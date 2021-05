Fooditive upcyclet voedselafval tot innovatieve zoetstof: het verhaal van een plantaardige oplossing

Dutch English

ROTTERDAM, Nederland, 03 mei 2021 – De woorden ‘gezond’ en ‘natuurlijk’ worden niet snel geassocieerd met suikervervangers, maar Fooditive BV wil dat veranderen. In het afgelopen decennium heeft de Nederlandse producent van voedselingrediënten zich ingezet voor duurzame oplossingen om de wereldwijde suikerinname aan te pakken. In 2018 is dit werkelijkheid geworden met een zoetstof die vrij van chemicaliën is en plantenaardig wordt gemaakt. Fooditive heeft de focus gelegd op het gezonder maken van producten die suikervervangers gebruiken, door een betaalbaar alternatief aan te bieden. Fooditive doet dit als volgt:

De Product Development Manager van Fooditive, Niki Karatza, stelt: "voor je een zoetstof kan ontwikkelen die succesvol suiker in levensmiddelen kan vervangen, moet je eerst begrijpen wat suiker nou echt uniek maakt. Dat hebben we gedaan door in de wetenschap achter sucrose, de smaak en in de unieke eigenschappen te duiken."

Dit hebben we bereikt door een innovatief proces: het reverse-engineeren van sucrose. Door te beginnen met het eindproduct en vervolgens terug te werken, kon Fooditive de eigenschappen van de ingrediënten analyseren en begrijpen hoe het de kenmerken van suiker in de zoetstof kan nabootsen. Het combineren van deze kennis met het afval van appels en peren leidde tot de creatie van Fooditive Sweetener®, die 70% van de zoetheid van suiker heeft, zonder de insuline of bloedsuiker niveaus te verhogen.

Vanuit de kernwaarden duurzaamheid en de overgang naar een circulaire economie, verkrijgt Fooditive de grondstoffen voor haar zoetstof op twee manieren. Ten eerste werkt Fooditive samen met Nederlandse boeren om zowel organische als niet-organische appels en peren te redden die niet aan de eisen voldoen. Ten tweede verzamelt Fooditive het restafval van dit fruit uit andere productieprocessen. Na het verzamelen wordt er een continu fermentatieproces gebuikt, waardoor er in een kortere tijd meer zoetstof verwerkt kan worden. Het fermentatieproces wordt gebruikt om fructose te extraheren en om het te converteren naar keto-fructose. Dit eindproduct is de zoetstof.

Voor 2021 heeft oprichter en voedselwetenschapper Moayad Abushokhedim een wekelijks doel gesteld om circa 30 ton Fooditive Sweetener® te produceren, door het upcyclen van 83 ton fruit. Hierdoor zal de zoetstof in een breed aanbod van producten beschikbaar zijn voor consumenten, waaronder Gigi Gelato en Hero jam in Nederland.

In Duitsland werd Fooditive genomineerd voor de Healthy Living Award 2020 vanwege haar innovatie en positieve bijdrage aan de eathealthy filosofie van de organisatie. Fooditive Sweetener® zal ook vanaf dit jaar zijn entree maken in de dranken van Seicha GmbH.

“Sinds de oprichting van Seicha, hebben mijn broer en ik gezocht naar een natuurlijke zoetstof die een prettige smaak heeft en geen calorieën bevat. In Fooditive hebben we eindelijk een duurzame partner gevonden, waarmee we een revolutie willen ontketenen in de Europese drankindustrie. Seicha zal de eerste organisch gecertificeerde Zero Iced Tea ter wereld in het tweede kwartaal van 2021 lanceren. De organische Iced tea zal in drie smaken gelanceerd worden: Green Tea & Ginger; Rooibos Tea & Mango Passion Fruit; en Black Tea & Orange Vanille.” (Directeur, Benjamin Böning).

Met nieuwe producten in ontwikkeling en het enthousiasme van vele andere bedrijven voor Fooditive Sweetener®, gaat Fooditive als een banaan in 2021 met haar belofte om gezond en betaalbaar voedsel en dranken toegankelijk te maken voor iedereen, in de strijd tegen voedselverspilling.

Over Fooditive

Fooditive BV is in 2018 opgericht met als missie om gezond voedsel voor iedereen betaalbaar te maken. Het business model is gebaseerd op het leveren van natuurlijke en gezonde innovatie aan levensmiddelenproducenten, met de Fooditive sweetener als belangrijkste product. De filosofie van het bedrijf is gebaseerd op drie pijlers:

Plantaardig: met gezonde en voedzame producten in gedachte, streeft Fooditive naar voedsel dat gezond is, laag in calorieën, vezelrijk is en een grote impact op de supply chain heeft.



Duurzaamheid: Fooditive verwerkt de drie duurzaamheidspijlers in het business model: zorgen voor mensen door gezonde alternatieven te bieden, door het verhogen van de bewustwording aangaande gezondheid, door deel te nemen aan de circulaire economie door het hergebruiken, reduceren en recyclen en het verminderen van de impact op het milieu door van afvalstromen nieuwe producten te maken.



Innovatie: Fooditive werkt met verschillende partners om het beste te halen uit nieuwe afvalstromen.

Fooditive is gevestigd te Rotterdam, voor meer informatie bezoek de website www.fooditive.nl, bel 010-3216167 of e-mail naar pr@fooditive.nl.

