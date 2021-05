English Finnish

ENEDO OYJ Pörssitiedote 4.5.2021 klo 9:45

Muutos Enedo Oyj:n johtoryhmässä

Enedon talous- ja rahoitusjohtaja (CFO) ja johtoryhmän jäsen Olli Mustonen on irtisanoutunut tehtävästään siirtyäkseen uusien haasteiden pariin Enedon ulkopuolelle. Hän jatkaa nykyisessä tehtävässään ja johtoryhmän jäsenenä toistaiseksi, kuitenkin enintään elokuun 2021 loppuun saakka.

“Ollin panos Enedon liiketoimintojen muutoksissa ja rahoitusasioiden suunnittelussa sekä toteuttamisessa viimeisen kolmen vuoden aikana on ollut täysin korvaamaton. Olli on ollut olennainen osa Enedon käännesuunnitelman suunnittelua ja aloitusta. Haluan jo nyt kiittää Ollia hänen erinomaisesta työstään ja toivottaa hänelle menestystä tulevaisuudessa omalla yrittäjäpolullaan”, sanoo Enedon toimitusjohtaja Vesa Leino.

Uuden talousjohtajan hakuprosessi on käynnistetty.



ENEDO OYJ



Vesa Leino

Toimitusjohtaja



Lisätietoja antaa Enedo Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Leino, puh. 040 759 8956.





