端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及流動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。憑藉其 LeddarVision™ 感應器融合及感知平台，以及其符合成本效益、可擴展及多功能的 LiDAR 開發解決方案，用於基於 LeddarEngine™ 的汽車級固態 LiDAR，LeddarTech 讓 1 至 2 級汽車系統整合商能夠為 1 至 5 級無人駕駛開發全堆棧感應解決方案。這些解決方案已積極在無人駕駛穿梭巴士、貨車、巴士、送貨車、智能城市／工廠及無人駕駛的士應用中部署。該公司推出了多項尖端的汽車及流動遙控感應應用創新，其超過 95 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

如欲了解有關 LeddarTech 的更多資訊，請瀏覽 www.leddartech.com 、我們的 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 及 YouTube。

聯絡人：

LeddarTech Inc. 全球營銷、傳訊及產品管理副總裁 Daniel Aitken

｜電話：+ 1-418-653-9000（內線：232）

｜電郵：daniel.aitken@leddartech.com

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