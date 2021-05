Finnish English

TAALERI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.5.2021 KLO 11.00

Taaleri Oyj: Ilmoitus kiinteäkorkoisen 2021 erääntyvän joukkovelkakirjalainan ennenaikaisesta lunastuksesta

Taaleri Oyj ilmoittaa käyttävänsä oikeuttaan lunastaa ennenaikaisesti liikkeelle lasketun 4,250 % kiinteäkorkoisen joukkovelkalainan, joka erääntyy 20.12.2021 (TAAJVK20122021, ISIN FI4000232970). Taaleri lunastaa koko liikkeelle lasketun joukkovelkakirjalainan nimellismäärän 28.5.2021 ("Lunastuspäivä”) lainan ehtojen mukaisesti. Joukkovelkakirjalaina on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Joukkovelkakirjalainan yhteenlaskettu nimellismäärä on 35 miljoonaa euroa. Lunastuspäivänä Taaleri maksaa lainan haltijoille lunastushinnan, joka on 101,0625 prosenttia lainan jokaisen velkakirjan nimellismäärästä. Lisäksi Taaleri maksaa lunastettavalle nimellismäärälle kertyneen koron lainan ehtojen mukaisesti.

Virallinen ilmoitus joukkovelkakirjalainan haltijoille toimitetaan lainan ehtojen mukaisesti. Lunastus maksetaan automaattisesti velkakirjan haltijoille.

Taaleri Oyj

Lisätietoja:

Talousjohtaja Minna Smedsten, 040 700 1738, minna.smedsten@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmentti muodostuu Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 1,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com