Josip Heit, GStelecom, G999, GSmedia, 블록체인이 개인 유저에게 갖는 잠재력에 대한 의견 인터뷰로 밝혀

독일 함부르크, May 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- G999 Blockchain 기술은 스팸과 해커로부터 자유로운 이메일 서비스이자 보이스 및 채팅 시스템으로 환경 규제를 준수한다. 또한 완전하게 보호할 수 있는 리스크 프리 공간에서 개인 데이터를 관리해야 하는 최근 니즈를 반영하고 있다. 이는 분산화 데이터 센터를 통한 것으로 주류 웹 네트워크와는 다른 방식이다. 프라이버시 보호를 위한 이와 같은 혁신은 독일 함부르크의 GSB Blockchain Power Haus가 개발했다.



이와 관련해, 검증된 비즈니스 매니저이자 블록체인 선구자이며 GSB Gold Standard Corporate 이사회 의장인 Josip Heit는 블록체인을 주제로 Deutsche Tageszeitung - Ressort Technik과 인터뷰를 가졌다.

인터뷰 일부 내용은 다음과 같다:

Q: 당신이 개발한 G999 Blockchain 기술(https://g999main.net)은 비즈니스 섹터에 국한된 것인가, 아니면 개인 유저도 블록체인을 통해 혜택을 받을 수 있는가?

A: Deloitte 연구에 따르면 (Deloitte는 비즈니스 섹터에 속한 국제 기업으로 감사 분야 서비스를 제공/편집자주) 현재로서는 블록체인 기술 도입을 주도하는 역할은 대부분 대기업이 맡고 있다. 하지만 앞으로 중간 규모의 기업들도 기술의 성공에 역할을 담당할 것이며 개인 유저도 블록체인으로부터 혜택을 받게 될 것이라는 게 내 의견이다.

인터뷰 전문 PDF 파일: https://ml.globenewswire.com/Resource/Download/a3dbe5ea-c5e9-411f-a4a3-4e7722098013

독일어:

https://www.DeutscheTageszeitung.de/wirtschaft/122111-josip-heit-gstelecom-g999-und-gsmedia-oder-die-fragen-nach-dem-potenzial-der-blockchain-f%C3%BCr-den-privatanwender.html

영어:

https://www.DeutscheTageszeitung.de/wirtschaft/122112-josip-heit-gstelecom-g999-and-gsmedia-or-the-questions-about-the-potential-of-blockchain-for-private-users.html

애플 및 안드로이드용 GStelecom App 등 기존 제품 다운로드:

Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=block.chain.chat

Apple Store: https://apps.apple.com/tt/app/gstelecom-by-g999-blockchain/id1547577247



