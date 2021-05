Wraptor et Terenui valident leur homologation DMP V2

Wraptor, éditeur d’une plateforme EAI, et Terenui, concepteur d’une gamme de logiciels destinés aux établissements de santé, valident leur homologation DMP V2.

Après l'homologation de son EAI JEEBOP, Wraptor a lancé une nouvelle démarche d’homologation DMP V2 avec Terenui pour se conformer à la réglementation en vigueur. Dans ce contexte, les deux partenaires peuvent désormais proposer et déployer leur offre auprès des professionnels de santé en toute conformité avec le DMP V2. D’ores et déjà, Wraptor et Terenui sont en cours de finalisation de nombreux projets .

À travers cette annonce, Wraptor souhaite également mettre en avant son rôle de facilitateur vis-à-vis des éditeurs avec lesquels il travaille pour leur permettre de rapidement être homologués DMP V2.

Patrick DESOT, Président de Wraptor « Tout éditeur qui souhaite alimenter le DMP peut faire appel à Wraptor afin d’accéder à une homologation commune. Cela permettra de bénéficier d'une alimentation DMP sans passer par un développement spécifique et d’éviter une longue procédure d'homologation grâce au connecteur JEEBOP. Enfin, Wraptor propose un accompagnement à ses partenaires éditeurs dans le cadre du Ségur de la Santé pour qu’ils puissent être homologués DMP et compatibles MS Santé. »