Hövding Sverige AB: DELÅRSRAPPORT kvartal 1 2021

Antal sålda Hövdingar ökade under första kvartalet 2021 med 57% jämfört med föregående år.

Omsättningen ökade med 58% till 33 185 KSEK.



Våra tre huvudmarknader Sverige, Danmark samt Tyskland, står fortsatt för den betydande delen av omsättningen. Sverige ökar med +61%, Danmark +85% och Tyskland med +5%. Den lägre ökningen i Tyskland förklaras av föregående års fasning av distributörsordrar som resulterade i en ovanligt hög ordernivå 2020.

Övriga länder representerar under kvartalet 13% (3%) av antalet sålda Hövdingar. Vi kommer framöver följa Frankrike mer specifikt då den marknaden från en lägre nivå visar positiv utveckling och ökat intresse för Hövding.



Vid utvärderingen av kvartalets omsättning gör sig pandemin fortsatt påmind. I mars 2020 såg vi inte den sedvanliga accelerationen av vårförsäljningen som vi sett tidigare år. I år kan vi åter se ett mer vanligt försäljningsmönster, vilket har positiv effekt på kvartalets jämförelsetal. Det är dock fortsatt så att rådande restriktioner i Danmark och Tyskland under första kvartalet påverkar försäljningen i butik negativt. Våra onlineåterförsäljare har tagit marknadsandelar från de fysiska butikerna vilket bidrar till, att det trots restriktionerna, är ett bra kvartal. Även vår egen online försäljning påverkas positivt under kvartalet.



Tillgången till lager att sälja har under kvartalet varit god men det har till viss del behövt säkras genom flygfrakt vilket har bidragit till ökade fraktkostnader generellt. Fraktsituationen från fabrik kommer fortsatt vara ansträngd med ökande kostnader och utmaningar att planera leveranser. Vi kommer därför ligga på något säkrare lagernivåer framöver för att säkerställa varor för fortsatt planerad tillväxt.



För att möta ökande produktrelaterade kostnader, som är en konsekvens av pandemin, ändrades det rekommenderade konsumentpriset på Hövding 3 till 3 499 SEK från den 1 april. Tidpunkten för denna justering faller väl in med att produkten nu är väl etablerad på de tre nyckelmarknaderna samtidigt som den ännu inte på bred front lanserats på nya marknader. Den initiala responsen från marknaden på prisförändringen har varit god och det säkrar marginalen samt ger möjlighet till löpande förbättrad bruttomarginal. De kommande månaderna blir en övergångsperiod och vi förväntar oss en effekt av förändringen under vårt tredje kvartal. Utöver detta kommer vi att fortsätta implementera vår förbättringsplan för bruttomarginal som inkluderar åtgärder inom produkt, inköp och minskning garantiavsättning.



2021 har påbörjats i samma anda som 2020 avslutades. Organisatoriskt fokus på kostnadskontroll, steg för steg förbättrad bruttomarginal och tillväxt driven av tre nyckelmarknader, samtidigt som vi breddar våra tilltag selektivt till nya marknader.

Resultatet i stort tecknar den bilden och vi fortsätter framåt på samma inslagna väg.

Ebitda uppgick till -7 497 (-16 619) KSEK och de senaste fyra kvartalen har vi gått från

-42% till -16% Ebitda för rullande 12 månader.



Vi har positivt momentum och har startat året på ett bra sätt. Det är fortfarande arbete att göra för att ta oss till hållbar lönsamhet, men de kontinuerligt förbättrade resultaten ger energi att anta de utmaningar vi möter. Pandemin är fortsatt närvarande, och påverkar produktion och försäljning, men vi hanterar och planerar utifrån de förutsättningarna och organisationen har visat prov på agilt och flexibelt tänkande vilket vi har nytta av både nu och i framtiden.





Fredrik Carling

VD, Hövding Sverige AB (publ