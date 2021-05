Joignez-vous à des milliers de Canadiens qui se mobiliseront au profit de la collectivité de la SP

Toronto (Ontario), 04 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette année, la Société canadienne de la SP mènera sa campagne de la Marche SP durant tout le mois de mai – Mois de la sensibilisation à la SP — afin de sensibiliser le public à une cause importante, à savoir celle des personnes touchées par la sclérose en plaques (SP), tout en adoptant une approche sécuritaire et conforme aux directives établies par les autorités de santé publique.



La Marche SP est un événement qui se déroule à l’échelle des collectivités et qui consiste à sensibiliser le public à la SP en plus de permettre d’amasser des fonds qui contribueront à l’édification d’un monde sans sclérose en plaques. Alors que, cette année encore, la Société canadienne de la SP ne pourra tenir d’événements en personne en raison de la pandémie actuelle, les gens inscrits à la Marche SP sont invités à participer à cet événement au sein de leur collectivité – de la manière qui leur conviendra. Qu’ils choisissent de prendre part à l’événement en marchant dans leur quartier ou même autour du pâté de maisons où ils résident, ou encore en suivant un sentier de randonnée, les participants à la Marche SP se mobiliseront d’un bout à l’autre du pays pour soutenir les gens touchés par la SP.

« Lorsque vous vous rendez compte que vous faites partie d’une collectivité et que des dizaines de milliers de personnes marchent à vos côtés, vous ressentez une bouffée énorme d’espoir », affirme Becky Money, qui vit avec la SP et réside à Innisfail, en Alberta. « L’union fait la force : c’est ce message fort qu’il faut retenir. Nous sommes tous unis dans un même combat, que nous ayons nous-même la SP ou qu’un de nos proches soit atteint de cette maladie. »

Cette année, les équipes de collecteurs de fonds se verront offrir la possibilité de participer à la Marche SP de manière créative grâce au tout nouveau Coffret fiesta Marche SP, qui contient des articles de décoration tels que des ballons et des guirlandes et qui est destiné à aider les participants à créer une ambiance festive pour leur marche. De plus, les membres de la collectivité pourront se réunir virtuellement à midi (HE) le 30 mai, à l’occasion de la Journée mondiale de la SEP, dans le cadre d’un rassemblement diffusé en direct, qui se déroulera en anglais.

La Société de la SP procure du soutien et de l’information aux personnes touchées par la SP et elle défend les droits et les intérêts de ces dernières. Elle subventionne par ailleurs la recherche sur la cause et le remède de la SP en vue de nous rapprocher d’un monde sans SP. Les fonds amassés à l’occasion de la Marche SP aident la Société de la SP à poursuivre ses activités destinées à favoriser l’amélioration des traitements et des soins, le renforcement du bien-être, la compréhension et l’enrayement de la progression de la SP, et la prévention de cette maladie.

La SP est une maladie auto-immune chronique qui peut entraîner des troubles de la vision, de la mémoire et de la mobilité. Selon les estimations, 1 personne sur 400 vit avec la sclérose en plaques dans notre pays et, chaque jour, 12 Canadiens reçoivent un diagnostic de SP. La SP est la maladie neurologique la plus répandue parmi les jeunes adultes du Canada, et elle est diagnostiquée, dans 60 % des cas, chez des gens dont l’âge varie de 20 à 49 ans.

« La Marche SP constitue pour les membres de nos collectivités une occasion formidable de se mobiliser pour manifester leur soutien envers les personnes touchées par la SP, sensibiliser le public à cette maladie et collecter des fonds », ajoute Becky Mitts, directrice principale de la collecte de fonds auprès de la collectivité au sein de la Société canadienne de la SP. « Aucune des personnes atteintes de sclérose en plaques ne devrait se trouver seule aux côtés de cette maladie. »

Pour obtenir davantage d’information sur la Marche SP, rendez-vous à marchesp.ca . Nous demandons aux participants de demeurer à l’affût de l’information relative à la COVID-19 diffusée par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et les autorités locales compétentes en matière de santé publique.

À propos de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la SP

Le Canada affiche l’un des taux de sclérose en plaques les plus élevés du monde. En moyenne, douze Canadiens reçoivent un diagnostic de SP chaque jour. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux central (cerveau, moelle épinière et nerfs optiques). La SP est considérée comme une maladie épisodique, c’est-à-dire qu’elle se caractérise par la survenue de troubles invalidants dont la gravité et la durée varient et qui sont souvent suivis par des phases de rémission. Cette affection peut aussi se présenter sous une forme progressive. Elle se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société de la SP procure du soutien et de l’information aux personnes touchées par la SP et elle défend les droits et les intérêts de ces dernières. Elle subventionne par ailleurs la recherche sur la cause et le remède de la SP en vue de nous rapprocher d’un monde sans SP. Pour obtenir plus d’information sur la sclérose en plaques ou sur la Société de la SP, pour vous impliquer auprès de notre organisme ou pour faire un don afin de soutenir les personnes de notre pays touchées par la SP, rendez-vous à scleroseenplaques.ca ou composez le 1 800 268-7582.



